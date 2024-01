Choix, calendrier et guide des matchs éliminatoires de la ronde divisionnaire de la NFL

Le calendrier des rondes de division des séries éliminatoires de la NFL pour la saison 2023 regorge d’excellents affrontements, et nous vous proposons ce que vous devez savoir avant le week-end. Nos journalistes de NFL Nation nous apportent les plus grandes clés de chaque match et une prédiction audacieuse pour chaque match.

De plus, ESPN Stats & Information fournit une statistique importante à connaître et une pépite de pari pour chaque compétition, et notre Football Power Index (FPI) entre dans les chiffres avec une projection de jeu. Le rédacteur analytique Seth Walder sélectionne le plus grand facteur X de chaque match, Matt Bowen identifie un match clé de planification de match à surveiller dans chaque match, et Kevin Seifert nous dit ce qu’il faut savoir sur l’arbitrage. Enfin, Walder et Eric Moody nous donnent le score final pour chaque match. Tout ce que vous voulez savoir est ici au même endroit pour vous aider à vous préparer pour un week-end chargé de football des séries éliminatoires de la NFL.

Entrons dans la liste complète de la division, y compris une confrontation Patrick Mahomes-Josh Allen, les Lions essayant de maintenir leur course aux séries éliminatoires et les Texans et les Packers en plein essor visitant les têtes de série n ° 1 en tant que grands outsiders.

Samedi, 16 h 30 HE | ESPN/ABC/ESPN+ | Propagé: BAL-9,5 (43,5)

Ce qu’il faut surveiller : Une séquence frustrante en séries éliminatoires prendra fin. Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson a une fiche de 0-2 en ronde de division, lançant une passe de touché et trois interceptions. Mais les Texans ont une fiche de 0-4 en ronde de division, perdant en moyenne de 14,5 points. — Jamison Hensley

Prédiction audacieuse : Le quart-arrière des Texans CJ Stroud lancera plus de 300 verges, devenant ainsi le premier quart-arrière à réaliser cet exploit contre les Ravens depuis que Tom Brady a lancé pour 325 verges le 27 octobre 2022. Stroud a mené la ligue en verges par la passe par match cette saison (273). et aurait pu lancer bien plus de 300 lors du match de wild card contre la défense n ° 1 des Browns lorsqu’il a lancé pour 236 en première mi-temps. — DJ Bien-Aimé

Stat à savoir : Les Ravens ont utilisé le jeu au septième rang le plus élevé de la saison régulière (26 %) et Jackson a prospéré grâce à cela, se classant parmi les sept premiers de la ligue en QBR, en pourcentage d’achèvement et en verges par tentative. Cependant, les Texans étaient parmi les pires défenses en défense cette saison – ils se sont classés parmi les cinq derniers en QBR, en pourcentage d’achèvement et en verges par tentative.

Facteur X de correspondance : La ligne offensive des Texans. Tout au long de la saison, les Ravens ont utilisé une pression simulée pour perturber la protection de leur adversaire avec beaucoup de succès tout en maintenant leur couverture numérique. Les Ravens ont enregistré 27 sacs avec pression simulée, plus que toute autre équipe. La ligne offensive de Houston doit être prête si elle veut protéger Stroud. –Walder

Clé du plan de jeu : J’aimerais voir le coordinateur offensif de Houston, Bobby Slowik, faire sortir Stroud de la poche sur certains concepts de bottes pour attirer les défenseurs de Baltimore, avec l’ailier rapproché Dalton Schultz travaillant comme cible en dessous. Cela pourrait être la clé pour que les Texans trouvent le rythme contre la très bonne défense des Ravens. En savoir plus sur ESPN+. — Bowen

Blessures : Texans | Corbeaux

Note des officiels : Au cours d’une année où les officiels de la NFL ont lancé plus de drapeaux pour échouement intentionnel (61) que dans n’importe quelle saison depuis au moins 2000, il convient de noter que l’équipe de saison régulière de l’arbitre John Hussey était la plus agressive avec sept de ces drapeaux. Et il s’avère que Jackson a écopé de cinq pénalités de ce type, la plupart dans la NFL. Stroud en a pris un. — Seifert

Pépite de pari : Les Ravens ont une fiche de 11-6 contre l’écart (ATS) cette saison (les moins sont de 9-8). Les Texans ont une fiche de 10-8 contre l’écart, y compris les séries éliminatoires (les moins sont de 11-7).

