Choisir les Iowa Hawkeyes contre Rutgers Scarlet Knights contre la propagation

Les Iowa Hawkeyes sont dans un endroit étrange. Ils entrent dans le week-end avec une avance complète dans le Big Ten West à 7-2 au total avec un classement n°22 dans les derniers classements des éliminatoires de football universitaire. Et pourtant, il y a très peu d’optimisme pour cette équipe étant donné l’offensive terne à laquelle nous assistons depuis des années.







Les gens de Vegas correspondent parfaitement au sentiment des fans. Nos amis chez DraftKings Sportsbook a ouvert celui-ci l’Iowa étant favorisé de seulement 1,5 point malgré le fait qu’il joue à domicile. Ce chiffre est tombé à seulement 1 point vendredi matin. De la même manière, le over/under a ouvert à un plus bas historique de 29 total de points mais a chuté à un absurde 28 points tout au long de la semaine.

Chez The Pants, nous sommes tout aussi pessimistes et, comme d’habitude, nous parions sur le dessous. Toujours.

En moyenne, nous demandons Rutgers pour vaincre les Hawkeyes 12 à 11. C’est tout le contraste avec la pré-saison où pas un seul membre du personnel n’avait prédit que l’Iowa perdrait celui-ci (c’est OK pour nous cependant, pas un seul fan interrogé dans notre sondage de pré-saison ne l’a choisi non plus). À 12-11, nous sommes FERMEMENT en dessous (duh) et prenons Rutgers sur la moneyline parce que nous n’avons pas besoin de points puants.

Ugh, c’est une situation tellement triste et tout à fait différente des cerceaux masculins et féminins.

Voici un aperçu de nos prédictions individuelles pour cette semaine.

JPinIC

Je n’arrête pas de penser qu’à un moment donné, l’offensive va accidentellement faire quelque chose de mieux. Il y a eu une belle séquence au milieu de la saison où nous avons assisté à un vrai match de course en direct qui m’a vraiment donné espoir qu’ils pourraient être quelque chose jusqu’au bout. Quand ils ont courbé le dos et ont simplement fait passer le ballon dans la gorge du Wisconsin, j’ai pensé qu’ils seraient capables de simplement faire cela jusqu’au bout et que cela permettrait à Deacon Hill d’avoir juste assez de succès.

J’ai eu tort. Mais la défense continue de s’améliorer chaque semaine et ce, même si elle ne crée pas de revirements à un rythme auquel nous sommes habitués. Je pense que le cours s’inverse cette semaine et le groupe de Phil remet en place l’offensive avec plusieurs champs courts hors des revirements tout en gardant les Scarlet Knights hors de la zone des buts.

Prédiction : Iowa 13, Rutgers 9

Bart Pierce

Par où commencer quand on parle de ce match légendaire ? En fait, le seul souvenir que j’ai est celui de l’ancien parieur des Rutgers, Adam Korsak, qui a reçu beaucoup d’amour de la part du public de Kinnick. Nulle part ailleurs en Amérique, les fans n’encouragent sauvagement les parieurs. Ce jeu pourrait battre un record de distance parcourue. Je ne sais rien de Rutgers. Je sais que notre défense et nos équipes spéciales sont salées. Je sais aussi que notre attaque ne rapportera pas beaucoup (aucun) points. Le football de l’Iowa est parfois douloureux à regarder, mais je dis que nous essayons tous d’embrasser notre équipe imparfaitement parfaite. Allez les faucons !

Prédiction: Iowa 13 – Rutgers 6

Faucon de Glendale

Deux belles défenses, deux mauvaises attaques, du déjà vu. L’offensive de Rutgers est mauvaise, mais pas aussi mauvaise que la nôtre et ils ont couru le ballon sur plus de 200 mètres contre une très bonne défense de l’OSU la semaine dernière. Phil Parker et son équipe font tout ce qu’ils peuvent pour maintenir cette équipe à flot, mais je ne suis pas sûr qu’ils aient assez d’essence dans le réservoir pour se rendre à Indy au rythme où ils vont.

