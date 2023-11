Choix de Prisco pour la semaine 10 de la NFL : les Bengals refroidissent CJ Stroud, les Cowboys couvrent un énorme écart, les 49ers poursuivent la chute libre

Médiocre.

C’est moi en ce moment quand il s’agit de choisir Jeux de la NFL en 2023. Pas très bien, mais pas terrible non plus.

Médiocre.

Je suis allé 7-7 contre l’écart la semaine dernière lors de la semaine 9, avec une note de 8-6 d’affilée. Cela semblait être une bonne semaine, mais j’ai perdu quelques matchs difficiles, comme les Titans qui n’ont pas réussi à couvrir, les Saints ont raté un panier en retard et les Falcons ont laissé filer une avance tardive aux Vikings.

Tant pis.

Les records de la saison sont maintenant de 65-67-4 contre l’écart et de 81-55 d’affilée. Comme je l’ai dit, moyen.

Puis-je juste demander une chose ? Les jeux de fin de partie peuvent-ils se dérouler comme je le souhaite ? Cette semaine, je pense qu’ils le feront.

Jeudi, 20 h 15 HE (Amazon Prime Vidéo)

C’est un jeu de chien pour un jeudi soir, un jeu mettant en vedette deux équipes qui ne mènent nulle part. Les Bears pourraient avoir Justin Fields de retour pour celui-ci, ce qui les aidera. Bryce Young a vraiment du mal pour la Caroline. Il continuera ainsi ici alors que les Bears le gagneront.

Prendre: Ours 23, Panthères 17 (Résultat: Ours 16, Panthères 13)

Dimanche, 9 h 30 HE (NFL Réseau, fubo)

Les Patriots sont sous le choc et on dit que Bill Belichick pourrait avoir des ennuis. Je n’y crois pas, mais ce n’est pas une bonne chose de peser sur cette équipe. Les Colts ont battu les Panthers la semaine dernière, grâce à leur défense avec deux touchés sur choix. L’offensive n’a pas fait grand-chose, mais les Patriots ne font pas grand-chose en attaque non plus. Ce sera un match à faible score remporté par les Colts.

Prendre: Colts 20, Patriots 14

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Les Ravens jouent aussi bien que n’importe qui, surtout en défense, où ils sont la défense n°1. Les Browns sont troisièmes pour les buts, mais premiers pour les verges en défense. Cela devrait donc être un match gagné par l’équipe qui obtient le meilleur jeu de quart-arrière. Je pense que c’est Lamar Jackson plutôt que Deshaun Watson. Les corbeaux le prennent.

Prendre: Corbeaux 24, Bruns 16

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

C’est étonnamment un bon jeu compte tenu de la façon dont ces deux-là jouent. On s’attendait à ça de la part des Bengals, mais les Texans sont une équipe surprise. CJ Stroud et Joe Burrow l’ont éclairé. Mais c’est un grand défi pour Stroud, qui verra beaucoup de looks différents de la part de Lou Anarumo. Burrow en tirera le meilleur parti.

Prendre: Bengals 29, Texans 20

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Les deux équipes sortent d’un laissez-passer, mais elles le font de manière différente. Les Jaguars ont remporté cinq matchs consécutifs tandis que les 49ers en ont perdu trois de suite. San Francisco sera en meilleure santé ici qu’avant le bye, mais je pense que les Jaguars gagneront ce match tard avec un entraînement de Trevor Lawrence qui mènera à un panier gagnant.

Prendre: Jaguars 24, 49ers 23

Saints de la Nouvelle-Orléans contre Vikings du Minnesota (+2,5)

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Les Vikings ont remporté une victoire choquante lorsque Joshua Dobbs est sorti du banc pour battre Atlanta la semaine dernière après avoir été échangé à l’équipe mardi dernier. Maintenant qu’il est là depuis un peu plus de temps, il devrait être plus à l’aise. Les Saints ont remporté leurs deux derniers matchs alors que l’offensive a pris vie. Mais ils seront défiés ici par la défense du Minnesota. Cherchez les Vikings pour remporter une autre victoire avec Dobbs.

