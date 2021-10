Choix de la NFL, prédictions contre la propagation Semaine 4: Les Buccaneers déroutent les Patriots; 49ers, les Steelers perdent à nouveau

La semaine 3 a apporté plus de clarté sur l’identité et la fiabilité des 32 équipes de la NFL, mais cela ne signifie pas que les choix et les prédictions contre la propagation deviennent plus faciles pour la semaine 4. Cette semaine propose une propagation massive mais surtout des concours qui en ressemblent – jeux de possession.

Bien qu’il y ait cinq équipes invaincues et cinq équipes sans victoire, il y a également 22 équipes entre les deux avec peu de séparation. Cela devrait rendre une action plus intéressante.

Voici comment Sporting News parcourt tous les chiffres pour une autre liste complète de 16 matchs :

CLASSEMENTS NFL POWER :

Les béliers dépassent les Buccaneers au n°1 ; 49ers, Chiefs, Steelers tombent gros pour la semaine 4



La NFL choisit contre le spread pour la semaine 4

Jeu de la semaine : Cardinals at Rams (-4, 54,5 o/u)

Dimanche 16 h 05 HE, Fox

Voici deux de ces équipes 3-0, à égalité pour la première place de la NFC West chargée. Les Cardinals grésillent en attaque avec Kyler Murray; les Rams le font d’une manière différente avec Matthew Stafford. Attendez-vous à une fusillade avec diverses armes et des tirs profonds. Les Rams ont un peu plus d’impact défensif ici avec Aaron Donald et Jalen Ramsey que les Cards avec Chanlder Jones et JJ Watt.

Prendre: Les béliers gagnent 31-27 et couvrent l’écart.

Game of Midweek : Jaguars contre Bengals (-7,5, 46,5 o/u)

Jeudi 20 h 20 HE, réseau NFL

Les Jaguars ont repêché Trevor Lawrence n ° 1 au général après que les Bengals ont pris Joe Burrow n ° 1 au général. Burrow ressemble à un quart-arrière de franchise à long terme et Lawrence y arrive. Cincinnati a été l’une des belles surprises du début de saison avec son attaque dangereuse et bien équilibrée et sa défense améliorée. Les Jags montrent un peu plus de combat sur une courte semaine alors qu’Urban Meyer revient dans l’Ohio, mais le meilleur soutien de l’ancien Buckeye Burrow lui permet de conserver un score d’avance sur Lawrence.

Prendre: Les Bengals gagnent 27-20 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Résultat: Les Bengals gagnent 24-21 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

PLUS: Les plus grands gagnants et perdants de la semaine 3 de la NFL

Rivalité de la semaine : Raiders at Chargers (-3, 51,5 o/u)

Lundi 20 h 15 HE, ESPN

Les Raiders surperforment avec un volume de passes élevé de Derek Carr. Leur défense a joué au-dessus de sa tête mais elle a encore des écarts clés. cela ne présage rien de bon pour affronter Justin Herbert et les Chargers. Ils ont plus de récepteurs d’impact de haut vol et une meilleure défense globale à tous les niveaux, ce qui oblige Brandon Staley à prendre rapidement des décisions clés. Les Chargers remettent aux Raiders leur première défaite et passent à la première place avec Joey Bosa et d’autres qui nettoient bien sur Carr.

Prendre: Les chargeurs gagnent 24-20 et couvrent l’écart.

Écluse de la semaine : Buccaneers (-7, 49,5 o/u) contre Patriots

Dimanche 20 h 20 HE, NBC

Vous avez peut-être entendu dire que Tom Brady revient en Nouvelle-Angleterre avec ses nouveaux champions du Super Bowl. Bien que Brady contre Bill Belichick soit l’attraction phare, il s’agit davantage du fait que les Bucs sont une équipe globale supérieure, à l’exception de leur secondaire épuisé par les blessures. Ils arrêteront la course et feront pression sur Mac Jones, tandis que les Patriots ne pourront emporter qu’une ou deux des innombrables armes de Brady. Brady s’assure que Rob Gronkowski et Antonio Brown (s’ils sont en bonne santé) s’amusent aussi beaucoup en tant qu’ex-Pats. Il était temps qu’ils puissent vivre libres et faire la fête à Foxborough en tant que champions bagués.

