Choix de podcasts : support technique

La sélection d’aujourd’hui de « Podcast Picks » examine la nouvelle école de TGL qui tente de bousculer le golf traditionnellement conservateur et de lui donner une cure de jouvence technologique avec des tirs simulés dans un lieu couvert et un accès aux joueurs comme jamais auparavant pour tenter d’attirer. des fans plus jeunes et plus branchés. Nous examinons ensuite un autre exemple de « ce qui est vieux est à nouveau nouveau » puisque le cricket reviendra aux Jeux olympiques aux Jeux de Los Angeles de 2028 avec une leçon d’histoire sur le sport, ainsi qu’un didacticiel de base sur le fonctionnement du jeu pour un public américain. . Enfin, nous allons vraiment à l’ancienne avec un regard sur les ligues noires et comment, pendant des décennies, les nombreux grands joueurs qui y ont concouru ont été exclus du Baseball HOF.



Le lancement imminent de TGL a été discuté sur « No Laying Up » avec le co-animateur DJ Piehowski disant qu’il est “étrangement obsédé par cela et qu’il se soucie vraiment de ce qui se passe” parce que c’est un “gros problème” pour tous les grands noms impliqués dans l’entreprise. Piehowski : “Il n’y a pas beaucoup de grands changements comme celui-ci, et cela va remplacer un grand changement dans un autre domaine.” Piehowski a déclaré qu’il avait l’impression « qu’au lieu de s’attaquer » aux problèmes auxquels est confronté le PGA Tour, notamment « d’essayer de corriger » le calendrier, la télédiffusion et de « créer plus de stars », le Tour « fait cela et je ne pense pas qu’ils » Je fais nécessairement n’importe quoi pour aider le fond de l’entonnoir. Ils essaient simplement d’attirer davantage de personnes dans cet entonnoir géant.

APPRENDRE UN NOUVEAU SPORT: Avec le cricket, rejoignez les Jeux olympiques à LA28, écrivain de Cricket Europe Andrew Nixon s’est entretenu avec « Keep the Flame Alive » pour expliquer le sport à un public américain et sa longue et souvent douloureuse histoire coloniale. Nixon a déclaré que le retour du sport aux Jeux olympiques « a mis du temps à venir », mais la réponse du monde du cricket a été « mitigée ». Nixon : “Cela s’explique en partie par le fait que cela n’a pas nécessairement beaucoup d’impact sur les pays au sommet du jeu… (et) ils n’ont pas vraiment besoin des Jeux olympiques en tant que tels.” Mais pour « ces pays en bas de l’échelle », la participation aux Jeux olympiques pourrait avoir un « impact transformateur ».

NE PEUT PAS ÊTRE NÉGLAGÉ: Le podcast « 30 for 30 » a diffusé un épisode sur les légendaires Negro Leagues et les stars qui y ont participé, avec l’animateur Vanessa Lierre Rose se demandant : « Le baseball peut-il vraiment être le meilleur jeu de tous s’il ne reconnaît pas tous ses meilleurs joueurs ? » Les joueurs des Negro Leagues ont été initialement exclus du Baseball HOF « lorsque la ségrégation était la norme et que le gentleman’s Agreement régnait encore sur le jeu », mais à partir des années 1960, « l’Amérique a commencé à changer et le Temple de la renommée avait du rattrapage à faire. »

