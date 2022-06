Choix de repêchage de la NBA canadienne : Bennedict Mathurin, Shaedon Sharpe

BROOKLYN, NY –

Les Canadiens Bennedict Mathurin et Shaedon Sharpe ont emprunté des chemins très différents vers la NBA, mais leurs rêves professionnels se sont réalisés à quelques minutes d’intervalle jeudi.

Mathurin, un Montréalais de 20 ans qui a joué à l’Université de l’Arizona, a été sélectionné sixième par les Indiana Pacers. Quelques instants plus tard, les Blazers ont tenté leur chance sur Sharpe, un joueur de 19 ans de London, en Ontario, qui n’a disputé aucun match universitaire, avec le septième choix.

“J’ai l’impression d’être un gagnant”, a déclaré Mathurin. “Je suis un gars vraiment compétitif. En dehors du terrain, je sens que je suis un gars assez drôle. J’aime faire beaucoup de choses amusantes.”

Ce n’est que la deuxième fois de l’histoire que deux Canadiens figurent parmi les 10 premiers au repêchage de la NBA. En 2014, Andrew Wiggins a été pris premier au classement général par Cleveland, et Sacramento a pris Nik Stauskas avec le choix n ° 8.

Deux autres Canadiens sont allés dos à dos au deuxième tour. Le garde de Gonzaga Andrew Nembhard a rejoint Mathurin à Indiana, sélectionné par les Pacers au n ° 31, tandis que Caleb Houstan a été sélectionné au n ° 32 par Orlando.

Les Pacers ont maintenant trois Canadiens, ainsi que Oshae Brissett, originaire de Toronto.

« Canadian Pacers », a tweeté Brissett.

Le Canada a eu 37 joueurs choisis depuis que le repêchage s’est déroulé en deux rondes en 1989, le deuxième plus grand nombre de tous les pays derrière les États-Unis.

“Quelle soirée pour quatre jeunes hommes qui ont réalisé leurs rêves en travaillant dur et en représentant le Canada avec fierté. Et le Canada est fier d’eux! À bientôt”, a tweeté le PDG de Canada Basketball, Mike Bartlett.

Mathurin rejoint une équipe des Pacers qui a terminé avec une modeste fiche de 25-47 la saison dernière.

L’arrière/attaquant de six pieds six pouces est devenu le premier Canadien à participer à l’académie de la NBA à Mexico en 2018. La diffusion du repêchage a montré des images en direct des joueurs actuels de l’académie qui l’encouragent.

Mathurin a ensuite joué deux saisons à l’Université de l’Arizona, remportant les honneurs de joueur les plus remarquables du tournoi Pac-12, et avec une moyenne de 17,4 points et 5,6 rebonds par match cette année.

Il a marqué 30 points dans un gros match au deuxième tour de March Madness, aidant l’Arizona à battre la Texas Christian University en prolongation.

Les diffuseurs ont comparé le match de Mathurin à l’OG Anunoby des Raptors de Toronto.

“Nous avons une assez bonne équipe et j’ai hâte d’avoir un impact tout de suite”, a déclaré Mathurin. “Le personnel a été vraiment bon avec moi quand je suis allé là-bas pour mon entraînement d’équipe. J’ai l’impression qu’ils croient en moi. Avoir la confiance des gens en mon jeu, c’est génial.”

Mathurin, dont les parents sont originaires d’Haïti – il parle anglais, français, espagnol et créole – a embrassé sa mère et sa sœur avant de monter sur la scène du Barclay Center. Il a attiré des critiques élogieuses pour son costume à fleurs bordeaux et noir.

Sharpe, une aile 6-6, était une recrue cinq étoiles lorsqu’il s’est inscrit au Kentucky en janvier. Mais il n’a jamais joué pour les Wildcats, et alors qu’on s’attendait à ce que cela change en 2022-23, il a haussé les sourcils en se déclarant pour le repêchage à la place. Il n’a pas joué d’action significative à cinq contre cinq depuis un match de lycée en octobre.

“Passer du lycée à l’université et ne pas jouer votre saison universitaire, puis directement à la NBA, c’est tout un voyage. Mais à chaque étape, je me suis juste battu et je me suis amusé”, a déclaré Sharpe.

Sharpe a hâte de jouer avec le gardien étoile Damian Lillard.

“Il est lui-même un excellent garde et il est dans cette ligue depuis un certain temps maintenant, alors j’ai hâte d’apprendre vraiment de lui”, a déclaré Sharpe.

Nembhard, qui a joué pour l’équipe nationale du Canada lors de la Coupe du monde 2019 en Chine, a passé quatre ans dans la NCAA, passant de la Floride à Gonzaga pour ses deux dernières années. Gonzaga est resté invaincu lors de la saison régulière 2020-21 avant de perdre contre Baylor en finale de la NCAA. Les Bulldogs ont été éliminés au troisième tour cette année.

Le joueur de 22 ans d’Aurora, en Ontario, s’est bien illustré lors du repêchage le mois dernier, dominant une mêlée à cinq contre cinq avec 26 points et 11 passes.

Houstan, un joueur de 19 ans originaire de Mississauga, en Ontario, a récolté en moyenne 10,1 points, 4,0 rebonds et 1,4 passes décisives avec l’Université du Michigan cette saison.

L’entraîneur Nick Nurse a dit que c’était une excellente soirée pour les Canadiens.

“Quatre dans le top 32? Et deux dans le top sept? Donc vraiment bien”, a déclaré Nurse, entraîneur-chef d’Équipe Canada et des Raptors de Toronto. ” (Mathurin) évidemment, c’est un très bon choix, mais j’ai trouvé qu’il avait bien joué quand je l’ai vu, et évidemment il a bien joué pour (l’équipe canadienne des moins de 19 ans).”

Nurse a ajouté que Nembhard était “spectaculaire” lorsqu’il est venu à Toronto pour une séance d’entraînement.

“Donc, une autre excellente soirée, vraiment, pour le Canada et le basketball dans le pays”, a déclaré l’entraîneur. “Et félicitations non seulement à tous ces gars et à leurs familles, mais à tous les entraîneurs qui ont aidé à amener ces gars là-bas.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 juin 2022