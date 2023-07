Rishi Sunak a critiqué l’UE pour un « choix de mots regrettable » après avoir semblé approuver le nom argentin des îles Falkland.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il aurait été « totalement inacceptable que l’UE remette en cause le droit des Malouines à décider de leur propre avenir ».

Une querelle diplomatique risquait d’éclater après que l’UE ait qualifié le territoire contesté d’Islas Malvinas dans une déclaration convenue lors d’un récent sommet.

La déclaration – adoptée par l’Union européenne et la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) plus tôt cette semaine – se lisait comme suit : « En ce qui concerne la question de la souveraineté sur les îles Malvinas/Îles Falkland, l’Union européenne a pris note de la position historique de Celac basée sur l’importance du dialogue et du respect du droit international dans la résolution pacifique des différends ».

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré que l’UE avait désormais « clarifié que sa position sur les Malouines n’avait pas changé ».

« Pour être clair, les îles Falkland sont britanniques, c’était le choix des insulaires eux-mêmes », ont-ils déclaré.

« L’UE vient de préciser à juste titre que sa position sur les Malouines n’a pas changé après son regrettable choix de mots.

« Et juste pour rappel, lors du référendum de 2013, 99,8% des insulaires ont voté pour faire partie de la famille britannique. C’est une position soutenue par le droit international et la Charte des Nations Unies qui lie tous les membres de l’ONU.

« Et nous continuerons à défendre le droit des Malouines à l’autodétermination dans toutes les instances internationales et avons appelé l’UE à respecter les droits démocratiques des Malouines. »

Il a ajouté: « La préoccupation est que toute suggestion selon laquelle les États de l’UE reconnaîtraient les revendications de l’Argentine sur les Malouines, ce qu’ils ont maintenant clarifié est incorrecte. »