Le choix de Moody : Corbeaux 37, Texans 24

Le choix de Walder : Corbeaux 27, Texans 20

Prédiction FPI : BAL, 81,7% (de 12,8 points en moyenne)

Lectures incontournables du match : Comment la soirée de repêchage des Texans a changé la franchise… Les Ravens ajoutent Cook à la liste, renoncent à Gordon… Stroud est “spécial” alors que les Texans se vengent des Browns… Jackson entre en séries éliminatoires, prouvant son terrain contre les Texans

Samedi, 20 h 15 HE | Renard | Propagé: FS-9,5 (50,5)

Ce qu’il faut surveiller : Il s’agit d’une 10e rencontre éliminatoire record dans la NFL entre les Niners et les Packers, San Francisco détenant un avantage de 5-4 dans ces matchs. De plus, les Niners ont remporté six matchs consécutifs des séries éliminatoires de la division NFC, la plus longue séquence active de la NFL. Le vainqueur remportera ou partagera le titre d’équipe la plus gagnante de l’histoire des séries éliminatoires. Les Packers sont à égalité avec les Patriots à 37 ans et pourraient accéder seuls à la première place avec une victoire, tandis qu’une victoire des 49ers les rapprocherait de Green Bay et de la Nouvelle-Angleterre. – Nick Waggoner

Prédiction audacieuse : Jayden Reed sera le principal receveur des Packers. Comment un gars qui n’a pas attrapé une seule passe la semaine précédente peut-il réussir ? Eh bien, les Packers n’ont pas eu le même receveur de premier plan en termes de verges au cours des semaines consécutives depuis Romeo Doubs lors des semaines 3 et 4. Le Doubs a encore ouvert la voie la semaine dernière contre les Cowboys, alors peut-être que les 49ers feront rouler leur couverture dans son sens. Reed a établi le record de franchise pour les captures par une recrue avec 64 cette saison. — Rob Demovsky

Stat à savoir : Les 49ers ont remporté leurs cinq derniers matchs éliminatoires à domicile, la plus longue séquence active de la NFL, avec deux de ces victoires contre les Packers (tour de division 2012 et championnat NFC 2019). Les 49ers ont dominé ces affrontements, avec quatre victoires sur cinq avec plus de 14 points.

Facteur X de correspondance : Le quart-arrière des Packers Jordan Love. Je l’ai choisi comme facteur X la semaine dernière, et tu sais quoi ? Il était le facteur X. Depuis la semaine 10 et les séries éliminatoires, Love mène désormais la NFL en QBR (78,4) – et ce n’est même pas proche. Dak Prescott est deuxième dans cette période avec 73,7. Ce niveau de jeu de quart-arrière donne aux Packers une chance contre n’importe qui, y compris les 49ers. –Walder

jouer 2h05 Les conseils de Dan Orlovsky pour Jordan Love contre les 49ers Dan Orlovsky rejoint “The Pat McAfee Show” pour partager ses réflexions sur la façon dont Jordan Love peut battre les 49ers.

Clé du plan de jeu : Le receveur de San Francisco, Deebo Samuel, a récolté en moyenne 8,8 verges après la capture cette saison, menant tous les WR. L’entraîneur Kyle Shanahan lui proposera des opportunités sur le terrain ouvert, ce qui signifie que les Packers devront se concentrer sur leur A-game. Green Bay doit limiter le nombre de Samuel après la capture pour provoquer la surprise. En savoir plus sur ESPN+. — Bowen

Blessures : Emballeurs | 49ers

Note des officiels : L’équipe de saison régulière de l’arbitre Alex Kemp a mené la NFL avec une moyenne de 15,3 drapeaux par match. Les Packers et les 49ers ont tous deux terminé dans le premier tiers de la NFL pour le plus grand nombre de drapeaux cette saison, les 49ers avec 125 et les Packers avec 124. — Seifert

Pépite de pari : Les Packers ont remporté quatre matchs consécutifs en tant qu’opprimés, leur plus longue séquence de victoires consécutives depuis 2011-12.

