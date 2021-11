Choix de la NFL, prédictions contre la propagation Semaine 12: Les Packers font trembler les Rams; Les patriotes font éclater les Titans ; 49ers, les Bengals fredonnent à nouveau

Le week-end de Thanksgiving marque la fin de l’action de novembre dans la NFL. Cela signifie qu’il est temps d’augmenter les résultats positifs pour les choix de jeu et les prédictions contre l’écart.

La semaine 12 de la saison 2021 apporte un autre ensemble de lignes de paris et de cotes délicates. Il y a plusieurs jeux de tossup avec une équipe légèrement favorisée. Cela brouille la ligne entre contre la propagation et tout droit

Mais ce n’est pas surnommé une prévision intrépide pour rien. Pour le meilleur ou pour le pire, voici la dernière série de pronostics pro pigskin pour une autre liste de 15 matchs :

(Cotes du jeu avec l’aimable autorisation de FanDuel)

La NFL choisit contre l’écart pour la semaine 12

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Les Packers ont perdu une fusillade sauvage au Minnesota, mais ont quand même repris le chemin avec Aaron Rodgers, Davante Adams dans le jeu de passes. Dans ce match revanche des séries éliminatoires de division, ils fléchissent un peu plus dans le jeu de course à Lambeau Field avec plus d’AJ Dillon remplaçant Aaron Jones. Après un au revoir, l’offensive de Sean McVay va nettoyer certaines choses, menant à un duel passionnant entre Rodgers et l’ancien ennemi de la NFC North Matthew Stafford. Rodgers est juste obligé de faire moins d’erreurs à domicile et d’exploiter les faiblesses autour d’Aaron Donald et Jalen Ramsey mieux que Stafford contre une défense de Green Bay surperformante.

Prendre: Les emballeurs gagnent 30-24 et couvrent l’écart.

Thanksgiving : Ours (-3,5, 41,5 o/u) chez Lions

Jeudi 12 h 30 HE, Fox

Les Bears devront peut-être recommencer Andy Dalton après que la recrue de première ronde Justin Fields a été éliminée avec une blessure aux côtes contre les Ravens. Les Lions pourraient rester avec Tim Boyle contre Jared Goff, qui a raté toute la semaine 11 chez les Browns en raison d’une blessure oblique.

Detroit a créé des matchs laids à Pittsburgh et à Cleveland avec une approche défensive lourde et graveleuse. Mais ses deux derniers matchs à domicile contre Cincinnati et Philadelphie ont été des désastres. Chicago a une bonne histoire récente au Ford Field, y compris deux victoires consécutives au match de Thanksgiving.

Les Bears manquent de joueurs défensifs clés, mais ont encore beaucoup d’offensive dans ce match pour soutenir Dalton, dirigé par le demi offensif David Montgomery et le receveur large Darnell Mooney. Les Lions tenteront de mener D’Andre Swift à la victoire dans le champ arrière, mais leur manque de jeu de passes fiable dans le champ arrière fait mal ici. Que ce soit Fields ou Dalton, les Bears sortiront du score à l’adolescence et exécuteront suffisamment pour retarder la fin de l’ère Matt Nagy.

Prendre: Les ours gagnent 27-17 et couvrent l’écart.

Thanksgiving : Raiders at Cowboys (-7, 51 o/u)

Jeudi 16 h 30 HE, CBS

Les Raiders sont de retour pour disparaître du tableau des séries éliminatoires de l’AFC. Ils ne peuvent plus diriger le ballon et jouer une défense adéquate, ce qui met beaucoup de pression sur Derek Carr dans ce qui est redevenu un jeu de passes comprimé. Tous ces développements sont mauvais pour affronter les Cowboys. Dallas a eu le hoquet de Denver à domicile mais a par ailleurs roulé dans Jerry World.

L’offensive des Cowboys sera sans l’ancien écarteur des Raiders Amari Cooper (COVID-19) et probablement aussi la nouvelle cible principale CeeDee Lamb (commotion cérébrale). Ils ont été tenus à l’écart de la zone des buts à Kansas City la semaine dernière alors que Dak Prescott et le jeu de course se débattaient. Cherchez-les à revenir aux bases avec le champ arrière d’Ezekiel Elliott et Tony Pollard, avec des passes plus courtes à intermédiaires et toujours juste assez de pop avec Michael Gallup et Cedrick Willson.

