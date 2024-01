Choix de Prisco pour les séries éliminatoires de la NFL pour la ronde de division : deux outsiders gagnent d’emblée tandis que le troisième étourdit presque la tête de série

Pete des séries éliminatoires est de retour.

Oui, j’ai eu un bon début de séries éliminatoires. Je suis allé 5-1 contre l’écart, mais 3-3 d’affilée. Je le prends.

La seule défaite contre l’écart que j’ai subie n’était pas proche. J’ai vu les Browns de Cleveland battre les Texans de Houston, qui n’ont jamais eu de chance.

La semaine contre l’écart porte mon record de la saison à 139-128-11. Mon bilan direct est maintenant de 171-107-0.

Cette semaine, je pars avec les chiens. J’aime que trois outsiders et deux gagnent carrément leurs matchs. Continuons ainsi. Playoff Pete cherche un balayage.

Samedi, 16 h 30 HE (ABC/ESPN, fubo)

Les Texans viennent de remporter une impressionnante victoire à domicile contre les Browns, tandis que les Ravens viennent de bénéficier d’un laissez-passer. La suite pourrait être bonne pour les Ravens, mais les titulaires n’ont pas joué depuis trois semaines. Cela pourrait avoir de l’importance. Ce sera le premier match éliminatoire sur route pour le passeur recrue des Texans CJ Stroud, ce qui peut être un défi. Cela peut être encore plus difficile contre la solide défense des Ravens. Ils jetteront un tas de regards différents sur Stroud. La façon dont il les gérera sera la clé. Lamar Jackson sera le MVP de la ligue, mais il doit montrer qu’il peut le faire lors d’un match éliminatoire. La pression est forte. Mais je pense que dans cette attaque, il répondra. Recherchez beaucoup de points car les deux quarts jouent bien, mais les Ravens en gagneront un serré derrière Jackson.

Prendre: Corbeaux 30, Texans 29

Samedi, 20 h 15 HE (Fox, fubo)

Les Packers avaient vraiment l’air bien en battant les Cowboys la semaine dernière sur la route. Gagner un deuxième match consécutif sur la route contre la meilleure équipe de la NFC ne sera pas facile. Les 49ers seront reposés après le bye. Y aura-t-il de la rouille ? Jordan Love a été spécial au cours des huit dernières semaines et s’est montré important la semaine dernière contre les Cowboys. Je pense que cela se perpétue. Le front défensif des 49ers est coriace, mais la ligne offensive des Packers joue bien. Si vous les bloquez, vous les battez. Les Packers auront une grosse journée à le lancer. Les 49ers marqueront également, car Brock Purdy a également une grosse journée. Ce sera une fusillade. En fin de compte, j’appelle au bouleversement. Les Packers réalisent un superbe match.

Prendre: Emballeurs 33, 49ers 31

Dimanche, 15 h HE (NBC, fubo)

Ces deux équipes viennent de remporter de grosses victoires à domicile, les Lions remportant un autre match à domicile. Les Bucs ont fait exploser les Eagles alors que Baker Mayfield s’est imposé. Les Lions ont dû tenir le coup face aux Rams. Detroit a bien joué en attaque, mais la défense a montré quelques défauts. Cela pourrait conduire à une autre bonne journée pour Mayfield et ses receveurs. Je pense que Jared Goff jouera également bien, surtout s’il peut gérer le blitz des Bucs. Ben Johnson aura un plan pour cela. Les Lions ont battu les Bucs plus tôt cette saison à Tampa, mais c’était serré. Ce sera également serré, mais je pense que cette fois, Tampa Bay sera récompensé et se qualifiera pour le match pour le titre. Mayfield continuera à avancer. Bouleversé.

Prendre: Bucs 30, Lions 28

Dimanche, 18 h 30 HE (CBS, Paramount+)

C’est le match de la semaine entre deux équipes qui se sont rencontrées ces dernières années, mais ce match est un match à domicile des Bills. Cela signifie que Patrick Mahomes jouera le premier match éliminatoire sur route de sa carrière. Ce n’est certainement pas un endroit facile à jouer. Les Bills ont accédé aux séries éliminatoires et doivent gagner chaque match tout au long de la séquence, mais ils souffrent de blessures défensives majeures. L’offensive des Chiefs s’est bien montrée la semaine dernière contre Miami, donc cela pourrait être un problème. Josh Allen doit limiter ses erreurs, ce qu’il a fait lors de la victoire contre les Steelers. Je pense qu’il le fait ici alors que les Bills battent les Chiefs pour se qualifier pour le match de championnat de l’AFC.

Prendre: Projets de loi 28, chefs 23