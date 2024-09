Choix de fin de ronde : Jaylen Wright, DeMario Douglas, Javon Baker (Fantasy Football)

Lorsque vous préparez vos drafts de fantasy football, il est important de savoir quels joueurs cibler et quels autres éviter. La quantité d’informations disponibles peut être écrasante, donc un excellent moyen de condenser les données et de déterminer les joueurs à drafter et ceux à laisser à vos coéquipiers est d’utiliser nos classements de consensus d’experts en fantasy football par rapport à la position de draft moyenne (ADP) du fantasy football. De cette façon, vous pouvez identifier les joueurs que les experts sont prêts à atteindre à l’ADP et d’autres qu’ils ne draftent que bien plus tard que la moyenne. Plongeons dans certains des choix de draft de fantasy football de fin de tour préférés de Derek Brown à cibler.

Conseils pour le repêchage de Fantasy Football 2024

Objectifs du tour suivant

Jaylen Wright (RB – absent) : Wright a obtenu un bon capital de draft (quatrième tour) lors de la draft de la NFL, mais il s’est retrouvé dans une situation cauchemardesque. Raheem Mostert sort de ce qui est sans doute la meilleure saison de sa carrière, et De’Von Achane est l’un des rushers les plus explosifs de la ligue. Wright semble être à l’écart du jeu en ce moment, mais il suffit d’une blessure pour changer cela. Mostert et Achane n’ont pas vraiment été des images de santé dans la NFL. Wright est le choix de draft de fin de tour idéal à convoiter cette année. La talentueuse recrue, qui s’est classée cinquième en yards après contact par tentative et 13e en notation insaisissable (selon PFF), n’est qu’à une chute de domino d’une production RB2/3 constante cette année.

DeMario Douglas et Javon Baker (WR – NE) : Le tableau des profondeurs des receveurs des Patriots est très ouvert, et voici les deux paris que je fais depuis cette salle. Peu importe que Drake Maye ou Jacoby Brissett soit au centre, cette attaque a la chance de surprendre les gens. L’année dernière, dans les huit matchs où Douglas a joué au moins 50 % des snaps, il a commandé une part de cible de 20,8 % et une part de première lecture de 24,4 %. Il était un WR3 ou mieux dans le score fantasy hebdomadaire dans cinq de ces huit matchs. Mon engouement pour Baker a commencé pendant le cycle de draft de la NFL. Il a ce chien en lui. Baker était catalogué comme un étireur de terrain à l’université, mais il a la ténacité après la capture et les prouesses de course de route pour gagner aux trois niveaux. Lors de sa dernière saison universitaire, il s’est classé huitième en YPRR et 24e en PFF. Au cours de ses deux dernières années dans les rangs universitaires, il s’est classé 18e parmi tous les receveurs larges FBS dans les jeux explosifs. Ne soyez pas surpris si, d’ici la fin de la saison, il se bat pour la tête des cibles hebdomadaires de l’équipe. Douglas ou Baker pourraient facilement devenir un flex/WR3 hebdomadaire solide cette saison.

Classement des drafts de Fantasy Football