Les Raiders peuvent faire des dégâts avec Darren Waller et Hunter Renfrow à l’intérieur pour Carr, mais encore une fois, il sera assiégé et commettra des erreurs critiques alors que les plans de défense de Dan Quinn pour le confondre.

Prendre: Les cowboys gagnent 27-17 et couvrent l’écart.

Action de grâces : factures (-4, 46,5) à Saints

Jeudi 20 h 20 HE, NBC

Les Bills ont perdu leur chemin offensivement alors que les gros jeux en aval ont été enlevés à Josh Allen et ils ont du mal à le soutenir avec un jeu de course traditionnel. Allen a besoin. de s’appuyer davantage sur son propre athlétisme pour faire des jeux, en s’inspirant de ce que Jalen Hurts a fait contre la défense des Saints. Lancer beaucoup plus à Stefon Diggs et Dawson Knox sur des itinéraires courts à intermédiaires est également un plan de match intelligent et patient.

Les Saints ne sont pas certains de retrouver Alvin Kamara (genou) une petite semaine après avoir raté les deux derniers matchs. La défense contre la course des Bills devrait être motivée pour montrer que la débâcle de Jonathan Taylor à domicile était un coup de chance. Trevor Siemian devrait voir beaucoup de pression et ne verra pas beaucoup d’ouverture disponible avec son récepteur limité et son comité serré.

Prendre: Les factures gagnent 27-17 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Patriots mettent tout cela en place avec leur défense, leurs équipes spéciales, leur jeu de course et maintenant plus de la recrue Mac Jones dans un jeu de passes efficace vers le bas. Bill Belchick a été déjoué par l’équipe de son ancien secondeur Mike Vrabel dans de gros spots, mais Vrabel a affaire à un deck en désavantage numérique, ce qui rend leur attaque autrefois explosive facile à défendre alors qu’ils restent beaucoup de trous fondamentaux clés dans la défense. Ryan Tannehill a été beaucoup brûlé par Belichick dans le jeu de l’AFC Est et son effondrement soudain sans Henry n’augure rien de bon pour marquer plus de points que Jones.

Prendre: Les Patriots gagnent 24-10 et couvrent l’écart.

Perturbation de la semaine : Giants (+3,5, 46,5 o/u) contre les Eagles

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Giants sortent d’un match à domicile difficile lundi soir contre les Buccaneers. Les Eagles ont été brûlants ces derniers temps, causant des dégâts avec Jalen Hurts menant une approche lourde. Ils ont également fait attention aux options de réception limitées pour les blessures. L’équipe de Danel Jones a joué le spoiler pour les équipes marginales des séries éliminatoires devant eux, notamment les Saints, les Panthers et les Raiders. New York n’aimerait rien de plus que de brûler Philadelphie avec Saquon Barkley et un jeu de passes à pourcentage élevé de Jones, qui fait quelques jeux de plus à domicile pour battre Hurts.

Prendre: Les géants gagnent 24-23.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Jets obtiennent une pause ici parce que les Texans ne sont pas une équipe efficace par le comité loin de l’ancien rival des Bills QB Tyrod Taylor. Même le porteur de ballon recrue Michael Carter, ils ont la meilleure collection de meneurs de jeu polyvalents pour aider quiconque commence face à Taylor. La défense de Robert Saleh a également un peu plus de punch que celle de David Culley.

Prendre: Les Jets gagnent 17-14.

Dimanche 13 h HE, Fox

Tom Brady devrait être à l’aise pour déplacer le ballon sur la défense de zone des Colts et si Vita Vea revient pour les Bucs comme prévu, ils peuvent au moins ralentir un peu Jonathan Taylor avec leur solide défense contre la course. Brady peut rapidement transformer le script du jeu en négatif et faire en sorte que Carson Wentz lance souvent pour correspondre, ce qui n’est pas idéal pour Indianapolis.

