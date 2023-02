Choisissez une carrière qui change des vies

Il y a TROIS Noëls, Sheila, maintenant âgée de 83 ans, résidente de Churchfields Care Home, a reçu un cadeau précieux de la travailleuse de soins Faye – un collier en argent avec un nœud d’amitié.

C’est un symbole du lien qui s’est épanoui entre le couple alors qu’ils s’occupent des tomates dans la serre de Churchfields et que Sheila le porte tous les jours.

Abbey peut s’adapter pour s’occuper de sa fille Delilah

« J’adore mon travail et mes amitiés avec des résidents comme Sheila », dit Faye, 25 ans. « Avant, je travaillais dans le commerce de détail, supervisant les caisses d’une jardinerie, mais je n’étais pas épanouie. Chaque jour était le même.

“Puis j’ai repéré une annonce pour ce travail en ligne. Quand je suis venu pour une entrevue, j’ai été frappé par l’atmosphère à Churchfields – c’est tellement chaleureux et simple. “Je vais essayer”, ai-je pensé.

« Six ans plus tard, je suis toujours là. Venir au travail et faire sourire les résidents est une joie. J’ai un impact positif dans le monde.

Si vous recherchez une carrière enrichissante, pourquoi ne pas envisager le secteur de l’aide sociale aux adultes, comme Faye ?

Les seules qualités requises sont une bonne disposition, de bonnes compétences en communication et le désir de faire la différence. La formation est dispensée sur le tas et vous acquerrez des qualifications au fur et à mesure de votre progression.

Il existe un large éventail de rôles proposés, aidant les personnes âgées et les personnes souffrant de handicaps physiques ou d’apprentissage dans les tâches quotidiennes en soins résidentiels ou à leur domicile, et les horaires sont flexibles.

Vous pouvez même inviter quelqu’un qui a besoin d’aide chez vous en tant que travailleur social de Shared Lives.

Faye est coordonnatrice d’activités pour les 33 résidents de Churchfields, mais participe également aux tâches de soins, comme la préparation des petits déjeuners : « Churchfields m’a fourni toute la formation dont j’avais besoin, par exemple, l’utilisation des lève-personnes.

«Certains de nos résidents sont alités, d’autres souffrent de démence et quelques-uns pourraient courir un marathon demain. C’est ce qui rend mon travail intéressant.

« Il y a beaucoup de bavardages autour de tasses de thé, mais j’organise aussi des activités, comme notre matinée café du mercredi et un quiz au pub local.

« La musicothérapie est l’une de mes préférées – voir un patient atteint de démence qui a été fermé sourire soudainement est merveilleux. Et nous venons de commencer à faire du patin à glace – tout le monde adore ça.

J’ai organisé un saut en parachute grâce à un casque de réalité virtuelle. C’était incroyable – la dame avait les bras tendus comme si elle flottait vraiment dans les airs

Chaque année, Faye organise une gâterie pour chaque résident en lui demandant : « Qu’est-ce que tu rêves de faire ? Elle a emmené des gens nager et faire de l’équitation, et n’a pas été découragée lorsqu’une dame a annoncé que son rêve était de sauter en parachute.

« J’ai organisé un saut en parachute avec un casque de réalité virtuelle », se souvient-elle. “C’était incroyable – la dame avait les bras tendus comme si elle flottait vraiment dans les airs, et elle a crié et ri avec enthousiasme.”

La passion de Sheila est le jardinage, alors elle et Faye passent du temps ensemble sur le lotissement de Churchfields ou dans la serre, cueillant des laitues, des tomates et des haricots verts pour que le chef cuisine.

« Shelia adore me donner des conseils de vie », sourit Faye. “‘Si vous allez avoir des ennuis, ne vous faites pas prendre’ est l’un de mes préférés.”

« Faye est là pour moi tout du long », déclare Sheila, une ancienne machiniste dans une usine automobile. Elle vit à Churchfields depuis

cinq ans.

“Les chiens occupaient une place importante dans ma vie – à un moment donné, mon mari Roy et moi avons eu six sauvetages. Alors Faye amène son chien JJ pour me voir. Elle est merveilleuse.

C’est l’occasion de forger des relations comme celles de Faye et Sheila qui rend une carrière dans les services sociaux pour adultes si unique.

Et c’est pourquoi Abbey, 23 ans – une aide-soignante pour Visiting Angels, qui propose des forfaits de soins aux personnes à domicile – aime aussi son travail.

« Il y a tellement de satisfaction à aider les autres », dit Abbey. « Mes clients vont des personnes dans la vingtaine et la trentaine ayant des problèmes de santé à la génération plus âgée et aux soins palliatifs.

“Certaines personnes veulent de l’aide pour les tâches ménagères, d’autres juste une conversation. Tout dépend de l’individu. »

Mais, alors qu’Abbey est une aide-soignante, elle se sent également prise en charge par l’attitude de son employeur envers son équipe.

« Nous pouvons étudier pour obtenir des qualifications dans des domaines de soins qui nous intéressent particulièrement – ​​la démence, par exemple », explique-t-elle.

« Et quand je suis revenue au travail après avoir eu Delilah, qui a maintenant 18 mois, on m’a proposé mon choix d’heures.

« C’est super – je suis avec Delilah toute la journée, puis quand mon partenaire Brandon, un maçon, rentre du travail, je pars pour mon quart de soir. Je fais aussi le dimanche et les heures supplémentaires sont toujours disponibles.

Un travail épanouissant et varié qui s’adapte à votre vie – une carrière dans l’aide sociale aux adultes est unique en son genre.

Pourrais-je trouver un emploi dans l’aide sociale aux adultes ? Il existe tellement de types de soins différents pour les adultes que les emplois dans ce domaine sont vraiment variés. Dois-je être infirmière pour le faire ? Non, ces métiers ne sont pas médicaux, il s’agit avant tout de permettre aux personnes (à partir de 18 ans) de vivre au mieux leur quotidien. Ai-je besoin de qualifications ? Pas du tout – une passion pour faire une différence et de bonnes compétences en communication sont tout ce dont vous avez besoin. Il y aura un soutien et une formation que vous pourrez suivre sur le tas et, dans certains cas, des qualifications à acquérir. Quels types d’emplois sont disponibles? Qu’il s’agisse de travailler avec des résidents d’une maison de retraite ou d’aider une personne handicapée à son domicile, il existe un large éventail d’emplois. Certains sont même logés, si cela vous intéresse. J’ai des obligations familiales, puis-je travailler à temps partiel ? Oui. Il existe de nombreuses options différentes pour les travailleurs sociaux adultes, y compris le travail flexible.

IL Y A DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION MAINTENANT !

Visitez simplement adultsocialcare.co.uk et tapez votre code postal pour être mis en correspondance avec un rôle qui pourrait vous convenir. Le site Web contient également de nombreuses informations sur les carrières dans les soins, y compris des CV et des conseils pour les entretiens.

Trouvez un emploi dans les soins près de chez vous aujourd’hui sur adultsocialcare.co.uk