Choix de la semaine 10 de la NFL, calendrier, cotes, blessures, conseils fantastiques

Stephen A. et samedi débattent pour savoir si Dak est le meilleur QB de la NFC Stephen A. Smith n’est pas d’accord avec Jeff Saturday sur le fait que Dak Prescott est le meilleur quart-arrière de la NFC.

Le Le calendrier de la semaine 10 de la NFL pour la saison 2023 regorge d’excellents affrontements, et nous vous expliquons ce que vous devez savoir avant le week-end. Nos journalistes de NFL Nation nous apportent les plus grandes clés de chaque match et une prédiction audacieuse pour chaque match.

De plus, ESPN Stats & Information fournit une statistique importante à connaître et une pépite de paris pour chaque compétition, et notre Football Power Index (FPI) entre dans les chiffres avec des projections de jeu. Le rédacteur analytique Seth Walder sélectionne le plus grand facteur X de chaque match, et l’analyste Fantasy Eric Moody fournit des informations utiles sur le football Fantasy. Enfin, Walder et Moody nous donnent le score final pour chaque match. Tout ce que vous voulez savoir est ici réuni au même endroit pour vous aider à vous préparer pour un week-end chargé de football de la NFL.

Passons à la liste complète de la semaine 10, y compris les Colts d’Indianapolis et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Francfort, en Allemagne, une confrontation de l’AFC Nord entre les Browns de Cleveland et les Ravens de Baltimore et un match interconférence intrigant entre les 49ers de San Francisco et les Jaguars de Jacksonville. Tout cela culmine avec un match « Monday Night Football » entre les Broncos de Denver et les Bills de Buffalo sur ESPN. (Les heures de jeu sont le dimanche, sauf indication contraire.)

Accédez à une correspondance :

IND-NE | HOU-CIN | NON-MIN

GB-PIT | DIX-TB | SF-JAX

CLE-BAL | ATL-ARI | DÉT-LAC

NYG-DAL | WSH-SEA | NYJ-LV | DEN-BUF

Jeudi : CHI 16, CAR 13

Au revoir : KC, LAR, MIA, PHI

9 h 30 HE | Réseau NFL | Propagé: IND -2,5 (42,5)

Scénario à voir : Il s’agit du quatrième match international de saison régulière des Patriots, qui ont battu les Buccaneers 35-7 le 25 octobre 2009 et les Rams 45-7 le 28 octobre 2012, tous deux au stade de Wembley à Londres. Ils ont également battu les Raiders 33-8 le 19 novembre 2017 à Mexico. Ce n’est que le deuxième match international des Colts en saison régulière; ils ont perdu contre les Jaguars 30-27 en 2016. –Mike Reiss

Prédiction audacieuse : Il y aura trois touchés au total ou moins marqués dans ce match entre les deux équipes. Les Patriots sont 31e pour les points par match et ont marqué plus de 17 points à seulement deux reprises cette saison. Et tandis que les Colts ont marqué à un rythme impressionnant cette saison (25,8 points par match), la tendance des Patriots est de se vendre pour arrêter la course. Cela signifie que les Colts RB Jonathan Taylor et Zack Moss pourraient passer une longue journée. Plusieurs équipes ont adopté une approche similaire contre Indianapolis ces derniers temps, et le quart Gardner Minshew a commis un nombre inquiétant de revirements lorsqu’on lui a demandé de porter une charge plus lourde. — Stephen Holder

Stat à savoir : Michael Pittman Jr. compte six matchs avec plus de 8 réceptions cette saison. Il peut devenir le deuxième joueur des Colts à remporter sept matchs de ce type en une saison, rejoignant Marvin Harrison (12 en 2002, sept en 2001).

Facteur X de correspondance : Le receveur des Patriots JuJu Smith-Schuster. Il est à égalité au 84e rang sur 86 joueurs larges dans le score ouvert, sous-performant considérablement Jakobi Meyers – le joueur que les Patriots ont effectivement préféré à Smith-Schuster. Avec Kendrick Bourne absent pour le reste de la saison, la Nouvelle-Angleterre doit simplement tirer le meilleur parti de sa signature d’agent libre en 2023. –Walder

Blessures : Poulains | Patriotes

Ce qu’il faut savoir pour la fantaisie : La ligne offensive des Patriots se classe neuvième en termes de taux de victoires en blocs, ce qui est de bon augure pour Rhamondre Stevenson – qui a marqué 14 points fantastiques ou plus lors de trois de ses quatre derniers matchs. La défense d’Indianapolis accorde le cinquième plus grand nombre de points fantastiques par match aux porteurs de ballon. Voir le classement de la semaine 10. — Lunatique

Pépite de pari : Les Patriots ont une fiche de 1-10 contre l’écart à leurs 11 derniers matchs en tant qu’outsider. Le quart-arrière Mac Jones a une fiche de 4-14 contre l’écart dans sa carrière d’outsider, dont 1-13 contre l’écart lors de ses 14 derniers départs dans ce rôle. En savoir plus.

