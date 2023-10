Choix de football universitaire, calendrier : prévisions contre l’écart, cotes, 25 meilleurs matchs de la semaine 6

Il y a eu un manque relatif de séparation dans le paysage du football universitaire à l’approche de la mi-saison 2023. Avec 22 des 133 équipes FBS toujours invaincues pendant cinq semaines, l’attrition attendue devrait survenir le plus tôt possible – et cette semaine pourrait être l’occasion idéale de voir cela se dérouler.

En commençant par le (heureusement renommé) Red River Rivalry, une équipe invaincue du Big 12 est assurée de tomber alors que le n°3 du Texas affronte le n°11 de l’Oklahoma à Dallas. Reste à savoir si la défense améliorée des Longhorns ou l’offensive réussie des Sooners – contre un ensemble d’adversaires relativement ternes jusqu’à présent – l’emportera, mais quoi qu’il en soit, ce sera la dernière bataille de la rivière Rouge avec UT et OU en tant que membres de le Big 12. L’un des plus grands matchs de la saison devient un concours SEC en 2024.

Ailleurs, le Maryland cherchera à inverser la tendance – il n’a jamais battu l’Ohio State – lorsqu’il visitera les Buckeyes n°4 avec beaucoup de vent dans les voiles. Le n°11 de l’Alabama espère poursuivre sa progression lors de sa visite à Texas A&M. La Géorgie n°1, qui n’a guère été aussi dominante qu’elle l’a prouvé au cours des années passées, accueille une équipe n°20 du Kentucky qui n’a certainement pas peur de relever le défi alors qu’une autre SEC invaincue va tomber. Et puis il y a le n°10 de Notre Dame, qui cherche à continuer de reconstruire son curriculum vitae des séries éliminatoires de football universitaire alors qu’il visite un Louisville n°25 revitalisé sous la direction de l’ancien élève Jeff Brohm.

Assurez-vous de rester avec CBS Sports toute la journée de samedi pour la couverture du football universitaire à partir du coup d’envoi. Jetons un coup d’œil à nos choix d’experts pour les meilleurs jeux de la semaine 6.

Texas n°3 contre Oklahoma n°11

Midi | ABC, fubo (Essayer gratuitement) — Une règle générale concernant Red River Rivalry est de s’attendre à l’inattendu, c’est pourquoi choisir ce jeu s’accompagne rarement de confiance. Cependant, il est clair que le Texas est le groupe le plus éprouvé au combat. Le plafond des Longhorns était pleinement visible lors de leur victoire de la semaine 2 en Alabama – la première d’une équipe visiteuse contre le Crimson Tide depuis 2019 – au cours de laquelle le quart-arrière Quinn Ewers a réussi 349 verges et trois touchés. L’offensive de l’Oklahoma ne doit pas être négligée, mais les défis présentés par la défense du Texas dépassent tout ce que les Sooners ont déjà affronté. Il y aura des changements d’élan comme toujours, mais les Longhorns gagnent et couvrent. Choix : Texas -5,5 — Shehan Jeyarajah

Le Maryland au 4e rang de l’État de l’Ohio

Midi | Renard, fubo (Essayer gratuitement) — Les Buckeyes n’ont pas été excellents sur la route, mais ils ont été plutôt bons à domicile, donc je les aime bien ici. Ne vous méprenez pas, cette équipe du Maryland a bien joué des deux côtés du ballon, et ce n’est pas strictement le résultat d’un calendrier facile. Cela dit, j’ai déjà vu des Terps dans des endroits comme celui-ci, et cela ne se termine généralement pas bien. Taulia Tagovailoa a été formidable, mais l’histoire suggère qu’il est sujet aux erreurs sous la pression. Il n’a pas affronté une défense qui puisse le mettre sous pression comme le peut cette défense des Buckeyes. Je m’attends à quelques erreurs de Tagovailoa qui empêcheront les Terps de se rapprocher de celui-ci. Choisir : État de l’Ohio -18 — Tom Fornelli

N°11 Alabama chez Texas A&M

15h30 | CBS, Paramount+ avec ShowtimeCBSSports.com, Application CBS Sports — Ces équipes se sont combinées pour marquer seulement 44 points la saison dernière lorsque l’Alabama a battu Texas A&M 24-20. Le Crimson Tide est encore en train de comprendre les choses offensivement avec le quart-arrière Jalen Milroe sous la direction du coordinateur de première année Tommy Rees, tandis que la défense de Texas A&M vient de maintenir l’Arkansas sous les 200 verges au total. Gardez à l’esprit que deux des quatre touchés des Aggies contre les Razorbacks ont eu lieu via un retour d’interception et un retour de botté de dégagement. Ces facteurs se combinent pour faire de ce sous un choix judicieux. Choisir : Moins de 49,5 – David Cobb

N°20 du Kentucky au n°1 de la Géorgie

19h | ESPN, fubo (Essayer gratuitement) — La Géorgie a une fiche de 0-3-1 contre l’écart dans les matchs FBS cette saison, tandis que le Kentucky a une fiche de 3-0. Ces tendances sont difficiles à ignorer. De plus, le crochet sur la ligne des 14,5 points rend tentant de prendre les Wildcats. C’est exactement là que je vais atterrir. L’attaque précipitée du Kentucky est trop belle pour être ignorée, et les difficultés de la Géorgie à l’avant ont été établies au cours de cinq matchs. C’est exactement qui est la Géorgie à ce stade. Ce sera un combat de rock, et même si la Géorgie le contrôle tout au long, le score sera faible. Les chances d’être couvertes par une porte dérobée sont également incroyablement élevées. Choix : Kentucky +14,5 – Barrett Sallee

N°10 Notre-Dame au n°25 Louisville

19h30 | ABC, fubo (Essayer gratuitement) — J’améliore le jeu de passes de Notre Dame car les Fighting Irish devraient récupérer Jaden Greathouse et Jayden Thomas de blessure après avoir raté la victoire serrée de la semaine dernière à Duke. L’offensive de Louisville a déjà un potentiel haut de gamme, en particulier avec Jeff Brohm qui compose des jeux. La défense de Notre-Dame est évidemment l’une des meilleures du pays, mais c’est son troisième match consécutif aux heures de grande écoute. Les Fighting Irish pourraient abandonner suffisamment de jeux explosifs pour nous amener à la victoire. Choisir : Plus de 54 ans — Chip Patterson

