Le calendrier de la NFL propose chaque semaine des matchs incontournables.

Le calendrier de la semaine 9 de la NFL ne fait pas exception. En fait, il pourrait y avoir plus que sa part normale de matchs qui seraient considérés comme des affrontements incontournables.

Ceux qui se démarquent cette semaine ?

Les Dolphins de Miami 6-2 affronteront les Chiefs de Kansas City 6-2 en Allemagne tôt dimanche matin.

Ensuite, les Seahawks de Seattle 5-2 sont contre les Ravens de Baltimore 6-2 dans la première fenêtre de dimanche et les Cowboys de Dallas 5-2 sont contre les Eagles de Philadelphie 7-1 dans la fenêtre tardive des matchs.

Les Buffalo Bills 5-3 affrontent ensuite les Bengals de Cincinnati 4-3 lors du Sunday Night Football.

Quatre plages horaires différentes, quatre matchs incontournables de la semaine 9 de la NFL.

Qui va gagner chaque match de la semaine 9 de la NFL ? Découvrez nos choix de la semaine 9 de la NFL pour chaque match du programme, y compris les matchs incontournables qui attireront certainement beaucoup d’attention.

Cliquez sur chaque jeu pour plus de choix et de pronostics pour ce match.

Prédiction de football du jeudi soir

Titans du Tennessee contre Steelers de Pittsburgh, 17h15, Amazon Prime Video (diffuser avec Amazon Prime Video)

Le quart recrue Will Levis a fourni une grande étincelle aux Titans lors de leur victoire dans la semaine 8 de la NFL. Il fera également le travail lors de la semaine 9 de la NFL contre les Steelers.

Prédiction: Titans 21, Steelers 15

Pronostic du match de dimanche en Allemagne

Dolphins de Miami contre Chiefs de Kansas City, 7h30, NFL Network (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Nous nous attendons à une fusillade en Allemagne, avec beaucoup de points. L’offensive des Dolphins a plus d’armes (et Tyreek Hill) et l’emportera dans un match serré et marqué par de hauts scores.

Prédiction: Dauphins 30, Chefs 27

Pronostics des premiers matchs de football du dimanche

Vikings du Minnesota contre Falcons d’Atlanta, 11 h, FOX (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

La blessure de Kirk Cousins ​​​​picote, surtout avec la façon dont les Vikings commençaient à se rassembler. Les Falcons en bénéficieront lors de la semaine 9.

Prédiction: Faucons 24, Vikings 17

Seahawks de Seattle contre Ravens de Baltimore, 11 h, CBS (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Ces deux équipes sont en tête de leur division et connaissent de belles séquences récentes, mais nous donnerons l’avantage à l’équipe avec Lamar Jackson.

Prédiction: Corbeaux 27, Seahawks 20

Cardinals de l’Arizona contre les Browns de Cleveland, 11 h, CBS (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Les Browns auraient dû battre les Seahawks la semaine dernière. Ils battront les Cardinals en difficulté, toujours privés de Kyler Murray, lors de la semaine 9.

Prédiction: Bruns 23, Cardinaux 20

Rams de Los Angeles contre Packers de Green Bay, 11 h, FOX (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Les Packers sont en désordre, après avoir perdu quatre matchs consécutifs. Les Rams en feront cinq de suite lors d’une victoire surprise lors de la semaine 9.

Prédiction: Béliers 24, Packers 17

Buccaneers de Tampa Bay contre Texans de Houston, 11 h, CBS (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Les Texans sont retombés sur terre avec leur défaite contre les Panthers lors de la semaine 8. La semaine 9 offre une excellente occasion de mettre cela derrière eux.

Prédiction: Texans 21, boucaniers 20

Commandants de Washington chez les New England Patriots, 11 h, FOX (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Nous ne savons vraiment pas quoi penser de ces deux équipes, mais nous avons davantage confiance dans la capacité de Washington à marquer des points.

Prédiction: Commandants 27, Patriotes 17

Bears de Chicago contre Saints de la Nouvelle-Orléans, 11 h, CBS (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Le jeu de course des Saints commence à prendre de l’ampleur avec Alvin Kamara et Taysom Hill (oui, Taysom Hill), qui sont difficiles à arrêter sur la ligne de but.

Prédiction: Saints 28, ours 15

Pronostics des matchs de football en fin de dimanche

Colts d’Indianapolis contre Panthers de la Caroline, 14h05, CBS (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Nous avons choisi les Panthers pour battre les Texans la semaine dernière. Nous misons sur eux pour battre les Colts, qui sont en difficulté, cette semaine.

Prédiction: Panthères 24, Colts 21

Giants de New York contre Raiders de Las Vegas, 14h25, FOX (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Les Giants n’ont marqué que 95 points en huit matchs dans la NFL. 31 d’entre eux sont intervenus lors de la deuxième semaine contre les Cardinals. Ils n’ont marqué plus de 16 points dans aucun autre match.

Prédiction: Raiders 20, Géants 13

Cowboys de Dallas contre Eagles de Philadelphie, 14h25, FOX (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Il y a trois équipes qui n’ont pas perdu à domicile cette saison, parmi lesquelles les Eagles et les Cowboys. Ce match se déroule à Philadelphie.

Prédiction: Aigles 27, Cowboys 20

Prédiction du football du dimanche soir

Buffalo Bills contre Cincinnati Bengals, 18h20, NBC, Universo (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Trois victoires consécutives placent les Bengals au cœur de la course de l’AFC Nord. Une quatrième victoire consécutive améliorera leurs chances au sein de l’AFC.

Prédiction: Bengals 28, factures 27

Prédiction du football du lundi soir

Chargers de Los Angeles contre Jets de New York, 18h15, ABC, ESPN, ESPN2, ESPN Deportes (diffuser avec essai gratuit de FUBO)

Les Jets ont en quelque sorte remporté trois matchs consécutifs. Leur défense effectuera suffisamment de jeux pour en faire un quatrième de suite avec une victoire lundi soir.

Prédiction: Jets 21, chargeurs 20