Prendre: Les boucaniers gagnent 28-24 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Falcons sont une équipe difficile à lire d’une semaine à l’autre, mais ils font un court voyage sur la route à Jacksonville pendant une longue semaine où ils seront plus près de la pleine puissance offensivement. Matt Ryan rebondira sur la route avec l’aide de ses diverses armes tandis que Trevor Lawrence restera dans le funk car son équipe ne sait pas comment utiliser son soutien.

Prendre: Les Falcons gagnent 20-17 et couvrent l’écart.

Panthers (-1, 42,5 o/u) à Dolphins

Dimanche 13 h HE, Fox

Cam Newton s’est bien intégré à l’offensive des Panthers en affrontant Christian McCaffrey. Les Dolphins n’auront aucune réponse pour eux en dirigeant souvent le CMC et en facilitant à nouveau Newton dans la zone rouge. Tua Tagovailoa continuera à bien jouer mais il obtiendra moins de soutien de son attaque et de sa défense précipitées.

Prendre: Les Panthers gagnent 23-20 et couvrent l’écart.

Steelers contre Bengals (-3,5 45,5 o/u)

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Bengals pourraient-ils balayer les Steelers en une saison? Les blessures défensives de Pittsburgh sont difficiles à surmonter face à des infractions diverses et multiples, ce que l’équipe locale a certainement avec Joe Burrow, Joe Mixon et J’Marr Chase. La défense de Cincinnati a quelques trous mais peut gagner la bataille clé à l’avant pour faire tomber Ben Roethlisberger.

Prendre: Les Bengals gagnent 27-24 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Chargeurs (-2,5, 42,5 o/u) chez Broncos

Dimanche 16 h 05 HE, CBS

Les Chargers ont un jeu de piège dans la division ici après le sommet émotionnel d’avoir survécu aux Steelers lors de la semaine 11. Mais leur travail est bien meilleur que les Broncos, dont les seuls atouts sont de sortir et d’être à la maison. Justin Herbert, Austin Ekeler et le reste de l’offensive roule à nouveau et Brandon Staley peut bien manigancer pour faire pression sur Teddy Bridgewater.

Prendre: Les chargeurs gagnent 24-20 et couvrent l’écart.

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Cette bataille de deux attaques explosives et équilibrées sera amusante car Kirk Cousins ​​et Jimmy Garoppolo restent tous les deux chauds. Entre Deebo Samuel, George Kittle, Justin Jefferson et Adam Theilen, les récepteurs meneurs de jeu sont nombreux, avant d’entrer dans les jeux de course basés sur la zone forte. Les Vikings ont trouvé comment gagner des matchs serrés, mais les 49ers viennent de reprendre confiance dans les matchs à domicile. L’esprit offensif de Kyle Shanahan surpasse juste assez l’esprit défensif de Mike Zimmer.

Prendre: Les 49ers gagnent 31-27 et couvrent l’écart.

Dimanche 20 h 20 HE, NBC

Les Browns devraient ramener Kareem Hunt pour qu’il s’associe à Nick Chubb et déclencher davantage l’offensive avec l’approche idéale de la première manche pour Kevin Stefanski. Baker Mayfield a eu chaud à cette époque la saison dernière et sera désireux de calmer plus de sceptiques en jouant bien dans un match de division et en éliminant ses multiples blessures. Lamar Jackson a obtenu sa pause pour cause de maladie au cours de la semaine 11 et en fait une affaire passionnante dont Cleveland a un peu plus besoin que Baltimore. Les Ravens remportent la victoire avec plus d’héroïsmes à la fin de Jackson, mais ce n’est pas facile.

Prendre: Les Ravens gagnent 24-21 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Seahawks (-1, 46 o/u) à Washington

Lundi 20 h 15 HE, ESPN

Les Seahawks n’ont pas l’air bien offensivement avec Russell Wilson, car ils sont pris entre vouloir être une équipe de course malgré l’absence d’efficacité dans la précipitation et une équipe de passes à gros jeu qui n’a pas beaucoup d’options. La défense a mieux joué ces derniers temps, mais cela n’a pas beaucoup d’importance car le football complémentaire est très déséquilibré pour Pete Carroll. L’équipe de football de Ron Rivera est chaude avec Taylor Heinicke et cela se reproduit ici.

Prendre: Washington gagne 27-24.

