Choix de football universitaire, prédictions contre l’écart pour chaque match du Top 25 de la semaine 13

La semaine de la rivalité propose deux affrontements parmi les 10 premiers avec des implications pour les éliminatoires du football universitaire dans les Big Ten et Big 12.

Le numéro 2 de l’Ohio State rencontre le numéro 6 du Michigan dans The Game à midi dans une bataille de 10-1 équipes cherchant à remporter le Big Ten East. C’est encore une autre chance pour les Wolverines de briser une séquence de huit défaites consécutives contre les Buckeyes.

L’épreuve de force aux heures de grande écoute présente le n ° 10 de l’Oklahoma au n ° 7 de l’État de l’Oklahoma. Les Sooners et les Cowboys pourraient avoir un match revanche dans le match de championnat Big 12, mais Bedlam est toujours un match à enjeux élevés.

Il y a aussi le Egg Bowl, le Iron Bowl et tout ce qui rend cette semaine spéciale. Ce sont les jeux qui ont une durée de vie de 365 jours. Chaque semaine, Sporting News sélectionne chaque match du Top 25 AP par la propagation. Voici un aperçu de notre palmarès cette saison :

Directement: 174-56 (18-2 à la semaine 12)

174-56 (18-2 à la semaine 12) Contre la propagation : 112-118 (11-9 à la semaine 12)

112-118 (11-9 à la semaine 12) Des bouleversements : 9-15 (1-1 en semaine 12)

Dans cet esprit, jetez un œil aux choix de cette semaine :

Semaine 13 Choix contre la propagation

Jeudi 25 novembre

N°8 Ole Miss à Mississippi State (-1,5) (19h30, ESPN)

The Egg Bowl devrait être un thriller entre deux infractions passionnantes. Ole Miss a une fiche de 0-2 contre l’écart en tant qu’outsider cette saison, mais les Rebels jouent pour une place potentielle pour le sixième jour de l’An. Quelles rides Lane Kiffin et Mike Leach mettront-ils pour celui-ci?

Prendre: Ole Miss gagne 31-29 dans un UPSET.

Vendredi 26 novembre

Boise State (-2,5) au n ° 22 de l’État de San Diego (12 h, CBS)

Les Broncos non classés sont les favoris sur la route, peut-être sur la base d’une séquence de quatre victoires consécutives et de victoires sur route à Fresno State et BYU cette saison. Les Aztèques ont également besoin de celui-ci, surtout avec la défaite contre les Bulldogs. Les Broncos jouent au spoiler dans un match à faible score.

Prendre: Boise State gagne 24-21 et couvre l’écart.

No. 17 Iowa au Nebraska (-3,5) (13h30, BTN)

Les Huskers sont favorisés, et c’est une chance de créer un certain élan sous Scott Frost pour 2022. Le Nebraska a cinq défaites d’un score contre des équipes classées cette saison, et l’Iowa a remporté les six dernières rencontres. Attendez-vous à un autre match serré où un chiffre d’affaires tardif pourrait faire la différence.

Prendre: L’Iowa gagne 27-24 dans un UPSET.

Missouri au n ° 25 de l’Arkansas (-13,5) (15 h 30, CBS)

L’Arkansas a joué durement l’Alabama, et il y a un petit risque de déception émotionnelle contre le Missouri, qui vient de remporter une victoire contre la Floride (et un trolling A-plus de Dan Mullen). Les Tigres ont remporté les cinq dernières rencontres, et les deux dernières à Fayetteville ont été serrées.

Prendre: L’Arkansas gagne 35-24 mais ne couvre pas l’écart.

Colorado au n ° 16 de l’Utah (-23,5) (16 h, FOX)

C’est une grosse ligne qui pourrait jouer directement sur la ligne sachant que le Colorado a quatre défaites sur route Pac-12 avec une moyenne de 23 points par match. Utah a décroché sa place dans le match de championnat Pac-12, mais nous pensons qu’il continue de rouler à domicile.

Prendre: Utah gagne 35-10 et couvre l’écart.

Caroline du Nord au n ° 24 de l’État NC (-6,5) (19 h, ESPN)

Les Tar Heels ont été incohérents cette saison, mais ils ont une chance de balayer les autres écoles Triangle dans ce qui pourrait être le dernier match de Sam Howell. NC State a perdu les deux dernières rencontres en éruption. Une rivalité bouleversée est en préparation.

