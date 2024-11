Choix d’accessoires de joueurs experts Texans contre Jets pour TNF : grands matchs pour Hall et Schultz ?

La saison 2024 des New York Jets s’éclipse. La frustration des fans a déjà atteint un crescendo après que cette édition de l’équipe ait été construite pour gagner maintenant. Au lieu de cela, cela a été une autre année de déception jusqu’à présent, alors que « Gang Green » entre dans le match de jeudi contre Houston avec une fiche de 2-6.

New York est confronté à un scénario incontournable alors qu’il tente de renverser la situation immédiatement, ou la première année avec Aaron Rodgers pleinement à la barre restera dans les mémoires comme un échec colossal.

Il ne sera pas facile d’éliminer les Texans ascendants, qui arrivent avec une fiche de 6-2. Mais Houston fait face à d’importantes blessures offensives et les Jets sont désespérés, vous pourriez donc obtenir des performances très productives de leurs joueurs clés. Mes choix d’accessoires de joueurs experts Texans contre Jets pour TNF montrent une grande valeur, selon les dernières cotes de la semaine 9 de la NFL.

*Note: Les cotes sont basées sur la meilleure valeur trouvée par nos experts au moment de la publication ; vérifiez les lignes plus près de l’heure du jeu pour vous assurer d’obtenir les meilleures cotes.

Meilleurs choix d’accessoires de joueur Texans contre Jets pour la semaine 9 du TNF

Breece Hall plus de 80+ verges au sol

Meilleures cotes : +145 chez DraftKings (un pari de 100 $ rapporte 145 $)

Hall sera un joueur essentiel pour les Jets jeudi soir. Le faire rouler équilibrera l’offensive et aidera New York à contrôler le chronomètre. La confrontation est également favorable selon certains marqueurs statistiques.

La ligne offensive des Jets a une note de blocage de course parmi les quatre meilleures parmi les équipes de l’AFC contre Houston pour la semaine 9 de la NFL sur Pro Football Focus. Au cours des quatre dernières semaines, Houston se classe 17e pour les verges au sol autorisées aux RB.

Lors de deux des trois derniers matchs, Hall a parcouru plus de 80 verges. Sa production a été incohérente cette saison. Les Jets, cependant, doivent essayer de le chevaucher alors qu’ils tentent d’obtenir une victoire bien méritée.

Garrett Wilson plus de 5,5 réceptions

Meilleures cotes : +115 chez BetMGM (un pari de 100 $ rapporte 115,00 $)

Il s’agit d’un jeu solide car même si Davante Adams fait désormais partie des receveurs de Houston, Wilson commandera toujours de nombreuses cibles. L’ajout du copain de longue date de Rodgers peut également aider Wilson en termes de respect et d’attention défensifs pour Adams.

Les Texans ne se classent pas dans le top 10 des réceptions autorisées aux WR adverses. Wilson a une note de 70,3 WR/CB sur PFF contre les corners de Houston pour la semaine 9, ce qui est qualifié de « bon ». Il n’est pas confronté à un arrêt secondaire, donc Wilson devrait être capable de dépasser ce nombre avec une certaine facilité.

À chacun de ses six derniers matchs, le WR n°1 des Jets a terminé avec cinq réceptions ou plus. Il sera occupé quel que soit le scénario du jeu. Si New York reste dans le match, Wilson en sera une des raisons, et s’il joue par derrière, les totaux de réception seront certainement gonflés.

EN RAPPORT: Découvrez un autre accessoire de Garrett Wilson que nous aimons.

Dalton Schultz plus de 4,5 réceptions

Meilleures cotes : +125 chez bet365 (un pari de 100 $ rapporte 125 $)

Les Texans ont entamé la saison avec l’air empilés sur WR, et Schultz est devenu une réflexion après coup. Les blessures, cependant, ont privé Houston de ses deux meilleurs receveurs de passes, et le TE doit jouer un rôle plus important dans le jeu de passes contre les Jets.

Stefon Diggs est absent pour la saison et Nico Collins ne sera pas disponible. Les Jets CB pourront se concentrer sur la limitation du Tank Dell, et les WR en profondeur Xavier Hutchinson et John Metchie III n’ont pas encore prouvé qu’ils pouvaient avancer et produire suffisamment pour Houston.

New York sera privé de ses deux sécurités de départ, Ashtyn Davis et Tony Adams. Le secondeur central CJ, Mosley ratera également le match. Le milieu du terrain devrait être suffisamment vulnérable pour que Schultz soit fréquemment ciblé. Au cours des quatre dernières semaines, les Jets se classent au 21e rang pour les réceptions autorisées aux TE.