Choix d’actions pour faire face aux prix élevés à la pompe à carburant

Les prix de l’essence ont dépassé les 3 $ le gallon, le plus haut depuis la fin de 2014, alors que la fermeture du pipeline Colonial réduisait les approvisionnements.

La hausse des prix précède ce qui devrait être une saison de conduite estivale chargée avec des réouvertures et une demande refoulée alimentant les voyages des consommateurs.

Mark Tepper, président de Strategic Wealth Partners, ne s’attend cependant pas à ce que cela fasse dérailler les voyages d’été.

« Si vous y réfléchissez bien, une famille de quatre personnes a reçu plus de 10 000 dollars du gouvernement au cours de l’année dernière. Le 1er juillet, elle recevra 300 dollars par mois et par enfant. un mois environ qu’ils paieront à la pompe n’est vraiment rien dans le grand schéma des choses étant donné ce qui se passe en ce moment », a déclaré Tepper à« Trading Nation »de CNBC mercredi.

Tepper a ajouté que la hausse des prix des compagnies aériennes pourrait également pousser les consommateurs à effectuer des voyages en voiture vers des destinations de vacances.

« La société que j’aime ici est Six Flags. J’aime que le parc d’attractions régional joue sur les parcs de destination comme Disney et SeaWorld. Je pense qu’ils sont plus faciles d’accès, vous pouvez y aller en voiture, vous pouvez faire une excursion d’une journée hors de ça, vous pouvez y aller pour un week-end », a déclaré Tepper.

Les actions de Six Flags, un exploitant de parc de 3,5 milliards de dollars, ont augmenté de 21% en 2021, soit plus du double des gains pour l’ensemble du marché. Tepper a déclaré que le stock avait de la place pour se développer.

« Six Flags se négocie avec une décote de valorisation et je pense vraiment que les attentes et les révisions des bénéfices vont augmenter et augmenter au cours des prochains trimestres pour ces gars-là, donc je pense que c’est un achat ici », a-t-il déclaré.

La société devrait déclarer une perte de 82 cents par action au cours de l’exercice 2021, selon FactSet, plus étroite que la perte liée à la pandémie de près de 5 USD par action en 2020. Elle devrait revenir à un bénéfice de 1,92 USD par action en 2022. .

Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors, aime Six Flags à court terme, mais affirme qu’un autre jeu de parc d’attractions est le meilleur pari à long terme.

« Disney a quelques autres jambes sur lesquelles se tenir en plus du jeu dans les parcs, car ils ont également Disney Plus et beaucoup d’autres éléments dans leur entreprise », a déclaré Sanchez au cours de la même interview. « Nous pensons qu’il est toujours attrayant parce que les perspectives pour ces parcs de destination sont encore assez sombres.… Disney était le parc le plus chaud au monde avant Covid. Je pense que ce sera toujours le parc le plus chaud après Covid. »

Disney rapportera ses revenus après la cloche jeudi. Les analystes prévoient un bénéfice de 26 cents par action, contre 60 cents par action un an plus tôt. Son segment parcs et expériences représente 23% du chiffre d’affaires total.

Divulgation: Lido détient Disney.

Avertissement