Prendre: La Caroline du Nord gagne 34-30 dans un UPSET.

Samedi 27 novembre

No. 1 Georgia (-34,5) à Georgia Tech (12 h, ABC)

Les Bulldogs sont de grands favoris, et il devrait y avoir peu de doute sur le vainqueur de ce match de rivalité. La Géorgie, cependant, a une fiche de 2-3 points contre l’écart lorsqu’elle est favorisée de 20 points ou plus. Georgia Tech est coincé dans une séquence de cinq défaites consécutives et vient de subir une défaite de 55-0 contre Notre Dame. Les Bulldogs ont remporté les trois dernières rencontres avec une moyenne de 36,7 points par match. Quand vont-ils s’arrêter ?

Prendre: La Géorgie gagne 44-7 et couvre l’écart.

No. 2 Ohio State (-7,5) au No. 6 Michigan (12 h, FOX)

Les Buckeyes ont dominé The Game au cours des deux dernières décennies. Le Michigan va-t-il enfin rédiger une réponse ? Ce sera un défi contre cette infraction à grande échelle de l’État de l’Ohio qui a organisé une clinique contre l’État du Michigan la semaine dernière. Les émotions seront fortes et les Wolverines sont attendus. Mais peuvent-ils suivre cette machine offensive ? Cette ligne pourrait pousser à deux chiffres avant le coup d’envoi.

Prendre: Ohio State gagne 38-26 et couvre l’écart.

Texas Tech au n ° 9 Baylor (-14,5) (12 h, FS1)

Baylor vise toujours une place pour le championnat Big 12, et les Bears peuvent remporter une saison de 10 victoires avec une victoire contre les Red Raiders. Texas Tech a une fiche de 2-2 S/U sur la route, et les équipes se sont partagées les quatre dernières rencontres. Tous ceux-ci ont été décidés par 14 points ou moins.

Prendre: Baylor gagne 30-20 et ne couvre pas l’écart.

N°19 Houston (-32,5) à UConn (12h, CBSSN)

UConn a perdu ses trois derniers matchs par 30 points ou plus, et Houston est capable de le faire. C’est toujours un match que nous préférerions éviter de savoir que les Cougars sont favoris à 4-4 contre l’écart et que la ligne est haute, mais nous pensons qu’ils se préparent pour le match de championnat de l’AAC avec style.

Prendre: Houston gagne 44-10 et couvre l’écart.

N°21 Wake Forest (-4,5) au Boston College (12h, ESPN2)

Wake Forest vient de subir une défaite contre Clemson, et maintenant ils doivent gagner au Boston College pour remporter la division ACC Atlantique. Les Eagles ont décroché l’éligibilité au bowl, mais ils ont des défaites à domicile contre NC State et Florida State. Les Demon Deacons ont plus à jouer ici, et cela se traduit en seconde période.

Prendre: Wake Forest gagne 34-24 et couvre la propagation.

N°15 UTSA (-11,5) à North Texas (14h, ESPN+)

L’UTSA a maintenu sa saison de rêve de manière spectaculaire contre l’UAB, et maintenant les Roadrunners affrontent une équipe Mean Green qui a besoin d’une victoire pour devenir éligible au bowl. L’UTSA mène Conference-USA avec une défense contre la course qui accorde 101,7 verges par match. Les Roadrunners s’écartent en deuxième mi-temps.

Prendre: L’UTSA gagne 38-21 et couvre l’écart.

No. 4 Cincinnati (-14,5) à East Carolina (15 h 30, ABC)

Les Bearcats pourraient glisser dans les quatre premiers de la prochaine série de classements des éliminatoires du football universitaire, mais ils restent accrochés aux points de style. Les Pirates ont une fiche de 4-1 S/U à domicile, et cette défaite a été de 20-17 contre la Caroline du Sud. Ils seront en mode spoiler complet, mais les Bearcats semblent passer au niveau supérieur.

Prendre: Cincinnati gagne 37-17 et couvre l’écart.

No. 3 Alabama (-19,5) à Auburn (15h30, CBS)

Les Crimson Tide sont d’énormes favoris dans le Iron Bowl. Les Tigers sont sur une séquence de trois défaites consécutives. C’est sur TJ Finley de garder Auburn à portée de main. L’Alabama n’a pas remporté de victoire éclatante au stade Jordan-Hare depuis 2011. Cela fait beaucoup de points dans ce match.

