Choix de Prisco pour la semaine 7 de la NFL : les Packers dominent les Texans et les Vikings battent les Lions pour rester invaincus

Après un démarrage lent, le rythme des paris sportifs s’est accéléré puisque j’ai obtenu un score de 8-6 contre l’écart et de 12-2 d’affilée la semaine dernière. Cela porte mon record ATS à 46-43-3 et mon record direct à 51-41. Je le prends.

Cette semaine propose de nombreux jeux de haut niveau, y compris une revanche du Super Bowl de février dernier où les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco. Cette fois, le match se déroule à San Francisco et non sur un terrain neutre, ce qui donne un gros avantage aux 49ers. Mais est-ce suffisant de les cueillir ?

Continuez à lire et découvrez qui je choisis ainsi que toutes mes autres sélections de paris sportifs. C’est le troisième dimanche d’octobre, ce qui signifie que nous devrions continuer à mieux comprendre cette saison – du moins, c’est ce que nous avons ressenti pour la semaine 6. Continuons sur notre lancée.

Jeudi, 20 h 15 HE (Prime Video)

C’est le retour de Sean Payton face à son ancienne équipe. Mais contrairement à ces équipes des Saints, cette équipe de Denver est limitée en attaque. Ils jouent une bonne défense, mais seront privés du corner vedette Patrick Surtain. Ce sera Spencer Rattler au poste de quart-arrière des Saints après avoir effectué son premier départ la semaine dernière. Je pense qu’il jouera un football solide ici et que les Saints battront leur ancien entraîneur.

Prendre: Saints 23, Broncos 16

Dimanche, 9 h 30 HE (NFL Réseau, fubo)

C’est le jeu de chien de la semaine. Les deux équipes ont des problèmes majeurs, mais au moins les Patriots ont l’excuse de recruter un quart-arrière recrue en la personne de Drake Maye. Jacksonville étant la dernière défense contre la passe, il pourrait les frapper avec de gros jeux. Mais Jacksonville est la meilleure équipe et Trevor Lawrence jouera un peu mieux.

Prendre: Jaguars 29, Patriotes 21

Dimanche, 13 h HE (Renard, fubo essayez gratuitement)

Il s’agit d’un long voyage pour une équipe de Seattle qui vient de connaître trois défaites consécutives. La défense est en difficulté. Ce n’est pas une bonne chose contre une bonne attaque d’Atlanta. Recherchez beaucoup de points ici car les deux quarts jouent bien. Mais c’est Kirk Cousins ​​​​qui joue mieux pour les Falcons.

Prendre: Faucons 34, Seahawks 30

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Les Bills jouent une petite semaine après avoir battu les Jets. Les Titans viennent de subir une mauvaise défaite contre les Colts à domicile. Leur attaque a été sans vie pendant une grande partie de la saison, tandis que les Bills peuvent accumuler des points. Mais je pense que la défense du Tennessee gardera les Titans dans celui-ci. C’est plus proche que prévu.

Prendre: Projets de loi 23, Titans 17

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

La bataille de l’Ohio n’est pas ce que nous pensions qu’elle pourrait être au début de la saison. Les Browns sont horribles en attaque, tandis que les Bengals ont eu du mal en défense. Quelque chose doit céder ici. Je dis que Joe Burrow joue bien et que la défense des Bengals continuera ce que les autres défenses ont fait aux Browns cette saison, c’est-à-dire faire lutter Deshaun Watson. Les Bengals le gagnent.

Prendre: Bengals 21, Bruns 17

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Il s’agit d’un match mettant en vedette deux des meilleurs jeunes passeurs de la ligue, CJ Stroud et Jordan Love. Les deux peuvent réaliser de gros chiffres dans le jeu de passes. Les Texans jouent des matchs consécutifs sur la route, ce qui est difficile. Les Packers en tireront le meilleur alors que Love remporte une fusillade avec Stroud.

Prendre: Emballeurs 34, Texans 30

Dolphins de Miami contre Colts d’Indianapolis (-3,5)

Dimanche, 13 h HE (Renard, fubo essayez gratuitement)

Les Dolphins sont en congé, dont ils avaient cruellement besoin, tandis que les Colts viennent de remporter une victoire sur la route contre les Titans. Anthony Richardson sera de retour pour les Colts au poste de quart-arrière, tandis que Tyler Huntley débutera pour les Dolphins. Ces deux équipes ont eu des problèmes défensifs pour arrêter la course, alors recherchez les Colts avec le meilleur jeu de course pour trouver un moyen.

