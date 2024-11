Choix de football universitaire, calendrier : prévisions contre l’écart, cotes pour les 25 meilleurs matchs de la NCAA au cours de la semaine 10

Le calendrier est passé à novembre, ce qui signifie que la saison régulière de football universitaire 2024 entre dans sa dernière ligne droite. Les photos du championnat de conférence prennent forme, bien que la course aux éliminatoires du football universitaire reste grande ouverte en raison du peloton élargi avec plusieurs offres générales.

La semaine 10 présente certains des affrontements les plus importants de la saison à ce jour, en commençant par un coup d’envoi à midi entre le n°4 de l’Ohio State et le n°3 de Penn State. Les Buckeyes ont traditionnellement été la classe du Big Ten, mais ils ont déjà une défaite en conférence et une seconde pourrait les éliminer de la course pour une apparition dans le Big Ten Championship Game.

Le n ° 1 de l’Oregon, qui a infligé à Ohio State cette seule défaite dans le Big Ten, suit à 15 h 30 HE sur CBS avec un match crucial sur la route contre le Michigan, champion national en titre. Les Wolverines ne sont peut-être pas l’équipe qu’ils étaient il y a un an, mais ils devraient offrir aux Ducks le test sur route le plus difficile à ce jour.

Dans la même tranche horaire se déroule la rivalité annuelle entre la Géorgie et la Floride. Les Bulldogs, deuxièmes au classement, ont bien réagi à une défaite à la mi-saison contre l’Alabama et sont de grands favoris contre leur rival acharné. Les Gators, confrontés sans doute au calendrier le plus difficile depuis des années, tentent également de déterminer leur avenir avec l’entraîneur Billy Napier, et le résultat de samedi – gagner ou perdre – pourrait grandement contribuer à déterminer le statut de Napier au sein du programme.

La soirée se terminera par une confrontation clé de l’ACC entre le n°18 Pitt et le n°20 SMU, tous deux invaincus en conférence. Alors qu’une course au titre alambiquée de l’ACC se déroule toujours, ce match a des ramifications potentiellement énormes.

Assurez-vous de rester avec CBS Sports toute la journée de samedi pour football universitaire couverture dès le coup d’envoi. Jetons un coup d’œil à nos choix d’experts pour les meilleurs jeux de la semaine 10 avec les choix cités parmi les meilleures applications de paris sportifs disponibles.

Toutes les heures de l’Est

Pitt n°18 au SMU n°20

20h | Réseau ACC, fubo (Essayez gratuitement) — Les Panthers ont dépassé les attentes toute l’année avec leur départ de 7-0, et je pense – étant donné la façon dont SMU a dû puiser dans sa profondeur samedi soir à Durham – il pourrait y avoir un petit avantage pour une équipe de Pitt qui gagné de manière éclatante deux jours plus tôt. C’est l’adversaire le plus coriace que Pitt ait affronté toute l’année, mais c’est toujours un match où les Panthers peuvent rester et couvrir la ligne de paris touchdown plus. Choix : Pitt +7,5 (Cotes via PariMGM) — Chip Patterson

Midi | CBS, Paramount+ avec ShowtimeCBSSports.com, Application CBS Sports — Ce jeu concerne deux programmes allant dans deux directions complètement différentes. L’Armée de terre peut obtenir des points de style en vue d’une éventuelle candidature au CFP en cas de victoire, tandis que l’Armée de l’Air espère mettre fin à une redoutable séquence de défaites qui remonte au mois d’août. L’Armée a une fiche de 6-0-1 contre l’écart, tandis que l’Air Force n’a pas encore couvert ses sept matchs. C’est une recette parfaite pour une grande journée du Daily sur le terrain et une victoire éclatante pour l’équipe locale. Choix : Armée -21,5 (Cotes via Fanatics) – Cameron Salerno

Midi | Renard, fubo (Essayez gratuitement) — Il y a beaucoup d’incertitude offensive autour de ce match, avec le statut d’Allar en suspens et Ohio State essayant de comprendre certaines choses à la volée le long de la ligne offensive. Même si Allar est capable d’y aller, on ne sait pas s’il sera à 100 %. Cela a tous les atouts d’une bagarre défensive. Ohio State et Penn State se classent tous deux parmi les trois premiers du Big Ten en termes de défense totale et de défense marquante. Chacun n’a permis à ses adversaires de la conférence de marquer plus de 20 points qu’une seule fois cette saison, ce qui, à moins que le match ne penche totalement en faveur d’un côté, serait obligé de dépasser. C’est une petite ligne de pari, mais il ne semble pas y avoir une tonne de points marqués. Choisir : Moins de 46,5 (Cotes via FanDuel) – Will Backus

15h30 | CBS, Paramount+ avec ShowtimeCBSSports.com, Application CBS Sports — L’Oregon roule tandis que le Michigan se bat. Les Ducks peuvent marquer de gros points, mais pas les Wolverines. Il existe de nombreuses autres raisons de choisir l’Oregon plutôt que le Michigan, et ce n’est pas un argument pour dissuader ce choix. Mais ce sera le test le plus difficile pour les Ducks de la saison régulière et pourrait être plus serré que prévu, surtout si la ligne défensive du Michigan peut profiter d’une ligne offensive de l’Oregon qui s’est améliorée récemment mais qui a toujours ses problèmes. J’aime que l’Oregon gagne carrément, mais je pense que le Michigan pourrait se cacher. Choix : Michigan +14,5 (Cotes via DraftKings) – John Talty

N°2 Géorgie contre Floride (Jacksonville, Floride)

15h30 | ABC, fubo (Essayez gratuitement) — Les trois défaites de la Floride ont eu lieu contre des équipes actuellement classées dans le top 10 qui totalisent 21-2. Les Gators ont désormais une quatrième chance dans une équipe de cette stratosphère, et de plus en plus de preuves suggèrent qu’ils peuvent rivaliser. Les Gators ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs – tous contre des concurrents Power Four – avec une moyenne de 18,7 points. La seule défaite au cours de cette séquence a été une défaite en prolongation contre le Tennessee. Bien qu’ils aient été radiés après un mauvais départ, les Gators ont du pouls et peuvent en faire un match compétitif contre une équipe qui a été incohérente. Si les applications de paris sportifs sont prêtes à vous offrir les Gators et plus de deux touchés, prenez-les. Choix : Floride +16 (Cotes via Césars) – David Cobb