Prendre: Vikings 25, Saints 20

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Les Packers ont battu une équipe des Rams en difficulté la semaine dernière, tandis que les Steelers ont battu les Titans. Aucune des deux équipes n’avait l’air bien en le faisant, mais les Steelers ont un repos supplémentaire et ils sont à domicile. Je pense que le front défensif créera des problèmes à Jordan Love alors que Pittsburgh gagne à nouveau.

Prendre: Steelers 23, Packers 17

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Les Titans sont sur la route pour une deuxième semaine consécutive alors que la recrue Will Levis prend la relève en tant que quart partant à temps plein. Les Bucs ont perdu quatre matchs de suite et leur défense a été vraiment mauvaise ces dernières semaines. C’est bon pour Lévis. Cela se poursuit ici à mesure que les Titans le gagnent.

Prendre: Titans 23, Bucs 20

Dimanche, 16 h 05 HE (CBS, Paramount+)

Le changement de quart-arrière d’Atlanta n’a pas produit de victoire la semaine dernière contre les Vikings, mais Taylor Heinicke reste le titulaire. Les Cardinals pourraient avoir Kyler Murray de retour pour celui-ci alors qu’il revient après avoir déchiré un ACL l’année dernière. S’il joue, et je pense qu’il le fera, les Cardinals le gagneront.

Prendre: Cardinaux 21, Faucons 14

Dimanche, 16 h 05 HE (CBS, Paramount+)

Les Lions viennent de bénéficier d’un congé, tandis que les Chargers jouent une courte semaine après avoir battu les Jets lundi soir. L’offensive des Chargers a connu des difficultés ces derniers temps, ce qui est préoccupant. Mais je pense qu’à domicile, ils trouveront un moyen de battre les Lions dans celui-ci grâce à Justin Herbert.

Prendre: Chargeurs 27, Lions 24

Dimanche, 16 h 25 HE (Fox, fubo)

Les Giants sont un désastre au poste de quart-arrière après avoir perdu Daniel Jones pour la saison, ce qui signifie que Tommy Devito débutera. Ce n’est pas une bonne façon d’affronter une équipe de Dallas qui vient de subir une dure défaite à Philadelphie. Les Cowboys s’en prendront aux Giants ici avec une grosse performance. Dallas gagne par 21.

Prendre: Cowboys 31, Géants 10

Dimanche, 16 h 25 HE (Fox, fubo)

Les Commanders disputent des matchs consécutifs sur la route après avoir battu les Patriots dimanche. Les Seahawks viennent de réaliser une horrible performance contre les Ravens sur la route. Mais à la maison, ils joueront beaucoup mieux. Malgré cela, je pense que les commandants resteront présents dans celui-ci. Seattle va gagner un match serré.

Prendre: Seahawks 26, commandants 23

Dimanche, 20 h 20 HE (NBC, fubo)

Les Jets viennent de réaliser une terrible performance offensive lundi soir contre les Chargers, et doivent maintenant se diriger vers l’ouest pour affronter une équipe des Raiders qui a eu un coup dur la semaine dernière après le licenciement de Josh McDaniels. Les Jets sont tellement limités en attaque, ce qui se produit chaque semaine. Ils ne pourront pas bloquer Maxx Crosby, ce qui entraînera des revirements et des champs courts. Les Raiders le gagnent.

Prendre: Raiders 21, Jets 10

Lundi, 20 h 15 HE (ABC/ESPN, fubo)

C’est une victoire incontournable pour les Bills, qui doivent lancer leur offensive. Les Broncos viennent de bénéficier d’un laissez-passer, mais ils ont bien joué la dernière fois en battant les Chiefs. Il s’agit cependant d’un défi difficile à relever en déplacement face à une équipe blessée. Je vais amener les Bills ici pour rebondir avec une solide performance offensive. Josh Allen jouera plus vite et plus lâchement, ce dont ils ont besoin.

Prendre: Projets de loi 34, Broncos 17