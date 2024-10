Choix de football de l’Indiana contre Washington, pronostics, heure de début, télévision

BLOOMINGTON – La véritable hystérie Hoosier se produit au Memorial Stadium ce week-end.

Football de l’Indiana accueillera le College GameDay d’ESPN sur le campus et aura une autre foule à guichets fermés pour son match contre Washington.

Le n°13 Hoosiers (7-0 ; 4-0 Big Ten) ont une chance d’égaler le meilleur départ jamais réalisé par le programme en tant que l’une des neuf équipes invaincues restantes dans le pays.

Accédez à notre aperçu hebdomadaire, The Runout, pour découvrir ce qui s’est démarqué au cours de la semaine, les joueurs à surveiller, une prédiction et bien plus encore :

Football IU contre Washington : récit de la bande

Quand: Samedi 26 octobre à 12 h HE

Samedi 26 octobre à 12 h HE Où: Stade Memorial (52 626), Bloomington, Indiana

Stade Memorial (52 626), Bloomington, Indiana TV: Réseau Big Ten

Réseau Big Ten Doubler: Indiana -6,5

Indiana -6,5 Série: L’Indiana mène 2-1

L’Indiana mène 2-1 Dernière réunion : Washington déf. Indiana, 38-13, le 6 septembre 2003

Joueurs de football IU à surveiller contre Washington

Tayven Jackson, quart-arrière : Qui d’autre ?

Jackson entre dans la formation de départ tandis que Kurtis Rourke se remet d’une blessure au pouce qu’il a subie contre le Nebraska. L’étudiant de deuxième année en chemise rouge avait l’air vif lors de son action la plus longue de la saison en seconde période alors qu’il clôturait une victoire de 56-7 contre les Cornhuskers.

Il s’agissait encore d’un échantillon limité – il n’a reculé que neuf fois – et il a profité de son entrée dans le match avec une avance de 28-7.

L’objectif de Jackson contre Washington sera d’éviter le type de performance inégale qui lui a coûté son poste de titulaire l’an dernier. Il est toujours connu pour ses épisodes d’incohérence à l’entraînement, comme Cignetti l’a noté à plusieurs reprises.

Une façon pour Jackson d’y parvenir est de s’inspirer de Rourke et d’éviter les jeux négatifs. En sept départs, Rourke n’a été limogé que six fois sur 202 reculs et l’a retourné quatre fois (trois interceptions).

La bonne nouvelle pour Jackson est que Cignetti a amélioré presque toutes les facettes de l’attaque par rapport à la saison dernière. Les Hoosiers ont un jeu de course bien amélioré – ils ont réalisé en moyenne 6,5 verges par course la semaine dernière contre l’une des meilleures défenses contre la course du pays – et leur jeu offensif a été formidable.

Juge Ellison, RB : Cette attaque précipitée susmentionnée sera plus importante que jamais samedi.

Ellison a disputé son cinquième match de 100 verges (le deuxième pour IU) la semaine dernière, bien qu’il n’ait porté le ballon que neuf fois, mais ce sont ses premiers succès – il a réussi un gain de 43 verges et un touché lors du premier entraînement – ​​qui ont donné le ton. dans la victoire.

Les Cornhuskers n’avaient pas permis un touché précipité toute la saison avant que le transfert de Wake Forest ne le frappe depuis la ligne des 5 mètres.

Washington arrive à Bloomington après avoir lutté contre la course cette saison. Lors des trois défaites de l’équipe, le Huskies ont accordé 540 verges (5,4 verges par course) et six touchés. Ils n’ont accordé que 3,4 verges par course et un touché au sol en quatre victoires.

Cette différence marquée ouvre la voie à la victoire pour les Hoosiers.

Terry Jones Jr., S : Le changement apporté par l’Indiana dans le secondaire de départ était notable puisque l’équipe avait conservé la même formation de départ des deux côtés du ballon au cours des six premiers matchs.

Amare Ferrell est passé en sécurité forte à la place de Josh Sanguinetti et Jones a repris la place de Ferrell chez Rover. C’était le premier départ du transfert Old Dominion pour les Hoosiers, mais il n’a pas joué comme quelqu’un qui est resté assis sur le banc pendant la moitié de la saison.

