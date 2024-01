Choix de Prisco pour le championnat de la conférence NFL : Patrick Mahomes et les Chiefs prennent la route du Super Bowl ; Lions-49ers serrés

Je suis allé voir les chiens la semaine dernière et mes choix ressemblaient beaucoup à ce qui sort d’un chien lorsque vous le promenez.

Ils puaient tout aussi mal.

Ce n’était pas une bonne ronde de division pour moi. Je suis allé 1-3 à la fois directement et contre l’écart.

C’est mauvais. J’ai appelé les Packers de Green Bay à contrarier les 49ers de San Francisco, un match que j’aurais dû réussir. C’était mon seul gagnant ATS.

Pour la saison, j’ai maintenant une fiche de 172-110 et de 140-131-11 contre l’écart.

On pourrait penser qu’après la semaine dernière, j’éviterais les chiens. Mais je reviens directement à eux lorsqu’il s’agit de mes choix contre l’écart – et je pense que l’un d’entre eux gagnera carrément le match.

J’espère juste qu’ils ne puent pas comme il y a une semaine.

Dimanche, 15 h HE (CBS, Paramount+)

Il s’agit de Lamar Jackson contre Patrick Mahomes, le probable MVP cette saison pour la deuxième fois contre un gars qui en a déjà remporté deux. La différence est que Mahomes a super Bowl sonne, alors que Jackson essaie juste d’y arriver.

Les Chiefs ont remporté un match difficile sur la route à Buffalo dimanche, mais la défense a eu quelques problèmes avec le match contre la course de Buffalo. Si c’est un problème contre Jackson et les Ravens, la journée sera longue. Jackson le dirigera, mais il tirera dessus.

Je pense que la défense des Chiefs jouera mieux cette semaine, ce qui obligera Jackson à gagner avec ses jambes mais surtout son bras droit. Il est plus que capable.

Quant à Mahomes, il affrontera une défense qui jette beaucoup de regards sur un quarterback. Mais il les a tous vus – et a réussi contre eux tous. Je pense qu’il sera patient ici pendant que les Chiefs dirigent le match et qu’il tire hors de la course. Les Chiefs ont fait du bon travail en protection la semaine dernière, et cela se poursuivra grâce au jeu de course.

Recherchez que les deux quarts jouent bien, mais je pense que l’expérience en séries éliminatoires de Mahomes transparaîtra. Cherchez les chefs pour passer à un autre super Bowl car Mahomes a de la magie en fin de partie pour le gagner.

Prendre: Chefs 28, Corbeaux 26

Lions de Détroit (+7) contre 49ers de San Francisco

Dimanche, 18 h 30 HE (Fox, fubo)

Les Lions entrent dans ce match face à un défi de taille contre la meilleure équipe de la NFC. Mais les Lions ont l’offensive pour suivre les 49ers, qui devraient avoir du succès contre la défense des Lions.

Je pense que la clé pour battre les 49ers est de les bloquer devant et de tirer sur un secondaire médiocre. C’est ce que les Packers ont fait la semaine dernière, et c’est ce que feront les Lions lors de celle-ci.

Ils doivent rester à l’écart des situations de troisième et longue durée, ce qui signifie se lancer dans des premiers essais, ce que le coordinateur Ben Johnson adore faire. Je pense qu’ils chercheront à tirer parti d’un point fort.

Le problème est que les Lions ont des problèmes en défense, notamment dans les coins. Bien que Brock Purdy n’ait pas très bien joué la semaine dernière, il est capable de s’échauffer et d’éclairer cette secondaire des Lions. Avec Christian McCaffrey bon à la fois comme coureur et receveur, les Lions doivent s’appuyer sur lui. Cela ouvrira le jeu de passes pour Purdy sur le terrain. Je pense que Brandon Aiyuk aura un gros match.

Dans mon esprit, cela ressemble à une fusillade. Je pense que Jared Goff jouera bien pour les Lions, mais en fin de compte, ce seront les 49ers qui se dirigeront vers le Super Bowl. Ce ne sera tout simplement pas facile.

Prendre: 49ers 34, Lions 31