Prendre: Les boucaniers gagnent 38-10 et couvrent l’écart.

PLUS: Pourquoi les Patriots n’ont aucune chance de battre Tom Brady et les Buccaneers dans un jeu de vengeance

Perturbation de la semaine : Colts (+1,5, 42 o/u) contre les dauphins

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Colts sont à la recherche de leur première victoire après une fiche de 11-5 la saison dernière. Les Dolphins ont une fiche de 1-2 après avoir raté de peu les séries éliminatoires à 10-6 la saison dernière. Indianapolis obtient une pause face à une attaque limitée dirigée par l’ancien Colt Jacoby Brissett et une défense contre la mauvaise course qui joue à sa force avec Jonathan Taylor et la ligne offensive, même sans Quenton Nelson. Le désespoir fera en sorte que les Colts entrent dans la colonne des victoires.

Prendre: Les poulains gagnent 20-17.

PLUS : Quelles équipes des séries éliminatoires de la NFL 2020 sont en difficulté après la semaine 3 ?

Équipe de football de Washington (-1,5, 47,5 o/u) aux Falcons

Dimanche 13 h HE, Fox

L’offensive et la défense de WFT se sont heurtées à un buzzsaw à Buffalo. La gestion d’Atlanta est beaucoup plus favorable car les hôtes ne peuvent pas arrêter le premier trio de meneurs de jeu composé d’Antonio Gibson, Terry McLaurin et Logan Thomas. La défense de Washington se réveille dans la ruée vers la passe contre Matt Ryan et a suffisamment de force secondaire pour contenir ses principales cibles. Les Falcons recommencent à flopper avec une protection discutable et une défense globale perdue à domicile.

Prendre: Washington gagne 30-24 et couvre l’écart

Lions à Bears (-3, 41,5 o/u)

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Lions ont eu des chances de gagner leurs trois matchs. Les Bears essaient de trouver le quart-arrière entre Justin Fields, Andy Dalton et Nick Foles. Detroit fait juste assez d’erreurs pour ne pas gagner. Chicago fait ce qu’il peut pour gagner des matchs avec la défense, et devrait rester simple avec plus de David Montgomery dans le jeu de course. Matt Nagy et son équipe ont grandement besoin de cette victoire et l’obtiennent.

Prendre: Les ours gagnent 23-17 et couvrent l’écart.

Titans chez Jets (-6,5, 44,5 o/u)

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Titans s’appelaient autrefois les Oilers. Les Jets s’appelaient autrefois les Titans. En allant de Nashville au New Jersey, le Tennessee possédera ce nom avec beaucoup de Derrick Henry mettant en place un Ryan Tannehill chaud. Zach Wilson obtient un répit bienvenu après une période défensive difficile pour avoir son meilleur match de recrue à ce jour. Mais même quelques gros jeux de l’ancien receveur des Titans Corey Davis ne suffiront pas.

Prendre: Les Titans gagnent 31-22 et couvrent l’écart.

PLUS: Notes de la recrue QB de la NFL pour la semaine 3

Bruns (-2,5, 51,5 o/u) chez Vikings

Dimanche 13 h HE, CBS

L’ancien coordinateur offensif des Vikings, Kevin Stefanski, revient au Minnesota avec un plan de match similaire à celui de la course lourde, mettant en place un pourcentage élevé de passes pour Baker Mayfield. Stefanski était également responsable de remettre Kirk Cousins ​​sur la bonne voie. Ce jeu en miroir est proche à appeler, mais Cleveland est la meilleure équipe, surtout avec la défense qui monte en puissance. Recherchez Odell Beckham Jr. pour participer au grand jeu afin que Mayfield puisse battre Cousins ​​et les larges spéciaux du Minnesota.

Prendre: Les Browns gagnent 30-27 et couvrent l’écart.

Panthers at Cowboys (-4,5, 51,5 o/u)

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Panthers 3-0 ont connu un excellent début défensif, soutenu par un solide jeu QB de Sam Darnold. Sans Christian McCaffrey et Jaycee Horn, ils n’ont pas le rouage offensif qui change la donne ou assez de punch de couverture contre Amari Cooper et CeeDee Lamb. Les Cowboys testeront ce D dans Big D avec un large éventail de jeux de passes pour exploiter les meilleurs matchs. Darnold ne sera pas tout à fait en mesure de surpasser un Dak qui traite.