Jones a réussi six plaqués (quatre en solo) avec quatre pressions du quart-arrière. Il a accordé un jeu de deux verges la seule fois où il a été visé.

« Il a fait du bon travail au sein des unités spéciales », a déclaré Cignetti. « J’ai eu une opportunité samedi. Un joueur agressif. A joué beaucoup de football. A réussi plus d’une centaine de plaqués à l’ODU la saison dernière. »

Le quart partant de Washington, Will Rogers, sera un gros test pour le groupe. Rogers est l’un des quarts les mieux notés du pays (96,3) pour les lancers de 20 mètres ou plus, selon Pro Football Focus. Il est 12 sur 23 à cette profondeur de passe avec 399 verges et six touchés.

Football IU : cotes et fins de la semaine 8

NSYNC : La ligne offensive de l’Indiana a intimidé les sept talentueux premiers du Nebraska. Ils n’ont accordé que deux plaqués pour défaite sur 33 tentatives précipitées et un sack. « Je ne suis pas surpris par ce qu’ils ont fait samedi », a déclaré Cignetti. « Pas du tout. » La ligne de départ a joué chaque match ensemble en dehors du temps de nettoyage et cela a fait une réelle différence, selon Cignetti. « Ils sont sur la même longueur d’onde », a-t-il déclaré. « Ils fonctionnent très bien ensemble. »

Soulagement du stress : L’entraîneur de Washington, Jedd Fisch, a déclaré que l’un des avantages du fait que l’IU ait dominé ses adversaires 80-0 au premier quart est qu’ils n’ont pas été confrontés à «l’anxiété de l’appelant» qui surgit lorsqu’un entraîneur constate un déficit sur le tableau d’affichage. Fisch a déclaré que les Hoosiers jouant devant toute la saison – ils ne sont que l’une des deux équipes du pays qui n’ont pas encore été menés – leur ont permis de s’installer dans un rythme offensif impressionnant.

Voyageurs fréquents : Les équipes du Big Ten ont eu du mal lors des road trips à travers le pays. L’Indiana est l’une des rares équipes à avoir évité une déception après avoir parcouru plusieurs fuseaux horaires lors de sa visite à UCLA plus tôt cette saison. Au cours des sept premières semaines de la saison, l’équipe visiteuse avait une fiche de 2-11 lors de ces matchs de conférence. Washington sera confronté au défi supplémentaire d’un coup d’envoi à midi (9h00, heure locale). Les Huskies ont été confrontés au même scénario lors d’une défaite de 40-16 contre l’Iowa.

Statistique de football IU de la semaine

245 : par Max Olson d’ESPNl’Indiana a la plus grande marge de victoire sur sept matchs depuis 2020. Ce nombre se classe devant les trois derniers champions nationaux – Michigan 2023 (229), Géorgie 2022 (228) et Géorgie 2021 (223). L’Indiana possède l’offensive la mieux classée du pays (48,7 points) et la septième défense classée (13,7 points accordés).

Citation de la semaine sur le football IU

« Nous avons 100% de confiance et l’équipe a 100% de confiance, j’ai confiance, le staff a confiance en Tayven Jackson », a déclaré l’entraîneur de l’Indiana, Curt Cignetti.

Prédiction : Indiana 28, Washington 20

Washington est capable de gâcher la saison invaincue d’IU s’il parvient à surmonter les problèmes récurrents de la zone rouge qui ont tourmenté son attaque cette saison. Les Huskies ont surpassé chacun de leurs adversaires – ils ont une attaque parmi les 25 meilleurs avec une moyenne de plus de 450 verges par match – mais n’ont tout simplement pas été en mesure de marquer suffisamment de points au tableau.

Ils ont également un quart-arrière, Will Rogers, qui est plus expérimenté (47 départs en carrière) que quiconque que les Hoosiers affronteront toute la saison.

Pourquoi encore donner l’avantage à l’Indiana ? Cignetti a gagné le bénéfice du doute même avec un quart-arrière suppléant dans la formation de départ. Il a entraîné cette équipe pour en faire un prétendant aux séries éliminatoires et a réussi tous les tests qui lui ont été lancés.

Michael Niziolek est le journaliste de l’Indiana pour le Bloomington Herald-Times. Vous pouvez le suivre sur X @michaelniziolek et lis toute sa couverture en cliquant ici.