Gavin Wimsatt est le joker ici, si le front 7 de l’Iowa peut contenir Kyle Monangai et mettre le jeu sur ses épaules, ils ont de bonnes chances de gagner ce match, mais c’est la meilleure attaque précipitée qu’ils ont vue cette année. et Wimsatt est le genre de QB mobile qui a donné des ajustements aux défenses de Phil au fil des ans. Même si cela me fait mal, je pense que l’alma mater de mon père réussit celui-ci dans une bagarre défensive qui met beaucoup d’argent Sicko dans paris sportifs les poches. Personne ne sera plus heureux que moi si je me trompe.

Prédiction: Iowa 13 – Rutgers 17

GingembreHawk

Chaque fois que cette équipe de l’Iowa gagne, je veux y adhérer. Bien sûr, l’offensive est aussi dynamique qu’un Winnebago renversé et en feu, mais ils ont eu un certain succès lorsque la défense et les équipes spéciales leur ont donné des opportunités. Si la défense joue son jeu A, il n’y a pas beaucoup d’infractions qui m’inquiéteraient. En attendant, c’est un peu triste de voir à quel point je peux être encouragé par une réalisation de 23 verges contre Kaleb Brown avec moins de deux minutes à jouer dans un match. C’est possible les gars, un jeu de passes en aval EST possible !

L’offensive de Rutgers n’est pas particulièrement effrayante mais la défense devra bien jouer contre Monangai et Wimsatt. L’attaque précipitée des Rutgers et le quart-arrière mobile ont dépassé les 200 verges contre état de l’Ohio la menace est donc réelle. Pour une raison quelconque, celui-ci me semble être une perte. L’Iowa n’a pas enregistré les chiffres d’affaires qui l’ont soutenu les années précédentes, mais s’en est largement sorti jusqu’à présent. Je crains que cela ne les rattrape samedi.

Prédiction : Rutgers 13, Iowa 9

MattReisener

Il est difficile de justifier une sélection contre l’Iowa lors d’un match à domicile contre un adversaire sans historique récent de succès dans les grands matchs (ou vraiment dans n’importe quel match, d’ailleurs) et avec une attaque unidimensionnelle. Cependant, au moins Rutgers A une attaque à proprement parler grâce à une excellente attaque précipitée. Attendez-vous à ce que Phil Parker propose une solution pour ralentir le jeu au sol de Rutgers, mais les Scarlet Knights devraient être capables de déplacer suffisamment le ballon contre l’Iowa pour entrer sur le tableau, surtout si l’offensive Hawkeye offre à leur adversaire une excellente position sur le terrain. Les Rutgers ne seront peut-être pas en mesure de marquer beaucoup de points, mais avec leur solide défense et le naufrage au ralenti de l’attaque de l’Iowa, ils n’auront peut-être pas à le faire.

Prédiction : Rutgers 13, Iowa 10

matcabel

Je ne me sens pas bien avec celui-ci. Cette équipe a à peine battu une équipe décousue mais horrible du Nord-Ouest. Il s’avère que ne pas pouvoir déplacer le ballon en attaque n’est pas génial !

Prédiction : Rutgers 13, Iowa 6

MonsieurNicholas33

Je suis à peu près d’accord avec Matt sur ce point. Je ne le ressens tout simplement pas pour l’Iowa cette semaine. Rutgers n’est toujours pas là, et certaines tendances jouent en faveur de l’Iowa contre les équipes du Big Ten East qui ne sont pas le triumvirat Michigan-Ohio State-Penn State. Et Rutgers a perdu contre tout le monde sur son calendrier qui se situe dans la catégorie moyenne ou supérieure.

Mais il y a l’offensive de l’Iowa à affronter. Il n’y a rien d’autre à dire sur cette abomination d’une infraction, à part que cela coûtera (encore) à l’Iowa un match qu’il devrait gagner, et cela rejettera le Big Ten West dans le chaos.

Oh, et je parie le dessous. Vous le saviez déjà.

Prédiction : Rutgers 13, Iowa 10

C’est ainsi que nous voyons les choses se dérouler cette semaine. Et vous, fans de Hawkeye ? Faites-nous part de vos pronostics de score dans les commentaires ci-dessous.

Les cotes/lignes sont sujettes à changement. Les conditions générales s’appliquent. Voir draftkings.com/sportsbook pour plus de détails.

En savoir plus