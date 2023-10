Contenu commercial 21+.



Alors que les Jets et les Giants se préparent à s’affronter dimanche après-midi au MetLife Stadium, j’ai l’impression de pouvoir m’identifier aux deux équipes.

Les Jets, favoris à trois points, arrivent à 3-3, soit presque le même pourcentage de victoires que mon 10-11 dans les meilleurs paris. Les Giants ont une fiche de 2-5, un match identique à mon record de Lock of the Week jusqu’à présent cette saison. Quelque part, le grand Hondo à la retraite se retourne sur sa chaise longue.

Les choses se sont améliorées ici récemment (pour les équipes, du moins).

Les Jets ont réalisé une solide performance lors d’une défaite contre les Chiefs lors de Taylor Swift Night, puis ont vaincu les Broncos et bouleversé les Eagles, malgré le fait que Sauce Gardner ait raté le match des Eagles et que DJ Reed soit absent tous deux avec des commotions cérébrales.

Après la semaine de congé, les Jets récupéreront leurs deux meilleurs coins, mais cela doit être bien pour le coordinateur défensif Jeff Ulbrich d’avancer sachant qu’il peut désormais compter sur des gars tels que Bryce Hall, Craig James et Tae Hayes, si nécessaire. .

Les Giants étaient à 1-5 après leur quasi-accident à Buffalo et ont réalisé une séquence de 205 minutes sans touché offensif lors du match de dimanche dernier contre les Commanders. Ils ont mis le ballon dans la zone des buts à deux reprises au deuxième quart-temps, et une défense rajeunie s’est frayé un chemin vers une victoire 14-7, gardant le fruit à portée de main d’une place de wild-card NFC à portée raisonnable.

La ligne offensive vagabonde des Giants a très bien résisté aux Bills, mais a cédé quatre sacs aux Commanders.

En pensant que Quinnen Williams, Bryce Huff, Jermaine Johnson and Co. peuvent égaler ce chiffre – surtout avec Andrew Thomas douteux – et les ballhawks des Jets peuvent créer quelques revirements. Le retour de Gardner et Reed permet également aux Jets d’empiler la boîte sur Saquon Barkley et d’encadrer Darren Waller.

Tyrod Taylor sera à court d’armes car il manquera de temps.

Offensivement, les Jets doivent s’inquiéter de la ruée vers les passes des Giants et des plans du coordinateur défensif Wink Martindale. Un retour de pick-six ou de sack-fumble pourrait faire basculer le jeu en faveur de Big Blue à la hâte.

Mais Zach Wilson a évité ces désastres et s’est bien comporté contre certaines des meilleures défenses et quarts adverses.

Si les Jets parviennent à résoudre leurs problèmes de zone rouge et à transformer quelques paniers en touchés, ils commenceront à gagner des matchs dans la partie dite la plus douce du calendrier avec de plus grandes marges.

La sélection : Jets -3

Sauce Gardner reviendra contre les Giants dimanche. Getty Images

Eagles de Philadelphie (-6,5) contre les COMMANDANTS DE WASHINGTON

Les Eagles devraient avoir leur alarme réglée pour celui-ci après avoir survécu 34-31 en prolongation à domicile contre cet adversaire lors de la semaine 4. Oui, l’écart à domicile est tentant, mais les Commanders ont perdu à domicile par 20 contre les Bears et n’ont marqué que sept points. contre les Géants.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (+9,5) contre les DOLPHINS de MIAMI

Bill Belichick n’a pas permis que la rencontre de la deuxième semaine, une victoire 24-17 à Miami, se transforme en une rencontre d’athlétisme pour les Dolphins, et il sait comment se rendre à Tua Tagovailoa pour empêcher que cela ne se produise cette fois. Le statut branché de Tyreek Hill me donne également envie de prendre les deux chiffres ici au milieu de la semaine.

PITTSBURGH STEELERS (+3) contre les Jaguars de Jacksonville

Il s’agit d’un test majeur pour les Jaguars. Ils ont sans doute plus de talents que les Steelers, mais à l’exception d’une victoire contre les Bills à Londres, ils se sont régalés d’ennemis du milieu du peloton. La victoire des Steelers contre les Ravens semble très impressionnante, et Mike Tomlin jouera l’angle du manque de respect des outsiders locaux.

INDIANAPOLIS COLTS (+1) contre les Saints de la Nouvelle-Orléans

Un autre match dans lequel l’entraîneur local, en l’occurrence Shane Steichen des Colts, peut susciter une certaine colère à cause de l’écart de points. Son équipe a marqué au moins 20 points à chaque match et fait revenir Jonathan Taylor. Pendant ce temps, Chris Olave se fait crier dessus par Derek Carr et arrêté par les agents de la circulation et Michael Thomas est sur le bloc commercial.

