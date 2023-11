Choix de la NFL pour la semaine 10 2023 de PFT, Florio contre Simms

La saison est à mi-chemin et la compétition reste très serrée.

Simms et moi étions en désaccord sur sept matchs le week-end dernier. J’en ai bien compris quatre ; il en a eu trois.

Pour la semaine, j’avais 9-5 ans et lui 8-6. Cela me fait 83-53 d’affilée sur la saison, et lui 80-56.

Contre la propagation, j’ai eu une bonne semaine de 9 à 5. Cependant, je le traîne toujours de six matchs.

Et, pour changer, nos meilleurs paris n’étaient pas nos pires paris. Je suis allé 3-0 et Simms est allé 2-1.

Cette semaine, nous ne sommes pas d’accord sur quatre matchs consécutifs et sept contre l’écart. Tous les choix apparaissent ci-dessous.

Panthères contre Bears (-3)

Une recrue non repêchée de la Division II décroche le premier choix du repêchage ? Il s’agit de bien plus que les quarts-arrières.

Florio : Ours, 16-10.

Simms : ours, 20-19 ans.

Colts (-1,5) chez Patriots

Désolé, l’Allemagne. Une rivalité autrefois irrésistible est passée du strudel aux pommes à la pomme de route.

Florio : Colts, 23-17.

Sims : Patriotes, 23-20.

Browns chez Ravens (-6)

Les Ravens pourraient être la meilleure équipe de la NFL en ce moment, surtout lorsqu’ils jouent à domicile.

Florio : Corbeaux, 24-13.

Sims : Corbeaux, 21-13.

Texans aux Bengals (-6,5)

Les Bengals tentent de gâcher la fête en tête de la conférence.

Florio : Bengals, 27-24.

Sims : Bengals, 24-17.

49ers (-3) chez les Jaguars

Pour Jacksonville, c’est une opportunité. Pour San Francisco, c’est une nécessité.

Florio : 49ers, 23-17.

Sims : 49ers, 24-20.

Saints (-2,5) chez Vikings

Josh Dobbs peut-il continuer sur cette lancée ? Je dis oui. Simms dit non.

Florio : Vikings, 30-27.

Sims : Saints, 24-17.

Emballeurs chez Steelers (-3)

Les Steelers vont enfin surpasser leur adversaire. Et les surpasser.

Florio : Steelers, 16-6.

Sims : Steelers, 20-10.

Titans chez Buccaneers (-1)

Les Bucs doivent arrêter cette séquence de défaites à quatre, sinon les lumières pourraient s’éteindre.

Florio : Boucaniers, 24-21.

Sims : Titans, 20-17.

Faucons (-1,5) chez Cardinals

Si les Falcons perdent celui-ci, il pourrait y avoir un nouvel entraîneur en 2024.

Florio : Faucons, 28-17.

Sims : Faucons, 23-21.

Lions (-3) chez les Chargers

Les Lions savent que la tête de série n°1 est à leur portée.

Florio : Lions, 27-23.

Sims : Lions, 28-20.

Géants chez Cowboys (-16,5)

La propagation devrait être encore plus grande qu’elle ne l’est.

Florio : Cowboys, 52-10.

Sims : Cowboys, 24-6.

Commandants des Seahawks (-6)

Seattle a besoin de celui-ci pour confirmer son statut de prétendant.

Florio : Seahawks, 30-20.

Sims : Seahawks, 30-21.

Jets (-1) chez les Raiders

Les téléspectateurs pourraient préférer Heidi cette fois-ci.

Florio : Raiders, 23-17.

Sims : Jets, 12-10.

Broncos aux Bills (-7,5)

La tour Jenga existe toujours. Pour l’instant.

Florio : Factures, 30-21.

Simms : Factures, 24-20.