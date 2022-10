Choix de buteur de touché pour Bears at Giants lors de la semaine 4 de la NFL – Shaw Local

Pour la deuxième semaine consécutive, les points seront difficiles à obtenir lorsque les Bears de Chicago affronteront les Giants de New York dimanche. Le coup d’envoi est prévu pour midi au stade MetLife dans un affrontement entre deux équipes 2-1.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a actuellement un total de 39,5 pour le match de cette semaine. Les Giants sont également favorisés par trois points, ce qui a été l’écart pendant une grande partie de la semaine.

Mais j’espère que vous avez déjà placé votre mise latérale ou totale pour ce jeu. Il est temps pour mon choix de marqueur de touché hebdomadaire, quelque chose que je prévois de faire pour chaque match des Bears cette saison. Ces paris seront plus petits car je ne m’attends pas à avoir beaucoup de succès avec ce marché des accessoires au cours de la saison.

Cela dit, nous avons obtenu un choix de marqueur de touché lors de la victoire 23-20 de la semaine dernière contre les Texans de Houston. J’étais sur le porteur de ballon recrue Dameon Pierce pour trouver la zone des buts pour la première fois de sa carrière, et ce ticket +108 a été encaissé sur sa course de TD de 1 mètre au deuxième quart. Alors, essayons de rester au chaud cette semaine.

Les porteurs de ballon favorisés pour trouver paydirt

Il n’est pas surprenant que les porteurs de ballon aient les meilleures chances de marquer dimanche, d’autant plus que les deux équipes se sont appuyées sur le jeu au sol pendant trois semaines.

Le porteur de ballon des Giants Saquon Barkley a +275 chances de marquer le premier touché et -180 chances de marquer un TD à tout moment du match au Caesars Sportsbook. Barkley a marqué lors de deux des trois derniers matchs, dont le Monday Night Football contre les Cowboys de Dallas.

Khalil Herbert, qui devrait prendre le départ avec David Montgomery exclu, a +370 pour marquer le premier touché du match et -107 pour enregistrer un touché à tout moment du match. Herbert a enregistré deux touchés au sol et 157 verges en 20 courses lorsqu’il a remplacé Montgomery le week-end dernier.

Le choix de Shane Jackson

Le but de cette chronique hebdomadaire est de s’amuser. C’est là que je veux juste m’amuser avec mon argent, plutôt que de chercher une sorte d’avantage avant de placer un pari. En tant que tel, je veux avoir de l’argent sur le premier départ de saison d’Herbert.

Divulgation complète : J’ai couvert Herbert quand il jouait au niveau collégial pour l’Université du Kansas. En raison du talent du Kansas dans le champ arrière, Herbert n’a pas eu autant de travail qu’il le méritait. Mais il a toujours semblé tirer le meilleur parti de ses touches, et il est clair que les Bears l’ont vu lorsqu’ils l’ont repêché au sixième tour du repêchage de la NFL 2021.

“Ce gars apporte une capacité de coup de circuit à chaque fois qu’il touche le ballon.” Les Bears croient qu’ils ont obtenu un vol dans l’ancien #kufball RB Khalil Herbert après l’avoir repêché au 6e tour du repêchage de la NFL le week-end dernier.https://t.co/LmbedCDcfX – Shane Jackson (@SJacksonBET) 7 mai 2021

Herbert a livré ses deux seuls départs de la saison en tant que recrue. Il a enregistré 97 verges en 19 tentatives contre les Packers de Green Bay avant d’enchaîner avec 100 verges en 18 courses contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Attendez-vous à ce qu’Herbert profite à nouveau de son opportunité ce week-end. Sportsbook de Fanduel offre en fait un prix de +125 sur Herbert pour marquer un TD, c’est donc ce que j’ai officiellement joué sur ce marché. Mais je ne déteste pas sa cote de +450 au Caesars Sportsbook pour marquer deux touchés, si vous voulez encore plus de jus.

Ensemble, soutenons Herbert.

Prendre: Khalil Herbert marque un TD (+125)

Résultats du buteur TD

Semaine 1 : Darnell Mooney marquera un TD — Défaite

Semaine 2 : AJ Dillon marquera un TD — Défaite

Semaine 3: Dameon Pierce marquera un TD – Win