Prendre: Les Cowboys gagnent 27-24 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Giants at Saints (-7, 41,5 o/u)

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Giants ont gâché une grosse occasion pour une première victoire contre les Falcons. Saquon Barkley est de retour à son niveau élevé habituel, mais d’autres blessures se sont abattues sur le corps de réception autour de Daniel Jones. Les Saints ont une fiche de 2-1 grâce à une attaque innovante axée sur la course de Sean Payton. Leur défense est active et inspirée, ce qui se poursuivra lors de l’ouverture du Superdome. La Nouvelle-Orléans le fait pour Archie et Eli dans une victoire émotionnelle pour la base de fans.

Prendre: Les Saints gagnent 23-13 et couvrent l’écart.

Chiefs (-7, 54,5 o/u) chez Eagles

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Chiefs reviennent là où l’entraîneur malade Andy Reid a presque remporté son premier Super Bowl. Les Eagles sortent d’une petite semaine, mais ont le jeu de course et des récepteurs uniques pour bien déplacer le ballon sur Kansas City alors que Jalen Hurts est prêt pour une fusillade avec Patrick Mahomes. Il faut un peu de magie de Mahomes pour finalement s’échapper avec la victoire au quatrième quart-temps.

Prendre: Les chefs gagnent 31-27 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Texans à Bills (-17,5, 47 o/u)

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Bills ont renversé Washington et les Texans sont coincés avec Davis Mills au poste de quart-arrière et pas grand-chose d’autre en attaque contre une défense des Bills qui est devenue méchante à la plupart des niveaux. Les chiffres ne sont pas plus grands que ceux d’une équipe à une victoire contre une équipe à une défaite si tôt. Tyrod Taylor manquera ce match de vengeance et Buffalo sera en contrôle fil à fil avec Josh Allen.

Prendre: Les factures gagnent 35-17 et couvrent l’écart.

Seahawks à 49ers (-2,5, 52,5 o/u)

Dimanche 16 h 05 HE, Fox

La défense des Seahawks semble perdue et confuse. Les 49ers luttent également pour un jeu secondaire solide avec des blessures croissantes. Les deux équipes devraient pouvoir faire ce qu’elles veulent offensivement avec Russell Wilson et Jimmy Garoppolo (avec un autre côté de Trey Lance). Les Seahawks peuvent fonctionner un peu mieux avec Chris Carson et Wilson trouvera les bons affrontements favorables pour DK Metcalf et Tyler Lockett pour un ou deux gros jeux. Seattle est un peu désespéré sur la route pour ne pas se replier davantage dans la NFC West, tandis que San Francisco a une légère gueule de bois à la fin du match de Green Bay.

Prendre: Les Seahawks gagnent 34-31.

Corbeaux (-1, 44,5 o/u) aux Broncos

Dimanche 16 h 25 HE, CBS

Les Broncos ont une fiche de 3-0 grâce à un trio d’équipes qui ont toutes une fiche de 0-3. Les Ravens ont été négligents défensivement mais s’améliorent. Lamar Jackson joue bien lorsqu’il est protégé et obtient l’aide nécessaire de ses récepteurs. Recherchez Grag Roman pour obtenir Vic Fangio avec le bon mélange de course, de receveur large et d’ailier rapproché Mark Andrews. Teddy Bridgewater continue de bien jouer, mais la défense de Baltimore est plus sur la bonne voie pour mener une bataille d’usure à faible score.

Prendre: Les Ravens gagnent 23-20 et couvrent l’écart.

Steelers chez Packers (-6,5, 45,5)

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Ces équipes se sont rencontrées au Super Bowl 45 avec Aaron Rodgers battant Ben Roethlisberger à Dallas. Rodgers joue toujours à un niveau élevé plus d’une décennie plus tard tandis que Big Ben est sur ses dernières jambes (et un bras droit faible). Les Packers obtiennent une pause avec une ligne offensive instable des Steelers et d’éventuelles blessures à un receveur large. La défense de Joe Barry peut faire beaucoup pour contenir Najee Harris. Rodgers brûlera parfois la défense de Pittsburgh dans la fente avec Davante Adams et frappera également d’autres gros jeux de passes.

Prendre: Les Packers gagnent 24-13 et couvrent l’écart.

