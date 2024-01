Choix de basket-ball universitaire, calendrier : pronostics pour l’État de San Diego contre l’État du Colorado et d’autres matchs du Top 25

Un programme chargé de matchs de basket-ball universitaire est prévu mardi, lorsque 10 équipes classées dans le sondage Top 25 d’Associated Press seront en action.

L’un des matchs les plus importants a lieu à la Thompson-Boling Arena lorsque le n°5 du Tennessee affronte la Caroline du Sud. Après être tombés sur la route de l’État du Mississippi plus tôt ce mois-ci, les Vols ont répondu en remportant leurs quatre derniers matchs pour organiser un affrontement critique entre les équipes de la SEC près du sommet du classement de la conférence.

Le numéro 3 de la Caroline du Nord mettra en jeu son record d’invincibilité en conférence lorsqu’il affrontera Georgia Tech sur la route. Les Tar Heels ont remporté leurs 10 derniers matchs et sont la seule équipe du Big Six à n’avoir pas encore perdu un match en conférence.

Le seul match classé sur classement du calendrier oppose le n°15 Texas Tech au n°25 TCU dans une bataille au sein de l’État. Les Red Raiders sont actuellement seuls à la première place du Big 12 après avoir enregistré des victoires consécutives contre BYU et Oklahoma.

L’État de San Diego affronte l’État du Colorado dans un affrontement à Mountain West pour clôturer la soirée. Six équipes de la conférence (État de San Diego, État du Colorado, État de l’Utah, État de Boise, Nouveau-Mexique et Nevada) devaient participer au tournoi de la NCAA dans le dernier Bracketology de Jerry Palm de CBS Sports.

État de San Diego dans l’État du Colorado



21h00 | Réseau sportif CBS [Channel finder] ou en streaming sur CBSSports.com et Application CBS Sports — Le Mountain West s’annonce comme une conférence à au moins cinq candidatures dans le tournoi de la NCAA et pourrait en avoir six si tout se passe correctement. Il s’agit essentiellement d’un jeu de constitution de CV et de classement pour les deux équipes. L’État du Colorado a perdu ses deux derniers matchs contre le Nevada et le Wyoming sur la route et se retrouve avec une opportunité parfaite de revenir sur le chemin de la victoire à domicile. État du Colorado -1

La Caroline du Sud au n°5 du Tennessee



18h30 | Réseau SEC, fuboTV (Essayer gratuitement) — Je vais ressembler à un disque rayé ici mais… avez-vous vu ce que fait Dalton Knecht ces derniers temps ? Le transfert du nord du Colorado a enregistré son cinquième match consécutif avec plus de 25 points en conférence et est devenu le deuxième joueur de la SEC au cours des 19 dernières saisons à accomplir cet exploit. Ironiquement, la dernière personne à avoir fait ça (Devan Downey) a joué en Caroline du Sud. Les Gamecocks ont été l’une des meilleures histoires de la SEC cette saison sous la direction de l’entraîneur de deuxième année Lamont Paris. La Caroline du Sud était la tête de série n ° 8 dans la dernière Bracketology de Palm et c’est une chance d’enregistrer une autre victoire de signature après avoir battu le Kentucky la semaine dernière. La Caroline du Sud devrait garder celui-ci proche. Prédiction : Caroline du Sud +13

N°3 de Caroline du Nord à Georgia Tech



19h | ESPN, fuboTV (Essayer gratuitement) — Cela fait près de sept semaines que la Caroline du Nord n’a pas perdu un match. Les Tar Heels ont été l’une des équipes les plus chaudes du pays au cours de cette séquence et ont réussi un démarrage lent en première mi-temps pour éliminer Florida State sur la route. Georgia Tech a perdu huit de ses neuf derniers matchs et il s’agit essentiellement d’un match incontournable pour les Yellow Jackets à domicile s’ils veulent se remettre sur les rails. Prédiction : Georgia Tech +10,5

19h | FS1, fuboTV (Essayer gratuitement) — En termes simples : c’est un jeu incontournable pour Villanova. Les Wildcats ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et ont une fiche de 4-5 dans le match Big East avant leur deuxième affrontement contre Marquette. Ces deux équipes se sont rencontrées deux semaines auparavant au Fiserv Forum où Marquette a profité d’une grosse seconde période pour se retirer. Les Golden Eagles ont été imprévisibles cette saison et avec le désespoir qui s’installe du côté de Villanova, cela semble être une victoire inévitable pour l’équipe locale. Prédiction: Villanova

N°15 Texas Tech au n°25 TCU



19h | ESPN2, fuboTV (Essayer gratuitement) — Levez la main si vous pensiez que Texas Tech occuperait la première place du Big 12 après un mois de conférence. Les Red Raiders ont été une agréable surprise cette saison sous la direction de l’entraîneur de première année Grant McCasland et se retrouvent avec une autre opportunité de remporter une victoire sur la route. TCU vient de remporter une victoire passionnante sur la route à Baylor. Il est difficile de choisir contre le leader du Big 12, mais TCU a exceptionnellement bien joué à domicile cette saison. Prédiction : TCU -4,5

