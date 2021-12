Choix de la NFL, prédictions contre la propagation Semaine 16: les factures remboursent les patriotes; Les chefs écrasent les Steelers ; Les colts continuent de gagner

La semaine 15 dans la NFL a apporté des surprises majeures pour perturber nos choix de matchs et nos prédictions contre l’écart. Avec le jour de Noël qui approche au milieu de la semaine 16, il n’y aura pas non plus de cadeaux de jeux « gimme » cette semaine.

Il y a des chiffres assez importants concernant les grands favoris, ainsi que de nombreux favoris étroits dans les concours mettant en vedette deux mauvaises équipes. Les 32 équipes sont à nouveau en action et, espérons-le, la liste complète des 16 matchs ne subira pas de changement d’horaire.

Sans plus tarder, voici nos dernières prévisions intrépides de pronostics de peau de porc, en espérant de très bonnes vacances :

(Les cotes du jeu reflètent les cotes d’ouverture de la semaine 16, avec l’aimable autorisation de FanDuel)

La NFL choisit contre l’écart pour la semaine 16

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Bills ont trouvé quelque chose dans le match de course la semaine dernière contre les Panthers et ont également rendu leur jeu de passes plus dangereux en libérant Gabriel Davis pour compléter Stefon Diggs au poste de receveur large. Ils devraient être plus implacables avec le jeu de course avec Devin Singletary soutenant Josh Allen pendant qu’ils s’adaptent pour gérer le plan de match unidimensionnel des Patriots avec Mac Jones. Bill Belichick les a trompés une fois, mais les limitations de personnel sont apparues ici lors du match revanche de Buffalo.

Prendre: Les projets de loi gagnent 20-17.

Jeudi 20 h 20 HE, réseau NFL

Les 49ers roulent offensivement avec Jimmy Garoppolo qui répand le ballon et le jeu de course s’accélère à nouveau. Les Titans peuvent les ralentir un peu au sol et contenir l’ailier rapproché George Kittle. Les gros problèmes seront les receveurs larges Deebo Samuel et Brandon Aiyuk. Les Titans n’ont pas la puissance de feu dans leur attaque lourde autour de Ryan Tannehill pour marquer suffisamment.

Prendre: Les 49ers gagnent 23-20 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Écluse de la semaine : Chargers (-9,5, 46,5 o/u) sur les Texans

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Chargers sont bien reposés et seront prêts à déployer plus d’attaques électriques avec Justin Herbert dans une excellente position globale. Les Chargers s’estompent dans la bataille de l’AFC West, mais ce sont des paris solides pour obtenir une place de wild card lors de la première saison sous Brandon Staley. Les Texans joueront à nouveau un peu plus offensif avec la recrue QB Davis Mills, mais ils ne peuvent pas arrêter une grande partie de ce que Los Angeles fait bien.

Prendre: Les chargeurs gagnent 34-17 et couvrent l’écart.

Bouleversement de la semaine : Vikings (+3, 49,5 o/u) contre Rams

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Vikings s’apprêtent à jouer lundi soir. Les Rams auront joué mardi soir. Le Minnesota a tendance à jouer de haut en bas contre ses adversaires, ce qui conduit à des matchs serrés et constants. Matthew Stafford revient sur un poste de la NFC North dans un uniforme différent et réussira à lancer le terrain, mais il devra également faire face à beaucoup de pression. Kirk Cousins ​​peut utiliser ses armes pour contourner les forces défensives des Rams avec le confort de la maison.

Prendre: Les Vikings gagnent 27-24.

Samedi 16 h 30 HE, réseau Fox/NFL

Les Packers peuvent sentir une autre tête de série n ° 1 dans les séries éliminatoires de la NFC et ne seront pas d’humeur généreuse au Lambeau Field ce Noël. Les Browns espèrent décrocher une autre place pour les séries éliminatoires de l’AFC, mais leurs blessures et d’autres problèmes les ont trop retenus pour leur donner suffisamment de temps pour récupérer. Aaron Rodgers est de retour dans un esprit joyeux avec toutes ses armes et peut également se sentir mieux dans sa défense à domicile.

Prendre: Les Packers gagnent 27-17 et couvrent l’écart.

Colts chez Cardinals (-2, 49,5 o/u)

Samedi 20 h 15 HE, réseau NFL

Les Colts ne changent pas leur plan de match consistant à jouer une défense solide, à arrêter la course et à contenir le jeu de passes avec des hommes de couverture polyvalents dans les sept derniers. Ce n’est pas un bon moyen de sortir Kyler Murray d’une crise étant donné le résultat choquant des Lions la semaine dernière. Les Cardinals ont également provoqué des fuites importantes dans leur défense contre la course et les Colts affrontent une autre équipe où leur approche intensive avec Jonathan Taylor est l’approche idéale.

Prendre: Les colts gagnent 24-20.

Boucaniers (-11, 44,5 o/u) chez Panthers

​Dimanche 13 h HE, Fox

Le jeu de passes des Buccaneers est soudainement confronté à des problèmes autour de Tom Brady avec Mike Evans et Chris Godwin blessés au receveur large, mais le retour d’Antonio Brown pour renforcer Rob Gronkowski est d’une grande aide. Tout comme la capacité des Bucs à bien gérer le ballon, que ce soit avec plus de Leonard Fournette ou de Ronald Jones. La défense des Bucs ne s’est pas effondrée contre les Saints et s’attaquera durement à Cam Newton.

