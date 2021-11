Choix de la NFL, prévisions pour la semaine 12 : les Ravens enterrent les Browns ; Bucs cool Colts; Les Steelers restent dans la chasse à l’AFC

Sur le papier, la semaine 12 de la saison de football de la NFL est l’une des meilleures de la saison.

Il y a sept affrontements impliquant des équipes avec des records de 0,500 ou mieux, et ces matchs contribueront grandement à clarifier l’ordre hiérarchique dans les courses éliminatoires de l’AFC et de la NFC.

Deux affrontements de l’AFC Nord se concentrent. C’est la seule division où chaque équipe a un record de victoires.

Pittsburgh se rend à Cincinnati et Cleveland se rend à Baltimore. Les Bengals balayeront-ils les Steelers et franchiront-ils la prochaine étape vers une place en séries éliminatoires avec le quart-arrière de deuxième année Joe Burrow? Lamar Jackson sera-t-il de retour et aidera-t-il les Ravens à essayer de prendre plus de distance par rapport au reste de la division ?

Il y a aussi d’autres grands matchs au programme. Tom Brady mène Tampa Bay dans un grand match trop familier à Indianapolis. Les Patriots brûlants accueillent les Titans. Les Rams voyagent également pour affronter les Packers dans une bataille de prétendants à la NFC.

Chaque semaine, Sporting News sélectionne directement les matchs de la NFL. Un aperçu de notre palmarès à ce jour :

Semaine 11 : 8-7

8-7 Le total: 102-62-1

Choix de la NFL, prévisions pour la semaine 12

Steelers de Pittsburgh vs Bengals de Cincinnati (-3,5)

Dimanche, 13h, CBS

Les Bengals n’ont pas balayé les Steelers depuis 2009; une saison de 10 victoires au cours de laquelle Cincinnati a perdu lors du tour de l’AFC Wild Card. Cincinnati a dominé la première rencontre 24-7, et les Steelers doivent déterminer qui reviendra parmi TJ Watt, Minkah Fitzptrick et Joe Haden. L’opportunité pour les Bengals de gagner est là, mais combien de fois avons-nous parcouru cette route ? Les Steelers font un choc au stade Paul Brown.

Prendre: Steelers 28, Bengals 24

Tampa Bay Buccaneers (-3) contre Indianapolis Colts

Dimanche, 13h, FOX

Tom Brady a une longue histoire dans les grands matchs à Indianapolis, mais Peyton Manning n’est pas le seul à s’inquiéter cette semaine. Au lieu de cela, c’est Jonathan Taylor, qui a récolté en moyenne 157,7 verges au sol au cours des trois dernières semaines pour les Colts. Tampa Bay a la meilleure défense contre la course de la ligue, et elle sera testée. Les Buccaneers se retirent au quatrième quart derrière Brady, qui a une fiche de 5-4 à Indianapolis (y compris les séries éliminatoires). Il repart avec une victoire de plus contre les anciens rivaux.

Prendre: Boucaniers 30, Colts 26

Panthers de la Caroline (-1) contre les Dolphins de Miami

Dimanche, 13h, FOX

Cam Newton contre Tua Tagovailoa le lendemain de l’Iron Bowl ? C’est une pause fortuite pour les responsables du calendrier. Le retour de Newton a fait les gros titres, mais la défense de Miami n’a accordé que 12 points par match grâce à trois victoires consécutives. À domicile, cela se traduit par une quatrième victoire consécutive.

Prendre: Dauphins 22, Panthères 20

Tennessee Titans contre New England Patriots (-5,5)

Dimanche, 13h, CBS

Cette ligne semble élevée compte tenu de la place des Titans dans les rangs de l’AFC, mais c’est un clin d’œil au jeu des Patriots avec le quart recrue Mac Jones. Mike Vrabel a également mené le Tennessee à des victoires contre les Patriots lors des deux dernières rencontres. Cela dit, nous allons faire confiance à la défense des Patriots à domicile, où ils n’ont alloué que 10 points par match. dans leurs deux derniers.

Prendre: Patriotes 24, Titans 19

Eagles de Philadelphie (-3,5) contre Giants de New York

Dimanche, 13h, FOX

Les Eagles ont pris de l’élan avec des victoires consécutives dans lesquelles ils ont marqué au moins 30 points. New York sort d’une petite semaine et continue de mélanger et d’égaler son attaque. New York a battu Philadelphie à domicile la saison dernière, mais c’était un régime différent.

Prendre: Aigles 25, Géants 20

Falcons d’Atlanta (-1) contre Jaguars de Jacksonville

Dimanche, 13h, CBS

Les Falcons ont eu un peu plus de temps pour comprendre ce qui était une infraction inepte dans les défaites contre les Patriots et les Cowboys. Les Jaguars ont remporté quelques victoires surprenantes, mais ils n’ont pas encore marqué plus de 19 points dans un match à domicile. Les fans de Géorgie peuvent enfin célébrer une victoire contre Urban Meyer.