Le choix de Moody : 49ers 31, Packers 21

Le choix de Walder : 49ers 30, Packers 23

Prédiction FPI : SF, 78,6% (en moyenne de 11,2 points)

Lectures incontournables du match : Post-Rodgers, LaFleur prospère avec amour… Shanahan, la longue histoire de LaFleur dans la NFL… McCaffrey (mollet) participant à part entière à l’entraînement des 49ers… Purdy utilise la motivation interne pour maintenir l’avantage

Dimanche, 15 h HE | BNC | Propagé: DET-6,5 (48,5)

Ce qu’il faut surveiller : Après avoir remporté leur premier match éliminatoire en 32 ans, les Lions accueilleront leur première participation au tour de division NFC depuis les séries éliminatoires de 1991. Ces équipes s’affronteront pour la deuxième fois cette saison après que Détroit ait remporté son match de saison régulière 20-6 à Tampa Bay. Le quart-arrière des Buccaneers Baker Mayfield et le quart-arrière des Lions Jared Goff ont tous deux revitalisé leur carrière dans de nouveaux contextes en tant qu’anciens choix n ° 1 au classement général et chercheront à porter leurs équipes respectives grâce à leur jeu solide. — Éric Woodyard

Prédiction audacieuse : Les Bucs tiendront les Lions sous les 20 points… et gagneront. Tampa Bay sera à nouveau l’opprimé, Détroit sera un environnement aussi hostile que possible et l’entraîneur Todd Bowles n’a pas battu Goff depuis 2019, lorsque Goff était avec les Rams et Bowles était le coordinateur défensif des Bucs. Mais la défense a trouvé sa place la semaine dernière dans l’un des matchs les plus connus de Bowles, et Mayfield se porte beaucoup mieux physiquement avec ses blessures aux côtes et à la cheville. –Jenna Laine

Stat à savoir : La défense des Buccaneers a effectué un blitz sur 41 % des reculs des quarts adverses cette saison, le troisième taux le plus élevé de la NFL. Ils pourraient chercher à augmenter cela encore plus contre Goff, qui a enregistré sept revirements lors de blitz cette saison, à égalité au deuxième rang de la NFL.

Facteur X de correspondance : Aidan Hutchinson, le rusher des Lions. Il est sur une séquence de trois matchs consécutifs avec plusieurs sacs et vient de remporter un taux de victoire de 33 % lors de la ronde des wild-cards (plus du double de son taux de saison régulière). La défense contre la passe des Lions est leur faiblesse, mais si Hutchinson se lance, les Lions pourraient se retirer rapidement. –Walder

Clé du plan de jeu : Verrons-nous le receveur des Lions Amon-Ra St. Brown et le corner des Buccaneers Carlton Davis III dans des affrontements en tête-à-tête ? St. Brown a récolté 124 verges contre Tampa Bay lors de la semaine 6, les Bucs ont donc besoin d’un plan ici – potentiellement avec Davis en couverture et en aide à la sécurité en retard. En savoir plus sur ESPN+. — Bowen

Blessures : Boucaniers | les Lions

Note des officiels : L’équipe de saison régulière de l’arbitre Bill Vinovich est généralement l’une des plus avares de la NFL. En 2023, cependant, il y avait en moyenne 13,4 drapeaux par match, à égalité au septième rang le moins élevé de la NFL. Lorsque les Lions et les Bucs se sont rencontrés en saison régulière, les équipes se sont combinées pour 10 drapeaux, soit cinq chacune. — Seifert

Pépite de pari : Les deux équipes ont une fiche de 12-6 contre l’écart cette saison, ce qui est à égalité pour la deuxième meilleure note derrière les Raiders (12-5 contre l’écart). Les unders ont une fiche de 12-6 dans les matchs des Buccaneers, tandis que les overs ont une fiche de 11-7 dans les matchs des Lions.

Le choix de Moody : Lions 28, Boucaniers 21

Le choix de Walder : Lions 34, Boucaniers 17

Prédiction FPI : DET, 62,5% (de 4,5 points en moyenne)

Lectures incontournables du match : Mayfield répond aux piques des Lions DB… Goff mène les Lions dans une victoire de vengeance contre les Rams… Mayfield mène l’opprimé Bucs à une surprenante victoire en séries éliminatoires… Histoire orale de la dernière victoire des Lions en séries éliminatoires

