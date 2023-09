Choisissez l’accord parfait pour votre festin de Thanksgiving

Vous cherchez le vin parfait pour accompagner votre repas de Thanksgiving ? Que vous souhaitiez rester traditionnel ou embellir les choses avec quelque chose d’un peu différent cette année, il est utile de demander conseil aux experts.

«Un pinot noir français classique plaira facilement à tout le monde pour Thanksgiving avec ses notes de baies sucrées et ses éléments salés qui se marient bien avec les divers plats sucrés et salés qui ornent souvent nos tables pendant les vacances», déclare Kady Smith, acheteuse internationale de vins pour Angry. Liqueur de loutre. « Cependant, mélanger parfois les choses avec un vin plus léger peut être une bonne façon d’offrir une alternative rafraîchissante à vos invités. »

Kelli Meier, membre de l’équipe de Smith et Angry Otter, partage ses meilleurs choix d’accords vins de Colombie-Britannique et internationaux pour votre table de Thanksgiving cet automne.

Restez fidèle aux classiques avec un Pinot Noir

« Le corps léger du Pinot Noir ne rivalise pas avec les caractéristiques subtiles de la dinde, ce qui en fait le complément parfait à un festin de Thanksgiving et sans doute l’accord de vins le plus recommandé pour un dîner de dinde classique », explique Smith, suggérant l’un des classiques suivants. Pinot Noirs si vous cherchez à garder les choses classiques :

Une touche rafraîchissante

«Le rosé n’est pas seulement destiné à être siroté en été», explique Smith. «Un rosé sec a une acidité alléchante qui rafraîchit le palais après chaque bouchée décadente de farce et offre des saveurs de fruits juteux qui complètent les herbes et les épices savoureuses de la recette de dinde de votre arrière-grand-mère.»

Obtenez l’ambiance automnale parfaite tout en restant local avec ces vins de la Colombie-Britannique

Vin épicé à la citrouille Mad Jack de Maan Farm (moins de 20 $) : Fabriqué à Abbotsford, ce vin offre des notes d’épices d’automne, ce qui le rend facile à associer avec une tarte à la citrouille, dit Meier. Avec une touche de douceur, c’est un grand vin pour plaire à tout le monde à table !

Autumn Gold de Wild Goose (moins de 25 $) : Fabriqué localement à Okanagan Falls, Autumn Gold est composé à parts égales de Riesling, de Gewurztraminer et de Pinot Blanc, avec des notes de fruits du verger, d’abricot et d’anis. Ce vin blanc net et croquant se marie à merveille avec la dinde ou le jambon au miel.

À partir du 15 septembre, visitez les magasins Angry Otter Liquor participants pour courir la chance de gagner un panier-cadeau rempli de conserves et de friandises de saison de Maan Farm !

Gagnez de l’argent sur chaque achat !

Les adhésions à Otter Co-op sont disponibles moyennant des frais uniques de 10 $, sans frais de renouvellement annuels et les membres d’Otter Co-op partagent les bénéfices. En juillet dernier, les membres de la coopérative ont reçu 6,2 millions de dollars en ristournes en espèces et en capitaux propres, en fonction de leurs achats.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne pour devenir membre d’Otter Co-op et commencez à gagner de l’argent et des capitaux propres sur l’essence, le carburant, l’épicerie, l’alcool, les fournitures agricoles et plus encore. Trouvez plus d’informations sur Otter Co-op en ligne et suivez-les sur Facebook et Instagram pour les dernières mises à jour, nouveaux emplacements, promotions et événements.

