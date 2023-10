Choix de la semaine 5 de la NFL, meilleurs paris : les Lions plâtrent les Panthers, Desmond Ridder surprend, les Patriots en volent un

Dites-vous une chose : je ne m’attendais pas à finir dans la semaine 5 du 2023 NFL saison avec une sursaturation de Taylor Swift/Travis Kelce dans nos vies. Je ne suis opposé à aucun des trucs de T Swift-Kelce, mais il est assez difficile de ne pas être au moins un peu sceptique quand vous voyez « Sunday Night Football » mettant en vedette l’un ou l’autre du couple de célébrités dans au moins toutes les autres publicités.

« New Heights » – le podcast extrêmement divertissant de Kelce Bros. – est actuellement le podcast n ° 1 dans le monde entier. Pas seulement les podcasts sportifs, mais parmi tous les pods. Cela n’arrive JAMAIS avec les podcasts sportifs.

Travis fait un nombre scandaleux de publicités au point on l’appelait « M. Pfizer » par Aaron Rodgers plus tôt cette semaine. Taylor va bientôt sortir un film sur sa tournée. Et pourtant, je ne peux pas être cynique à propos de l’AMOUR. D’un autre côté, nous n’avons pas vu beaucoup de PDA, même s’ils ont été aperçus accrochés les uns aux autres un peu après cette victoire de la troisième semaine à Kansas City lors de la fête d’après-match.

QUELQUE QUI… nous sommes à peu près au quart de la saison et je ne suis pas sûr à 100 % que nous en sachions grand-chose sur le NFL. Ce n’est pas inhabituel, mais cela vaut la peine de le noter : nous pouvons véritablement classer quatre équipes de l’AFC (Chiefs, Bills, Dolphins, Ravens) comme prétendantes légitimes aux séries éliminatoires, sauf blessure. Leur niveau de talent, ainsi que la façon dont ils ont commencé, leur donnent l’impression d’être de bons paris en séries éliminatoires. Les jokers deviennent épicés après cela. Ce que je pense, c’est que nous nous retrouvons avec deux équipes de l’AFC Sud en séries éliminatoires.

La NFC est beaucoup plus simple jusqu’à présent : les Eagles et les Cowboys sont bons et les 49ers sont excellents. Les Lions pourraient également être formidables et leur prix de pré-saison semble être une bonne affaire par rapport aux marchés actuels (-225). Tout le reste est un échec total.

C’est en fait assez fou à quel point les deux conférences sont similaires : deux équipes que nous aimions de l’Est se démarquent, une équipe dominante évidente à l’Ouest qui roule tôt, le Nord fournit une équipe quelque peu surprenante dès le départ et le Sud est un gâchis chaud. où vous ne seriez pas surpris si quelqu’un sortait.

En parlant de chaud, mes meilleurs paris restent assez chauds (12-9 sur la saison), alors continuons pour la semaine 5. Vous pouvez consulter tous mes choix chez SportsLine et je peux voir mes choix complets de la semaine 5 ici. Je les mettrai en début de semaine lorsque je le pourrai et vous obtiendrez également des choix d’autres experts comme RJ White.

Passons maintenant aux choix de football. Restons au chaud !

Vous vous souvenez quand les Bills étaient favorisés contre les Dolphins la semaine dernière et que personne ne pouvait comprendre pourquoi ? C’est la même situation, mais avec une offense beaucoup moins explosive. Les Texans sont une bonne équipe de football, plus tôt que prévu. Mais les Falcons ne sont pas des déchets, même si les résultats des deux dernières semaines ont été plutôt mauvais. Desmond Ridder et Arthur Smith sont sur la sellette dans une certaine mesure, les gens voulant au moins remettre en question l’appel de Taylor Heinicke et Smith. Je pense qu’ils rebondissent ici dans un endroit surprenant à domicile en tant que favoris et la défense se montre en grand tandis que Ridder passe à 5-0 à domicile.

Lions (-9,5) contre Panthers

C’est un pur décalage : les Lions ont construit cette équipe dans les tranchées. Leur solide ligne offensive annulera la meilleure force défensive des Panthers (la ligne). Et la ligne défensive des Lions sera un problème majeur pour la ligne offensive des Panthers. L’avantage sur le terrain n’est pas nécessairement « une chose » comme c’était le cas dans le passé, mais Ford Field vibrera avec un groupe de fans des Lions sentant le sang dans l’eau à 3-1 et voulant voir leur équipe dominer à domicile. un mini-bye et un coup de pied aux Packers. Jared Goff va récupérer Jameson Williams plus tôt que prévu, donnant à Detroit une menace verticale pour aller avec les armes les plus résistantes.

Bills (-5,5) contre Jaguars

Jacksonville avait l’air aussi bien qu’il l’avait été toute l’année contre Atlanta à Londres la semaine dernière. Ce qui me préoccupe ici, c’est le timing du voyage, les Jaguars passant deux semaines à Londres (bien qu’en échangeant des complexes hôteliers et des stades, ce qui fait une certaine différence ?) et les Bills venant en repos court. Mais les Bills s’échauffent au bon moment et je ne suis pas sûr qu’ils vont être énormément ralentis par une défense des Jaguars qui est bonne mais pas géniale. Le gazon de Tottenham a mené à plus de 48 points à chaque fois l’année dernière, alors cherchez-le ici aussi. Et si les Jags et les Bills se lancent dans une fusillade massive, je ne suis pas sûr que les Jags puissent suivre.

Steelers (+4,5) contre Ravens

Gros, brut, brut. Les Steelers ont été terribles, particulièrement en attaque, grâce à Matt Canada. Sheil Kapadia de The Athletic (et ami du Pick Six Pod) possède l’une des statistiques/séquences les plus incroyables :

Si les Steelers ne gagnent pas 400 yards cette semaine, ils auront QUARANTE JEUX sans le faire. Et peut-être qu’ils ont atteint ce cap. Il y a une chance qu’il s’agisse d’une équipe dirigée par Mitch Trubisky étant donné la situation de blessure de Kenny Pickett, même s’il semble que Pickett se prépare à jouer. Quoi qu’il en soit, le Canada est sous un feu tellement insensé qu’il doit essentiellement lâcher l’évier de la cuisine dans un énorme match de rivalité à domicile. Personne ne veut du tout soutenir les Steelers ici pour le moment, les Ravens sont bien meilleurs, sans aucun doute. Mais c’est la bataille la plus laide de l’AFC Nord et elle se termine généralement à trois points près, donc je suis prêt à prendre ce pari.

Plus dégoûtant ! Les Pats ont l’air horribles en ce moment et Mac Jones a été « banc » la semaine dernière contre les Cowboys. Ce n’était pas vraiment le cas, cependant, et Bill Belichick peut élaborer un plan de jeu défensif assez bon contre une attaque sans vie des Saints où les Patriots n’auront besoin que d’environ 17 points pour gagner le match. Je compte un peu sur les Saints qui trottent Derek Carr encore cette semaine. S’ils l’ont fait la semaine dernière, pourquoi ne le feraient-ils pas à nouveau au cours de la semaine 5 ? Alvin Kamara a capté 13 passes pour 33 verges et Carr a tenté 37 passes pour 127 verges. Les Buccaneers ont une très bonne défense mais si les Saints ne trouvent pas quelque chose de plus, les Patriots les étoufferont comme ils l’ont fait avec les Jets il y a deux semaines.