Le choix de Moody : Colts 17, Patriots 13

Le choix de Walder : Colts 19, Patriots 16

Prédiction FPI : IND, 52,2% (en moyenne de 0,8 point)

Lectures incontournables du match : Les Colts’ Downs exclus en raison d’une blessure au genou… Le dernier problème des Patriots : abandonner les gros jeux en défense

13 h HE | CBS | Propagé: CIN-6,5 (46,5)

Scénario à voir : Les Bengals savent qu’il ne faut pas négliger le quart de Houston CJ Stroud, qui vient de réaliser une performance de 470 verges et cinq touchés contre Tampa Bay. Houston est en tête de la ligue pour le moins de revirements par drive, et les Bengals sont quatrièmes de la NFL pour le nombre de revirements forcés par drive. Autre chose à surveiller : Houston est deuxième de la NFL pour le taux de victoires par équipe (57,8 %). – Ben bébé

Prédiction audacieuse : La défense des Texans maintiendra les Bengals à moins de 300 mètres. Dans la séquence de quatre victoires consécutives des Bengals, ils sont 13e en attaque totale (347,8 verges par match), mais les blessures des receveurs des Bengals Ja’Marr Chase et Tee Higgins devraient avoir un impact sur la production du quart de Cincinnati Joe Burrow et des Bengals. l’infraction dans son ensemble. — DJ Bien-Aimé

Stat à savoir : Les Bengals ont une fiche de 4-0 depuis la semaine 5 avec un différentiel de plus-9,5 points par match, la troisième meilleure note de la NFL sur cette période. Ils font partie des deux équipes invaincues à cette époque (Jaguars).

Louis Riddick : CJ Stroud fait partie du top 10 des QB Louis Riddick explique pourquoi le démarrage à chaud de CJ Stroud pourrait le placer dans la conversation MVP.

Facteur X de correspondance : Rushers de bord texans Jonathan Greenard et Will Anderson Jr. Faire pression sur Burrow serait le moyen le plus simple de ralentir une attaque de passe brûlante des Bengals, et Greenard et Anderson se classent tous deux dans le top 15 en termes de taux de victoires de passe. –Walder

Blessures : Texans | Bengals

Ce qu’il faut savoir pour la fantaisie : L’ailier rapproché des Texans Dalton Schultz a établi des sommets en carrière pour les réceptions (10) et les verges sur réception (130) contre les Buccaneers dimanche. Il affrontera une défense des Bengals qui cède le deuxième plus grand nombre de points fantastiques aux bouts serrés. Il devrait y avoir beaucoup de volume de passes contre Cincinnati car les Texans sont des outsiders de taille. Voir le classement de la semaine 10. — Lunatique

Pépite de pari : Les Texans ont une fiche de 4-1 contre l’écart en tant qu’opprimés cette saison avec quatre couvertures consécutives. Ils ont une fiche de 8-2 contre l’écart à leurs 10 derniers matchs en tant qu’outsider. En savoir plus.

Le choix de Moody : Bengals 33, Texans 24

Le choix de Walder : Bengals 27, Texans 23

Prédiction FPI : CIN, 65,3% (de 5,3 points en moyenne)

Lectures incontournables du match : La star de Stroud dans la NFL est née… Les Bengals ne savent pas si Chase (arrière) peut jouer contre les Texans… Succès de la recrue : la connexion de Dell avec Stroud a aidé à remporter le match pour les Texans

13 h HE | RENARD | Propagé: NON -3 (40,5)

Scénario à voir : La défense des Vikings peut-elle continuer sur sa lancée – elle se classe au troisième rang en termes d’efficacité défensive lors de la séquence de quatre victoires consécutives des Vikings – contre le quart-arrière des Saints Derek Carr ? Au cours de la même période, Carr a mené la NFL pour les verges par la passe (1 175) et il a éclipsé les 300 verges lors de ses deux derniers matchs sur la route. -Kévin Seifert