Prendre: Les Panthers gagnent 27-10 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Giants ont un gâchis de quart-arrière et leur attaque n’a plus grand-chose dans l’offensive lorsqu’elle ne donne pas à Saquon Barkley ou à un autre porteur de ballon des touches clés. Cependant, leur défense joue toujours avec fierté pour Joe Judge, et les Eagles en feront un jeu plus difficile avec beaucoup de courses au cours d’une très courte semaine. Philadelphie claque la porte avec une excellente défense dans une légère victoire.

Prendre: Les Eagles gagnent 20-13 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Bengals ont le contrôle de l’AFC North grâce à leur victoire sur les Ravens à Baltimore lors de la semaine 7 et ne laisseront pas passer ici une chance pour une formidable saison de percée. La défense des Ravens ne peut plus arrêter grand-chose dans le jeu de passes avec toutes les blessures et Joe Burrow les éclairera partout sur le terrain pour la deuxième fois. Les Ravens feront de leur mieux avec ceux qui courent et passent pour rester compétitifs, mais ils sont surpassés.

Prendre: Les Bengals gagnent 31-27 et couvrent l’écart.

Lions chez Falcons (-3,5, 43,5 o/u)

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Lions ont eu quelques flashs avec le nouvel entraîneur Dan Campbell. Les Falcons ont apprécié leur part avec le nouvel entraîneur Arthur Smith. Les Lions montent en flèche après avoir battu les Cardinals, tandis que les Falcons peuvent sembler dégonflés après la défaite des 49ers. Mais Detroit a déjà connu le grand moment d’une saison autrement perdue. Atlanta aimerait finir fort en dehors de la division. Il gagne avec quelques réponses défensives supplémentaires.

Prendre: Les Falcons gagnent 23-20 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Jaguars chez Jets (-2,5, 42 o/u)

Dimanche 13 h HE, SCS

Les Jaguars n’ont pas bien fait avec Trevor Lawrence avec Urban Meyer et Darrell Bevell au cours de sa saison recrue en tant que choix n ° 1 au classement général. Les Jets ont fait de leur mieux pour soulever Zach Wilson sous Robert Saleh et Mike LaFleur, mais sa progression en tant que deuxième choix au classement général a été ralentie par des blessures et un casting de soutien en baisse. Wilson a connu quelques moments individuels plus importants que Lawrence et son équipe est un peu plus soudée et motivée dans un jeu de tirage au sort.

Prendre: Les Jets gagnent 20-17 et couvrent l’écart.

Ours à Seahawks (-7, 43,5 o/u)

Dimanche 16 h 05 HE, Fox

Les Bears doivent parcourir un long chemin en une semaine courte, mais c’est encore plus court pour les Seahawks. Justin Fields est une bonne étincelle pour l’offensive et les Seahawks ont plusieurs trous qu’il peut exploiter sachant que son équipe aura un succès immédiat avec David Montgomery. Russell Wilson peut attaquer un peu mieux la défense contre la passe affaiblie des Bears et également utiliser sa course suffisamment bien pour préserver une victoire cosmétique nécessaire.

Prendre: Les Seahawks gagnent 23-19 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Broncos à Raiders (-1,5, 42,5 o/u)

Dimanche 16 h 25 HE, CBS

Les Broncos ont perdu contre les Raiders 34-24 à domicile lors de la semaine 6. Ces deux équipes sont même trop pour penser que la décoloration de Las Vegas balayera la série de la saison. Denver peut également écraser cela avec son coup de poing typique 1-2 de Javonte Williams et Melvin Gordon. Derek Carr et ses armes s’effondrent avec leurs limites et la défense de Vic Fangio les écrasera sur la route.

Prendre: Les Broncos gagnent 19-17.

Steelers at Chiefs (-10, 46,5 o/u)

Dimanche 16 h 15 HE, CBS

Les Steelers ont joué une bien meilleure défense contre les Titans pour les aider à gagner un match à faible score. Mais ils ont également abandonné une tonne dans le jeu de course et ont obtenu une pause d’une équipe avec presque aucun vrai jeu de passe. Ce n’est pas le cas contre Clyde Edwards-Helaire, Darrel Williams, Patrick Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce. Kansas City joue comme une équipe possédée et concentrée sur une autre tête de série n ° 1, tandis que Pittsburgh est sur le point de se retirer des éliminatoires.

Prendre: Les chefs gagnent 34-17 et couvrent l’écart.

Équipe de football de Washington à Cowboys (-10, 47,5 o/u)

Dimanche 20 h 20 HE, NBC

WFT et Dallas ont joué il y a quelques semaines. Les Cowboys ont bien géré ce match sur la route, mais ont presque laissé Washington revenir tard dans le match. Après une petite semaine, l’équipe de football, sans aucune chance de gagner la division, passera à l’action avec l’offensive limitée face à une défense complète et brûlante. Dak Prescott utilise ce match favorable à domicile comme une mise au point indispensable.

Prendre: Les cowboys gagnent 33-14 et couvrent l’écart.

Dauphins à Saints (-3, 40,5 o/u)

Lundi 20 h 15 HE, ESPN

La défense des Dolphins a alimenté leur séquence de victoires, soutenue par le jeu de course qui en fait plus pour soulever un Tua Tagovailoa efficace passant à ses diverses armes. Ils ont parfois lutté contre la passe mais ont nettoyé les choses contre la course. Miami est plus polyvalent et multiple des deux côtés du ballon, tandis que les limitations de la Nouvelle-Orléans lui ont coûté un autre match à domicile contre un ennemi de l’AFC East.

Prendre: Les dauphins gagnent 17-13.