L’entraîneur-chef des Colts, Shane Steichen. Getty Images

Los Angeles Rams (+6,5) contre les DALLAS COWBOYS

Les Cowboys sont dans une petite accalmie avec une défaite de 32 points contre les 49ers, une victoire de trois points contre les Chargers et maintenant un laissez-passer. Cela fait un moment qu’ils n’ont pas fait de course en bateau contre les Giants, les Jets et les Patriots. J’aime la diversité des armes des Rams et la façon dont Matthew Stafford les utilise.

Texans de Houston (-3,5) contre les PANTHERS DE LA CAROLINE

J’entends les gens qui ne veulent pas en mettre autant sur la route avec les Texans par principe, et aussi la foule qui croit qu’il est temps que la dernière équipe sans victoire de la NFL obtienne sa première victoire. Mes yeux, cependant, me disent que les Texans et CJ Stroud sont vraiment bons.

Vikings du Minnesota (-1,5) contre les PACKERS de GREEN BAY

Une situation difficile classique pour les Vikings qui ont remporté une victoire surprise lundi soir contre un ennemi de premier plan. Il faut quand même respecter ce qu’ils ont fait aux 49ers pendant trois heures, le trajet n’est pas loin et ils ont une fiche de 3-1 lors de leurs quatre derniers matchs avec la défaite contre les Chiefs.

Falcons d’Atlanta (-3) contre les TITANS DU TENNESSEE

Les Falcons n’ont en moyenne que 13,2 points par match au cours de leurs cinq derniers matchs, il est donc difficile de les prendre comme favoris sur la route, mais il semble que Desmond Ridder commence à grandir avec Bijan Robinson, Kyle Pitts and Co. Le D d’Atlanta est solide et le QB des Titans. la situation est trop instable.

Geno Smith et les Seahawks affrontent les Browns dimanche. Getty Images

SEAHAWKS DE SEATTLE (-4) contre les Browns de Cleveland

Félicitations aux Browns pour leur victoire contre les 49ers suivie de leur victoire de survie sur la route à Indianapolis. Il s’agit d’un long voyage pour des matchs consécutifs sur la route, et le 12e homme pourrait être dur avec PJ Walker, qui n’a aucune passe de touché et trois interceptions en deux matchs.

Chiefs de Kansas City (-7) contre les BRONCOS de DENVER

La suspension du cornerback Kareem Jackson pour chasse à la tête n’aidera pas la cause de Denver contre Patrick Mahomes et Travis Kelce. Peut-être que je me trompe, mais je pense que KC est conscient de monter un spectacle pour les Swifties et cela s’est traduit par quelques reprises supplémentaires.

Bengals de Cincinnati (+3,5) contre les 49ERS de SAN FRANCISCO

Le ver des blessures s’est retourné et maintenant les Bengals semblent avoir un Joe Burrow en bonne santé, et ce sont les 49ers après deux défaites et maintenant sans Deebo Samuel et peut-être Brock Purdy et Trent Williams. Les fans des Jets encourageront Sam Darnold à battre ce concurrent de l’AFC, mais cela va être difficile.

Ravens de Baltimore (-8,5) contre les CARDINALS de l’ARIZONA

Les Ravens ont une fiche de 2-1 sur la route et ont également gagné à Londres, et sont au top à bien des égards à ce stade de la saison. Cela fait beaucoup de points, et les Cardinals pourraient être un peu secoués si Kyler Murray revient, mais je roulerai avec la quantité connue.

Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson (à g.) Getty Images

Bears de Chicago (+8,5) contre les CHARGERS DE LOS ANGELES

Depuis le début de la saison 2022, séries éliminatoires comprises, les Chargers ont disputé 24 matchs et en ont remporté trois avec plus de points que cet écart. Alors allez-y, Tyson Bagent (alias Secret Bagent Man) !

Lundi

LIONS DE DTROIT (-8,5) contre les Raiders de Las Vegas

Ce qui manque peut-être aux partisans des Raiders qui s’attendent à ce que Jimmy Garoppolo revienne pour celui-ci, c’est que Glass Jimmy est toujours à un coup d’être de retour sur le chariot. Heureux de soutenir Detroit après une défaite 38-6 à Baltimore. Jared Goff a un chiffre à atteindre et il est vraiment élevé.

Meilleurs paris : Colts, Jets, Béliers.

Serrure de la semaine : Colts (écluses 2 à 5 en 2023).

La semaine dernière: 6-7 au total, 0-3 meilleurs paris.

Jeudi: Factures.