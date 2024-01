Choix de basket-ball universitaire, calendrier : prévisions pour UCLA contre Arizona et autres matchs du Top 25 samedi

Vingt et une des équipes actuellement classées dans le sondage AP Top 25 seront en action samedi alors qu’une liste empilée de basket-ball universitaire occupera le devant de la scène ici fin janvier. Peu de temps après que Boise State affronte San Diego State dans une bataille de Mountain West sur CBS, l’Alabama mettra en jeu son record d’invincibilité SEC lorsqu’il affrontera le n°6 du Tennessee. Le Crimson Tide est un gros outsider sur la route bien qu’il soit l’une des trois équipes des grandes conférences des Six qui n’ont pas encore perdu un match de conférence cette saison.

Le n°13 Auburn n’a pas non plus perdu un match de conférence. Les Tigers ont pris un départ 4-0 en conférence et le prochain défi sera à domicile contre le n°22 Ole Miss. Le n°4 de la Caroline du Nord est l’autre équipe qui n’a pas perdu un match de conférence et les Tar Heels affrontent Boston College sur la route samedi.

D’autres affrontements notables incluent une confrontation Pac-12 entre le n°12 de l’Arizona et l’UCLA, le n°24 de l’Iowa State affrontant le n°19 TCU et le champion national en titre n°1 UConn face à son rival du Big East Villanova sur la route.

Cotes via le consensus SportsLine | Toutes les heures de l’Est

UCLA au n°12 de l’Arizona

16h00 | ESPN2, fuboTV (Essayer gratuitement) — Les quatre dernières semaines de la saison pour l’Arizona ont été des montagnes russes. Au cours de cette séquence, les Wildcats ont remporté de grosses victoires contre le Colorado, l’Utah et l’USC et des défaites écrasantes contre FAU, Stanford et l’État de Washington. De l’autre côté, l’UCLA connaît son pire départ depuis l’ère Mick Cronin, mais a remporté des matchs consécutifs contre Washington et l’Arizona State après une défaite de 46 points sur la route de l’Utah. La combinaison des difficultés de l’Arizona et de la résurgence de l’UCLA en fait une ligne que les Bruins peuvent couvrir. Prédiction : UCLA +19

N°1 UConn à Villanova

20h | Renard, fuboTV (Essayer gratuitement) — UConn a fait une déclaration plus tôt cette semaine alors qu’elle jouait en tant qu’équipe n°1 du pays pour la première fois en près de 15 ans. La victoire 62-48 des Huskies contre Creighton les a portés à 5-2 contre des adversaires du Quad 1 et a solidifié leurs arguments pour devenir l’équipe la mieux classée au pays. Le grand homme vedette d’UConn, Donovan Clingan, a inscrit 15 minutes lors de son premier match après une blessure au pied et ses minutes devraient continuer à augmenter à l’avenir. Prédiction: UConn -2

N°22 Ole Miss au n°13 Auburn

20h30 | Réseau SEC, fuboTV (Essayer gratuitement) — Auburn ressemble à une équipe de basket-ball différente depuis sa défaite sur la route contre Appalachian State le 3 décembre. Les Tigers ont depuis remporté 10 matchs consécutifs et sont l’un des trois Big Six toujours invaincus en conférence. De l’autre côté, Ole Miss a été l’une des équipes les plus surprenantes du pays sous la direction de l’entraîneur de première année Chris Beard et a débuté 14-0 avant de perdre contre le Tennessee. Le facteur X dans celui-ci ? Le gardien de première année d’Auburn, Aden Holloway. Cela semble être une répétition du match d’Ole Miss contre le Tennessee il y a quelques semaines, qui s’est soldé par une victoire de 90-64 pour les Vols. Prédiction: Auburn -13

État de San Diego dans l’État de Boise

13h00 | CBS, CBSSports.com, Application CBS Sports (Gratuit) — Le match à surveiller : Tyson Degenhart de Boise State contre Jaedon LeDee de San Diego State. Les deux joueurs devraient être des sélections de la première équipe de toutes les conférences en fin de compte et ils sont la clé de la victoire de leurs équipes. Les Broncos sont l’une des meilleures équipes du pays à domicile et devraient avoir un bel avantage sur le terrain contre le SDSU. Après une défaite décevante quelques jours auparavant, c’est l’endroit idéal pour rebondir pour les Broncos. Cela ajouterait également une autre grande victoire au dossier général de Boise State, alors que Mountain West espère devenir une ligue potentielle à cinq ou six candidatures. Prédiction : État de Boise +1

L’Alabama au n°6 du Tennessee

14h00 | ESPN2, fuboTV (Essayer gratuitement) — Si vous n’avez pas encore entendu parler ou regardé Dalton Knecht du Tennessee… ce serait le moment idéal pour commencer. Le transfert du nord du Colorado a été l’un des meilleurs joueurs du sport cette saison et devrait être l’un des pionniers pour remporter le prix du joueur SEC de l’année. Le Crimson Tide a jusqu’à présent remporté des victoires contre Vanderbilt, la Caroline du Sud, l’État du Mississippi et le Missouri et le Tennessee sera leur test le plus difficile à ce jour en conférence. L’Alabama gardera ce match serré, mais les Vols y parviendront à domicile. Prédiction : Tennessee -5,5

N°24 de l’État de l’Iowa au n°19 TCU

14h00 | ESPNU, fuboTV (Essayer gratuitement) — TCU pourrait facilement avoir une fiche de 4-0 dans le Big 12 en ce moment. Les Horned Frogs ont perdu un match serré contre le Kansas lors du premier match de la conférence et ont récemment perdu en prolongation contre Cincinnati. TCU aurait pu gagner ce match dans les derniers instants du règlement, mais a raté le devant d’un un contre un sur la ligne des lancers francs et a finalement chuté pendant la prolongation. Iowa State a également une fiche de 2-2 dans le Big 12 après des victoires contre Houston et Oklahoma State et des défaites contre Oklahoma et BYU. TCU a déjà deux victoires classées en conférence et comme ce match se déroule à domicile, il devrait pouvoir en obtenir une troisième. Prédiction : TCU -1