Choisissez-nous ou la Russie, dit l’UE à la Serbie

Belgrade a été informé qu’il devait sanctionner Moscou et reconnaître Pristina s’il voulait rejoindre le bloc

Le maintien de liens étroits avec la Russie nuit aux chances de la Serbie d’adhérer à l’UE, a déclaré lundi à Bruxelles le commissaire à la politique étrangère du bloc, Josep Borrell. Il a également exhorté Belgrade à « aligner » avec les sanctions du bloc contre Moscou.

Borrell a accueilli les ministres des affaires étrangères de l’Albanie et de quatre anciennes républiques yougoslaves – la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord – et la province sécessionniste serbe du Kosovo, les appelant à suivre l’exemple de l’Ukraine en faisant « des progrès rapides » dans l’adhésion à l’UE.

« Nous avons discuté de l’influence de la Russie [in the region]qui tente de faire dérailler la voie européenne des candidats des Balkans occidentaux », dit Borrell. « Nous avons salué les choix stratégiques et courageux de certains d’entre eux, qui se sont pleinement alignés sur notre politique étrangère et nos sanctions. »

L’Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord ont rejoint l’embargo du bloc. Bien que certains responsables à Bruxelles aient dit le contraire, la Bosnie-Herzégovine ne l’a pas fait. La Serbie non plus.

Distinguant la Serbie, Borrell a révélé qu’il avait dit au FM Ivica Dacic que « Maintenir des liens étroits avec la Russie n’est pas compatible avec son processus d’adhésion à l’Union européenne. C’est également préjudiciable à ses propres intérêts nationaux, mais ce n’est certainement pas compatible avec le processus d’adhésion à l’UE.

En savoir plus L’UE menace la Serbie pour sa position « pro-russe »

Borrell a également déclaré que l’adhésion éventuelle de la Serbie dépendait non seulement de la sanction de la Russie, mais aussi de « normaliser les relations » avec le Kosovo, même si sa propre Espagne fait partie des cinq États membres de l’UE qui ne reconnaissent pas la province séparatiste.

Le président serbe Aleksandar Vucic a souligné le décalage entre l’insistance de l’UE sur l’intégrité territoriale ukrainienne et son mépris flagrant pour celle de la Serbie, en justifiant sa politique de non-adhésion à l’embargo contre Moscou. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que les sanctions étaient la seule chose dont tout politicien occidental en visite voulait parler.

S’exprimant après la rencontre avec Borrell, Dacic a déclaré que son pays ne faisait face à aucun « pression explicite » lundi, alors que tout le monde à Bruxelles pouvait assister à la « extrémiste » et « surréaliste » réclamations provenant du Kosovo.

Le Parlement européen a récemment adopté un rapport sur la Serbie qui impute la chute drastique du soutien populaire à l’adhésion à l’UE à la présence des médias russes. Si le gouvernement de Vucic continuait à soutenir « politique anti-démocratique » le PE a déclaré que l’UE devrait « reconsidérer l’étendue de son aide financière » à la Serbie.