Depuis le renvoi controversé du frappeur anglais Jonny Bairstow lors du deuxième test des cendres par l’Australie, la série Ashes s’est un peu réchauffée. Des attaques des deux côtés ont suivi. Bien que l’Angleterre ait perdu les deux premiers tests, elle a remporté le troisième match alors qu’elle menait 1-2 dans le concours de cinq matchs. Le quatrième Ashes Test commence le 19 juillet et l’Angleterre sera là pour égaliser les scores. Au cours de ce match à Lord’s, le lanceur rapide anglais Stuart Broad a pu être vu en train de faire de la luge avec des joueurs australiens, en particulier Aleax Carey, après l’incident de Bairstow. Broad a dit que c’était une stratégie.



« C’était un moment tellement important de ce match à Lord’s. Je devais m’assurer que j’étais mentalement allumé et capable de faire un travail pour Ben Stokes à l’autre bout. Une partie de ma stratégie consistait à choisir un combat avec quelques Australiens! Pour que je ne me concentre pas trop sur la technique et que je me concentre sur le ballon et que je m’assure d’y rester. Une partie du cricket Ashes, la rivalité, l’histoire est vraiment une grande bataille là-bas. Les deux équipes ont été vraiment coincé dans cette série. Beaucoup de joueurs se connaissent très bien. Nous déjeunons dans la même pièce. Ce n’est pas comme s’il y avait une énorme bataille en dehors du terrain « , a déclaré Broad sur Sports du ciel.

L’Angleterre a gardé confiance en Jonny Bairstow alors que le gardien de guichet a conservé sa place dans une équipe de 14 joueurs pour le quatrième test de la semaine prochaine contre l’Australie. Bairstow a enduré une série difficile derrière les souches, ratant huit occasions lors des trois premiers tests.

Il y a eu des appels pour que Ben Foakes de Surrey remplace Bairstow en tant que gardien de guichet, mais le capitaine Ben Stokes et l’entraîneur Brendon McCullum continuent de soutenir le joueur du Yorkshire.

Après avoir remporté le troisième test à Leeds par trois guichets dimanche pour garder leurs espoirs Ashes en vie, l’Angleterre a nommé le même groupe pour le choc de mercredi prochain à Manchester.

Les hôtes sont menés 2-1 avec deux tests à jouer alors qu’ils cherchent à gagner les Cendres pour la première fois depuis 2015. Foakes a été salué comme le meilleur gardien de guichet au monde par Stokes, mais le joueur de 30 ans a raté le coup. le début de la saison lorsque Bairstow est revenu suite à une jambe cassée subie dans un accident anormal en jouant au golf.

Le mouvement de Bairstow n’a pas semblé net depuis qu’il s’est remis de trois fractures distinctes à la jambe gauche, de lésions ligamentaires et d’une cheville disloquée. Il a été le joueur test de l’année en Angleterre en 2022, donnant le ton à l’ère du «bazball» avec quatre centaines exaltantes.

Mais Bairstow n’a impressionné qu’une seule fois avec la batte dans cette série Ashes, faisant 78 le premier jour de la série. Ollie Robinson prend également sa place dans l’équipe malgré des spasmes au dos faisant de lui une figure périphérique lors du match précédent.

Robinson est surveillé par l’équipe médicale, mais il est le favori pour faire place au retour du preneur de guichet du test record d’Angleterre James Anderson sur son terrain du Lancashire. Anderson s’est reposé pour le troisième test après avoir eu du mal à avoir un impact dans les deux premiers au milieu des suggestions selon lesquelles le joueur de 40 ans est en train de devenir une force en déclin.

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef australien Andrew McDonald admet que Mitch Marsh lui a donné un mal de tête de sélection avant le quatrième test. Marsh a brisé un superbe siècle après avoir remplacé Cameron Green, blessé, à Headingley.

Avec Green Fit à nouveau, McDonald devra peut-être trouver un moyen d’accueillir les deux polyvalents. L’ouvreur David Warner pourrait être abandonné après une mauvaise performance lors du troisième test, tandis que laisser de côté Scott Boland permettrait également à Marsh et Green de commencer.

« Nous avons beaucoup à considérer et beaucoup à peser. Nous avons tout à considérer en ce qui concerne l’arrivée de Mitch Marsh, à quoi ressemble l’équilibre, nos polyvalents », a déclaré McDonald.

« Il a fait un très bon dossier. Je pensais qu’il était exceptionnel ce match. Il y a beaucoup à aimer dans la façon dont il affronte l’Angleterre.

« Je pensais qu’il était aussi impressionnant avec le ballon, et il l’a déjà fait en Angleterre. »

Avec entrées AFP