Prendre: Faucons 21, Jaguars 17

Jets de New York contre les Texans de Houston (-3)

Dimanche, 13h, CBS

Le projet d’ordre sera un sujet de conversation dans ce match, et les Texans sont ceux qui sortent d’une victoire. Les Texans ont forcé cinq revirements dans chacun de leurs deux derniers matchs, et New York a un ratio de -15 pour l’année.

Prendre: Texans 23, Jets 17

Chargers de Los Angeles (-2,5) face aux Broncos de Denver

Dimanche, 16h05, CBS

Les Broncos détiennent un avantage de 5-3 dans cette rivalité de l’AFC West depuis que les Chargers ont déménagé. Justin Herbert, cependant, a une fiche de 3-1 avec une cote de quart-arrière de 100,6 sur la route cette saison. Los Angeles a pris de l’ampleur avec la victoire contre les Steelers, et cela continue sur la route.

Prendre: Chargeurs 31, Broncos 24

Rams de Los Angeles face aux Packers de Green Bay (-1)

Dimanche, 16h25, FOX

Les Rams sortent d’une semaine de congé. Les Packers ont désespérément besoin d’une semaine de congé, et la ligne offensive a subi un autre coup avec la blessure d’Elgton Jenkins. Aaron Rodgers (orteil) souffre également, et ce n’est pas une bonne nouvelle contre une équipe des Rams rafraîchie qui cherche à se concentrer sur les nouvelles stars Von Miller et Odell Beckham Jr. Les Packers sont invaincus à domicile, mais Matthew Stafford revient sur la bonne voie dans ce bouleversement .

Prendre: Béliers 28, Packers 24

Vikings du Minnesota contre 49ers de San Francisco (-3)

Dimanche, 16h25, FOX

Il s’agit d’une bataille amusante entre deux prétendants aux séries éliminatoires de la NFC. Les Vikings ont disputé six matchs décidés par quatre points ou moins, et ils ont une fiche de 2-4 dans ces matchs. Leur défense est également en bonne santé. San Francisco a remporté trois des quatre victoires, mais il n’a qu’une fiche de 1 à 4 à domicile cette saison. Minnesota en vole un sur la route.

Prendre: Vikings 27, 49ers 21

Cleveland Browns contre Baltimore Ravens (-4)

Dimanche, 20h20, NBC

Lamar Jackson a raté la semaine 11, et Baker Mayfield est aux prises avec une série de blessures persistantes. Les Ravens ont une fiche de 3-1 à domicile cette saison, mais il y a eu une défaite éclatante contre les Bengals plus tôt cette année. Baltimore a remporté trois des quatre derniers de cette série, et la défense contre la course au deuxième rang de la ligue fera la différence. Les Ravens prennent le contrôle de la division.

Prendre: Corbeaux 29, Bruns 24

Seahawks de Seattle contre l’équipe de football de Washington (-1)

Lundi, 20h15, ESPN

L’offensive des Seahawks n’a marqué que 13 points en deux matchs depuis le retour de Russell Wilson, et Washington a resserré sa défense au cours des deux dernières semaines en allouant 20 points par match. Washington a une fiche de 4-1 lorsqu’il a moins de deux revirements dans un match. Seattle joue proprement, obtient quelques pauses et Wilson se lance enfin.

Prendre: Seahawks 25, Washington 23

Bears de Chicago (-3,5) contre les Lions de Détroit

Jeudi, 12h30, FOX

Qui seront les quarts ? Jared Goff devrait s’absenter pour Detroit, ce qui signifie que Tim Boyle obtiendra un deuxième départ. L’entraîneur des Bears, Matt Nagy, n’a pas mis à jour le statut de Justin Fields, ce qui signifie qu’Andy Dalton pourrait prendre le départ pour les Bears. Le football laid peut donner des résultats inattendus, mais Chicago a la meilleure attaque et défense précipitée. Le moins (41,5) pourrait être en jeu.

Prendre: Ours 23, Lion 13

Raiders de Las Vegas contre Cowboys de Dallas (-7)

Jeudi, 16h30, CBS

Dak Prescott pourrait être sans Amari Cooper (COVID-19) et CeeDee Lamb (protocole sur les commotions cérébrales), mais les Cowboys restent un favori du touché contre les Raiders. Las Vegas a un taux de rotation de -4 dans sa séquence de défaites consécutives, alors faites attention à Micah Parsons et Trevon Diggs et au grand jeu en défense. Les Cowboys brisent une séquence de deux défaites consécutives lors des matchs de Thanksgiving.

Prendre: Cowboys 31, Raiders 22

Bills de Buffalo (-4) aux Saints de la Nouvelle-Orléans

Jeudi, 20h20, NBC

Les Saints sont sur une séquence de trois défaites consécutives, et Trevor Siemian complète 57,3% de ses passes dans cette séquence de défaites. Les Bills ont en moyenne trois revirements perdus par match au cours des trois dernières semaines, et s’ils ne nettoient pas cela, cela pourrait aussi être serré. Nous allons faire confiance à Josh Allen pour redresser le navire dans un match difficile sur la route. Buffalo est à 2-3 ATS lorsqu’il est favorisé par des chiffres à un seul chiffre, cela pourrait donc être très proche.

Prendre: Projets de loi 27, Saints 24