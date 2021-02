Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a lancé une nouvelle plate-forme ultra-personnalisable permettant aux utilisateurs de construire la chambre d’écho ultime en choisissant les «algorithmes de classement» qui façonnent leur flux – à mesure que l’utilité de Twitter diminue.

Dorsey a développé des idées pour un réseau social décentralisé promis depuis longtemps, provisoirement surnommé Bluesky lors d’un appel téléphonique avec des investisseurs mardi, a rapporté The Verge. Il a suggéré que donner aux gens la possibilité de sélectionner eux-mêmes des algorithmes de classement attirerait (et garderait) les utilisateurs beaucoup mieux que de laisser le choix à une seule entreprise (à savoir Twitter) avec un pouvoir de modération lourd.

Non seulement autoriser les utilisateurs à personnaliser les algorithmes déployés sur leur flux « donner aux gens une flexibilité ultime en termes de« Quel contenu ils voient, mais donner aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres hybrides de recommandation multiplateforme permettrait à Twitter d’accéder »un corpus de conversation beaucoup plus large« Qui pourrait ensuite être servi à d’autres utilisateurs – permettant à l’entreprise d’être »compétitif»Sans avoir à concevoir de tels algorithmes à partir de zéro.

Le déménagement « aider les affaires», A expliqué Dorsey, mais cela pourrait aussiinciter plus de gens à participer aux médias sociaux en premier lieu. » Il n’est pas clair si Bluesky accueillerait les centaines de milliers d’utilisateurs ayant démarré sur Twitter l’année dernière.

Donner plus de liberté aux utilisateurs de Twitter n’était bien sûr pas la seule motivation de Dorsey pour créer Bluesky – le fondateur a reconnu que permettre aux utilisateurs de choisir les algorithmes qui organisaient leur flux serait « résoudre certains des problèmes»Entourant la section 230, la loi assiégée sur Internet qui protège les plateformes de médias sociaux des répercussions juridiques sur le contenu publié par les utilisateurs.

Adoptée en 1996, la règle protège tout « service informatique interactif»D’être tenu responsable de tout ce qui a été publié par un tiers. Il a récemment été dans la ligne de mire des législateurs républicains et démocrates, les conservateurs accusant les plates-formes de censure à motivation idéologique et les libéraux insistant sur le fait que les entreprises ne font pas assez pour fermer.discours de haine » et autre « nocif » Matériel.

Bluesky a été annoncé en décembre 2019 comme un réseau social décentralisé sur lequel Twitter ne serait que l’une des nombreuses applications qui pourraient interagir les unes avec les autres et donner à l’utilisateur plus de sentiment de contrôle. Cependant, le programme semble être en train de sortir de l’arrière-plan, TechCrunch rapportant le mois dernier qu’il n’a même pas encore embauché de chef de projet.

Twitter lui-même a récemment traversé des moments difficiles financièrement, perdant 12% du cours de son action – un énorme 5 milliards de dollars – en une seule journée après avoir choisi d’interdire le président de l’époque, Donald Trump, de sa plateforme le mois dernier. Cependant, la société a réalisé un redressement spectaculaire mercredi, affichant son deuxième trimestre de 1 milliard de dollars alors que le cours de son action atteignait un sommet annuel.

La plate-forme « utilisateurs quotidiens monétisables»N’a pas répondu aux attentes à 192 millions, peut-être en partie en raison du grand nombre d’utilisateurs démarrés à partir de Twitter, la plate-forme ayant d’abord utilisé la pandémie de Covid-19, puis les élections américaines pour justifier une censure intensifiée. Néanmoins, la valeur de son action a bondi de 68% au cours de l’année écoulée et elle s’est associée à la société mère de Google Alphabet pour que Google Cloud effectue des analyses, le traitement des données et d’autres fonctions d’IA – une démarche curieuse et potentiellement autodestructrice compte tenu des nombreuses enquêtes antitrust. les deux entreprises sont actuellement embourbées.

