Choix de basket-ball universitaire, calendrier : pronostics pour le Kentucky contre l’Arkansas et d’autres matchs du Top 25 samedi

Samedi, 19 équipes classées dans le Top 25 de l’Associated Press seront en action dans le cadre d’un programme chargé de basket-ball universitaire. Le match phare de la journée a lieu à Ames, dans l’Iowa, lorsque le numéro 23 de l’Iowa State accueille le numéro 7 du Kansas dans un match de renom sur CBS.

L’affrontement de l’Iowa State contre le Kansas est l’un des deux matchs classés ce week-end. L’autre présente le numéro 11 de l’Oklahoma hébergeant le Big 12, leader de Texas Tech, dans une autre confrontation très attendue du Big 12.

Parmi les autres grands matchs de ce week-end, citons le n°12 Duke accueillant Clemson, le n°9 Arizona cherchant à se remettre sur la bonne voie contre l’Oregon et le n°6 Kentucky se déplaçant pour affronter l’Arkansas dans un environnement routier hostile.

Après la chute d’Auburn face à l’Alabama plus tôt cette semaine, il n’y a qu’une seule équipe dans une conférence Big Six encore parfaite en championnat. Cette équipe serait la Caroline du Nord n°3, qui se rendra à Tallahassee, en Floride, pour affronter l’État de Floride lors de l’un des premiers matchs de la journée.

N°9 de l’Arizona à l’Oregon

17h30 — L'Arizona est actuellement l'un des plus grands mystères de ce sport. Les Wildcats peuvent ressembler un soir à des prétendants éternels au championnat national et à une équipe destinée à une autre sortie précoce du tournoi de la NCAA le lendemain. Les Wildcats viennent de perdre leur troisième match de conférence face à un adversaire non classé et doivent maintenant se rendre en Oregon pour affronter les Ducks, un espoir du tournoi de la NCAA. Bien que ce match soit forcément serré, l'Arizona n'a pas encore perdu de matchs consécutifs en trois saisons sous la direction de l'entraîneur Tommy Lloyd. Cette séquence restera en vie, mais l'Oregon la gardera proche. Prédiction : Oregon +4,5

Kentucky n°6 à l’Arkansas

18h00 — Mon intuition : l'Arkansas couvrira lorsque les Razorbacks accueilleront le Kentucky ce week-end. La Bud Walton Arena est l'un des endroits les plus difficiles où jouer dans le pays, et c'est l'heure du désespoir pour Eric Musselman et compagnie après que les Razorbacks ont perdu leur cinquième match contre la SEC contre Ole Miss mercredi. Le Kentucky vient de réaliser sa pire performance depuis plus d'un mois, il y a donc certainement des raisons de croire que les Wildcats rebondiront également. Le Kentucky remportera ce match, mais l'Arkansas le gardera serré jusqu'à la fin. Prédiction : Arkansas +6

N°7 du Kansas au n°23 de l’Iowa State

13h30 — Il est difficile de prédire quelle équipe du Kansas se présentera ce week-end. Sera-ce l'équipe considérée comme l'une des favorites pour remporter le titre national… ou sera-ce une équipe qui a semblé terne face à une concurrence inférieure ? L'ensemble du panel de CBS s'est prononcé contre l'État de l'Iowa la semaine dernière, lorsque tout le monde a pris le TCU directement et contre la propagation. Bien que ce jeu ait bouleversé le potentiel écrit partout, c'est un endroit pour que le Kansas se remette sur la bonne voie. Prédiction : Kansas +3,5

N°20 Texas Tech au n°11 Oklahoma

14h00 | ESPN+– Texas Tech a été surprenant. Les Red Raiders sont seuls en tête du Big 12 et viennent de rebondir après leur seule défaite en conférence contre Houston en éliminant le n°20 BYU à domicile. L’Oklahoma a été choisi pour terminer 12e lors du sondage de pré-saison et se retrouve désormais classé n°11. Recherchez le gardien de transfert de Sienne Javian McCollum pour avoir une performance de rebond pour les Sooners à domicile. Prédiction : Oklahoma -4

Clemson au Duke n°12

16h00 — Après une performance époustouflante lors d'une défaite contre Pitt le week-end dernier, Duke a connu des difficultés au milieu de la seconde période lors du match suivant contre Louisville avant de se retirer à la fin pour une victoire de 14 points. Dans ce match, le gardien de Duke Tyrese Proctor a marqué un sommet en carrière de 24 points et quatre autres joueurs ont terminé à deux chiffres. Quant à ce match, ce sera une bataille de grands hommes vedettes lorsque Kyle Filipowski de Duke affrontera PJ Hall de Clemson. Si les Blue Devils aspirent à chasser la Caroline du Nord au classement de l'ACC, ils devront s'occuper de leurs affaires chez eux. Prédiction : Duc -7