Prendre: Colts 21, Dauphins 17

Dimanche, 13 h HE (Renard, fubo essayez gratuitement)

Il s’agit de la première place de la division avec les Vikings qui sortent du bye et les Lions qui sortent d’une éruption des Cowboys sur la route. Les Lions ont perdu Aidan Hutchinson avec une jambe cassée, ce qui aura un impact important sur leur course aux passes. Cherchez Sam Darnold pour allumer le feu en lançant à Ustin Jefferson. Les Lions auront également le leur avec Jared Goff qui joue bien. Ce sera amusant à regarder, mais les Vikings le gagneront.

Prendre: Vikings 31, Lions 26

Dimanche, 13 h HE (Renard, fubo essayez gratuitement)

Les Eagles n’ont pas eu l’air bien en battant les Browns la semaine dernière, tandis que les Giants ont manqué d’offensive lors de leur défaite contre les Bengals. La défense des Giants joue bien, contrairement à l’offensive des Eagles. Les Giants retrouveront le receveur Malik Nabers dans celui-ci, ce qui comptera énormément. Les Giants le gagnent par surprise.

Prendre: Géants 24, Aigles 20

Dimanche, 16 h 05 HE (CBS, Paramount+)

Les Rams viennent de bénéficier d’un congé dont ils avaient besoin pour des raisons de blessures. Les Raiders ont perdu deux matchs de suite et le passage à Aidan O’Connell au poste de quart-arrière a amélioré l’offensive mais n’a pas obtenu de victoire. Quel est l’impact de l’échange de Davante Adams sur cette équipe ? Les Rams sont la meilleure équipe et Matt Stafford sera le meilleur quart-arrière. Les béliers le prennent.

Prendre: Béliers 27, Raiders 19

Dimanche, 16 h 05 HE (CBS, Paramount+)

Il s’agit d’un jeu mettant en vedette deux défenses qui ont des problèmes avec deux infractions capables de marquer. Recherchez donc une sorte de fusillade entre Jayden Daniels et Andy Dalton. En fin de compte, je parie que c’est Daniels qui prendra le dessus alors que Washington rebondit après sa défaite contre les Ravens la semaine dernière.

Prendre: Commandants 35, Panthères 27

Chiefs de Kansas City contre 49ers de San Francisco (-1)

Dimanche, 16 h 25 HE (Fox, fubo essayez gratuitement)

C’est un grand match pour les deux équipes, la revanche du Super Bowl. Les Chiefs viennent de bénéficier d’un laissez-passer, tandis que les 49ers ont joué jeudi dernier, ce qui annule quelque peu la situation. Les 49ers ont eu des difficultés en défense, ce qui n’est pas une bonne chose contre Patrick Mahomes. Les Chiefs jouent bien en défense. Cela se poursuit alors qu’ils remportent un match difficile sur la route.

Prendre: Chefs 27, 49ers 23

Dimanche, 20 h 20 HE (NBC, fubo essayez gratuitement)

Les Jets ont décidé d’aller chercher Davante Adams, qui devrait aider l’offensive s’il joue. Les Steelers ont à nouveau un problème de quart-arrière car il semble que Russell Wilson prenne des représentants en équipe première. Peu importe qui joue, ce seront le jeu de course et la défense qui seront la clé de ce match pour les Steelers. Mais les Jets recommenceront à jouer une bonne défense contre la course et Aaron Rodgers en fera assez pour remporter un match difficile sur la route.

Prendre: Jets 23, Steelers 17

Lundi, 20 h 15 HE (ESPN, fubo essayez gratuitement)

C’est un gros match entre deux des meilleures équipes de la ligue en ce moment. Les deux infractions peuvent rapporter de gros points à la hâte. Cela pourrait être l’un de ces jeux où la dernière équipe avec le ballon gagne. Étant à la maison et lundi, j’irai avec Baker Mayfield pour gagner une fusillade.

Prendre: Bucs 34, Corbeaux 31

Lundi, 21 h HE (ESPN+)

Les Chargers sont sur la route pour la deuxième semaine consécutive après avoir gagné à Denver. Les Cardinals rentrent chez eux pour la première fois depuis trois semaines. L’Arizona manque d’effectifs en défense, ce qui se produit chaque semaine, même s’ils jouent dur. Je parie que les Chargers gagneront grâce à leur attaque. Kyler Murray ne suivra pas alors que la défense des Chargers continue de bien jouer.

Prendre: Chargeurs 27, Cardinaux 14