Prédiction audacieuse : Le quart des Vikings Joshua Dobbs établira un nouveau record de saison en verges au sol, avec une course d’au moins 70 verges. Les Saints ont eu du mal à contenir les courses du quart-arrière, le quart des Bears Tyson Bagent (70 verges) et le quart des Jaguars Trevor Lawrence (59 verges) donnant des problèmes à la défense contre la course. Dobbs a récolté 66 verges au sol contre les Falcons la semaine dernière lors de son premier match avec les Vikings et a récolté au moins 40 verges au sol en six matchs entre les Vikings et les Cardinals. Il peut facilement atteindre 70 verges à moins que les Saints ne résolvent leur problème de course QB cette semaine. – Katherine Terrell

Stat à savoir : Alvin Kamara a réussi sept touchés au sol en trois matchs contre le Minnesota au cours de sa carrière, ce qui est à égalité pour son plus grand nombre contre n’importe quelle équipe (Tampa Bay – sept en 12 matchs joués). Il a réussi six touchés au sol contre les Vikings le 25 décembre 2020, les touchés les plus précipités en un seul match de l’histoire de la NFL.

Facteur X de correspondance : Le demi de coin des Saints Paulson Adebo. Il mérite l’amour pour ses quatre interceptions cette saison, dont deux la semaine dernière. Adebo a le cinquième plus faible verge par snap de couverture autorisé parmi les coins extérieurs avec au moins 200 snaps de couverture, selon NFL Next Gen Stats. Cela indique de solides performances play-to-play au-delà des choix. –Walder

Blessures : Saints | Vikings

Ce qu’il faut savoir pour la fantaisie : Avec 14 possessions en zone rouge au cours des trois dernières semaines, les Saints sont à égalité au deuxième rang de la ligue. Au cours de cette période, la Nouvelle-Orléans se classe au troisième rang pour les tentatives de passes par match. Cette saison, les Vikings cèdent le neuvième plus grand nombre de points fantastiques par match aux receveurs larges. Voir le classement de la semaine 10. — Lunatique

Pépite de pari : Les Vikings ont couvert quatre matchs consécutifs. En savoir plus.

Le choix de Moody : Saints 24, Vikings 21

Le choix de Walder : Saints 20, Vikings 17

Prédiction FPI : MIN, 49,9% (par une moyenne de 0 point)

Lectures incontournables du match : Questions et réponses de mi-saison avec le directeur général des Saints, Mickey Loomis… Avons-nous vu le meilleur travail d’entraîneur de Kevin O’Connell pour les Vikings ?

13 h HE | CBS | Propagé: PIT -3,5 (38,5)

Scénario à voir : Les deux équipes entrent dans la rencontre de dimanche au milieu d’une résurgence du jeu au sol. À Pittsburgh, l’introduction de la recrue Broderick Jones au poste de bloqueur droit a permis de réaliser un sommet de la saison de 166 verges au sol contre les Titans, tandis qu’à Green Bay, Aaron Jones (ischio-jambiers), plutôt en bonne santé, a enregistré des sommets de la saison en courses (20) et en verges (73). ). La défense contre la course des Steelers, cependant, a limité le RB des Titans Derrick Henry à 75 verges il y a une semaine, en partie grâce au retour du plaqueur défensif Cameron Heyward. Cependant, ralentir Jones et AJ Dillon sera plus difficile après que le secondeur intérieur Cole Holcomb ait subi une blessure au genou mettant fin à la saison la semaine dernière et que le plaqueur de nez Montravius ​​Adams soit aux prises avec une blessure à la cheville. – Brooke Prior

Prédiction audacieuse : Ce ne sera pas un match 3-3 à la mi-temps. L’une de ces infractions putrides en première mi-temps commencera tôt. C’est peut-être les Packers, qui ont brisé une séquence de cinq matchs consécutifs sans touché en première mi-temps dimanche dernier. Pourtant, le différentiel de points des Packers en première mi-temps est de moins-55 (30e dans la NFL) et celui des Steelers est de moins-43 (26e dans la ligue). Les Steelers ont le pire différentiel de verges en première mi-temps (moins-790), juste derrière Green Bay (moins-594). — Rob Demovsky

Stat à savoir : Les Packers n’ont pas gagné à Pittsburgh depuis 1970, lorsque Bart Starr était le quart partant. Ils ont perdu cinq matchs consécutifs à Pittsburgh…