Prendre: L’Alabama gagne 38-20 et ne couvre pas l’écart.

État de l’Oregon au n ° 11 de l’Oregon (-7,5) (15 h 30, ESPN)

L’Oregon-Oregon State est pour le championnat Pac-12 North, et c’est un match que les Beavers ont remporté la saison dernière. Oregon State a gagné 41-38 la saison dernière, mais les Ducks ont remporté les six dernières rencontres à Eugene. Cette séquence continue.

Prendre: L’Oregon gagne 34-24 et couvre l’écart.

Penn State au n ° 12 de l’État du Michigan (-1,5) (15 h 30, ABC)

Michigan State a reçu son test de réalité lors d’une défaite de 56-7 contre l’Ohio State, et Penn State essaie d’éviter une défaite à cinq cette saison. James Franklin a une fiche de 3-4 contre les Spartans, mais Penn State a remporté les deux dernières rencontres. Les Nittany Lions ont également une défense contre la course difficile.

Prendre: Penn State gagne 24-23 dans un UPSET.

N°18 Wisconsin (-6,5) contre Minnesota (16h, FOX)

Les Badgers peuvent remporter le championnat Big Ten West avec une victoire contre les Gophers, qui ont une fiche de 2-4 contre l’écart à domicile et ont été inconstants cette saison. Le Wisconsin n’a pas perdu à Minneapolis depuis 2003, et cette séquence se poursuit.

Prendre: Le Wisconsin gagne 31-21 et couvre l’écart.

UL-Monroe au n°23 Louisiane (-22,5) (16h, ESPNU)

La ligne a gagné un point par rapport à son ouverture, et les Ragin’ Cajuns ont battu les Warhawks par 50 la saison dernière. UL-Monroe est 3-3 ATS quand ils sont un outsider de 20 points ou plus.

Prendre: La Louisiane gagne 41-20 mais ne couvre pas l’écart.

N°14 Texas A&M (-6,5) à LSU (19h, ESPN)

Texas A&M peut terminer une saison de neuf victoires, mais ils devront le faire sur la route à Death Valley. Les Aggies n’ont pas gagné à Baton Rouge depuis qu’ils ont rejoint la SEC, et c’est le match d’adieu d’Ed Orgeron. Ça va être serré.

Prendre: Texas A&M gagne 27-24 mais ne couvre pas l’écart.

No. 10 Oklahoma (-1,5) à No. 7 Oklahoma State (19h30, ABC)

Les Sooners ont remporté Bedlam au cours des six dernières saisons, mais cela pourrait être la meilleure chance pour les Cowboys d’inverser la tendance. Oklahoma State accorde 14,9 points par match et le quart-arrière de l’OU Caleb Williams a connu des difficultés lors de deux départs sur la route. Cela dit, les Sooners trouvent un moyen de se préparer à un match revanche la semaine suivante.

Prendre: L’Oklahoma gagne 31-27 et couvre l’écart.

No. 20 Pitt (-11,5) à Syracuse (19h30, ACC Network)

Les jeux Pitt-Syracuse ont un don étrange pour dérailler. Pitt a remporté cinq des six dernières rencontres, et quatre des six derniers matchs ont été décidés par sept points ou moins. L’Orange a subi des pertes consécutives et les Panthers ont mis un point d’exclamation sur leur course au championnat ACC Coastal.

Prendre: Pitt gagne 38-24 et couvre l’écart.

No. 5 Notre Dame (-17,5) à Stanford (20h, FOX)

Où était cette équipe de Notre Dame en septembre ? Les Irlandais ont couvert chacune de leurs six dernières victoires, et Stanford en a perdu six de suite et n’a pas réussi à couvrir chacune de ces pertes. Suivez ces tendances, même sur la route.

Prendre: Notre Dame gagne 35-16 et couvre l’écart.

N°13 BYU (-6,5) à l’USC (22h30, ESPN)

BYU cherche à couronner une saison de 10 victoires, et l’USC a atteint un point bas après avoir perdu à deux chiffres au cours de quatre des cinq dernières semaines. Les Troyens pourraient se battre, mais les Cougars resteront engagés en seconde période. Obtenez ceci avant que la ligne ne se heurte à un touché.

Prendre: BYU gagne 38-24 et couvre l’écart.