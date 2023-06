Choisir de nouvelles lunettes est difficile. Voici comment choisir les bonnes montures pour votre visage

Votre ordonnance de lunettes expire tous les un à deux ans, ce qui signifie que vous avez souvent la possibilité de mettre à jour non seulement votre ordonnance, mais aussi tout votre look. Comme l’a si bien dit Seinfeld, choisir de nouvelles lunettes, c’est comme choisir un nouveau visage.

En tant que tel, vous voudrez prendre en compte des facteurs tels que la forme de votre visage, le teint de votre peau, votre style de vie et votre personnalité pour vous assurer que vos nouvelles lunettes vous complètent. Heureusement pour vous, notre guide explique comment choisir la paire parfaite.

Déterminez la forme de votre visage

La forme de votre visage devrait être un facteur essentiel pour déterminer le style de monture que vous achetez. Après tout, choisir la bonne paire améliore les traits de votre visage. Maintenant, comment déterminez-vous la forme de votre visage ? Ton pommettes, largeur du front et longueur de la mâchoire composez la forme de votre visage. Voici les principales caractéristiques des différentes formes de visage, les célébrités qui les partagent et quelles montures sont les grands interdits à acheter.

demandez-moi maintenant / Getty Images

Visage rond

Les visages ronds ont tendance à être de nature plus symétrique, comme en témoigne le fait que votre visage a une longueur et une largeur relativement égales. Votre mâchoire ou votre menton peuvent également avoir une apparence ronde. Il n’y aura pas d’angles durs et les pommettes ne seront pas au centre de l’attention.

Célébrités aux visages ronds : Selena Gomez, Drew Barrymore, Leonardo DiCaprio et Kate Bosworth

Selena Gomez, Drew Barrymore, Leonardo DiCaprio et Kate Bosworth Formes de monture à éviter : Les montures petites ou rondes se heurtent aux traits arrondis du visage. Au lieu de mettre en valeur ses atouts, il accentue la forme de votre visage, le faisant paraître plus rond.

visage oval

Les visages ovales sont plus longs que larges. Vous remarquerez d’autres traits distinctifs comme un menton et une mâchoire arrondis et un front plus large. Avec un visage plus long et des traits arrondis, il forme naturellement un ovale.

Célébrités aux visages ovales : Jessica Alba, Gigi Hadid, Adam Levine et Mila Kunis

Jessica Alba, Gigi Hadid, Adam Levine et Mila Kunis Formes de monture à éviter : Des montures de lunettes plus grandes perturberont la symétrie de votre visage.

Coeur en forme de visage

Comment un visage forme-t-il un cœur ? Commencez par un front proéminent et plus large. Ensuite, au fur et à mesure que vos yeux descendent, vous remarquerez des pommettes plus pelucheuses, avec des angles de plus en plus nets, se terminant par un menton pointu – semblable au fond d’un cœur.

Célébrités aux visages en forme de cœur : Reese Witherspoon, Nick Jonas, Scarlett Johansson et Naomi Campbell

Reese Witherspoon, Nick Jonas, Scarlett Johansson et Naomi Campbell Formes de monture à éviter : Vous devrez détourner l’attention de votre front pour rendre votre visage plus symétrique. Dans cet esprit, abstenez-vous de tout cadre avec des dessus ornés.

Visage carré

La mâchoire est le point focal d’un visage carré, car elle aura des angles plus nets que les autres éléments du visage. En remontant de la mâchoire, vous remarquerez qu’elle partage la même largeur que vos pommettes et votre front, créant une apparence symétrique et carrée.

Célébrités aux visages carrés : Angelina Jolie, Cristiano Ronaldo, Sandra Bullock et Demi Moore

Angelina Jolie, Cristiano Ronaldo, Sandra Bullock et Demi Moore Formes de monture à éviter : N’optez pas pour des montures en verre (boîtes ou angulaires) qui partagent des angles similaires avec votre visage. Le résultat ferait paraître votre visage plus grand qu’il n’y paraît.

Visage de diamant

Vos pommettes seront la caractéristique la plus importante d’un visage en forme de diamant. Votre front et votre mâchoire sont plus petits, ce qui permet aux joues d’occuper le devant de la scène. Parce qu’ils ont une forme quelque peu similaire, le seul facteur de différenciation entre les visages en forme de cœur et les visages en diamant est la largeur de votre front. Les visages en forme de cœur ont tendance à avoir des fronts plus larges que ceux en forme de diamant.

Célébrités aux visages de diamant : Viola Davis, Tyra Banks et Liz Hurley

Viola Davis, Tyra Banks et Liz Hurley Formes de monture à éviter : Les montures étroites ne seront pas votre meilleur ami pour le visage. Au lieu d’améliorer vos meilleurs attributs faciaux, ils mettent en lumière les traits étroits de votre visage.

Tom Werner/Getty Images

Considérez si votre visage a des angles vifs ou doux

Dans le cadre de votre nouveau look, vos angles faciaux sont l’un des aspects les plus influents.

Angles vifs : Les visages carrés et en forme de cœur présentent des angles plus nets. Lors de la détermination des cadres, pensez à des formes contrastées. Pour les visages de forme carrée, utilisez des montures incurvées pour adoucir les angles plus nets de votre visage et lui donner une apparence plus fine. Pour les visages en forme de cœur, les lunettes rondes éloignent les yeux du front pour donner au visage un aspect plus symétrique.

Les visages carrés et en forme de cœur présentent des angles plus nets. Lors de la détermination des cadres, pensez à des formes contrastées. Pour les visages de forme carrée, utilisez des montures incurvées pour adoucir les angles plus nets de votre visage et lui donner une apparence plus fine. Pour les visages en forme de cœur, les lunettes rondes éloignent les yeux du front pour donner au visage un aspect plus symétrique. Angles doux : Les visages ronds et ovales se composent d’angles plus doux. Avec les visages ronds, optez pour des montures carrées ou en œil de chat, car cela peut faire paraître votre visage plus petit. Vous pouvez obtenir un effet similaire avec des cadres plus larges pour les visages en forme de cœur.

Déterminez quelles couleurs correspondent à votre teint

Teint joue également un rôle de premier plan dans le type de cadres que vous sélectionnez. Puisque vous souhaitez établir une continuité dans la forme du visage, vous devrez choisir une monture dont la couleur est similaire à celle de votre peau. Voici quelques conseils pour vous aider à obtenir ce look :

Teint chaud

Les tons de peau bronze, jaune ou doré invoquent des sensations de chaleur.

Couleurs à éviter : Les montures bleues, rose vif, noires et blanches contrastent avec les tons chair plus chauds.

Les montures bleues, rose vif, noires et blanches contrastent avec les tons chair plus chauds. Meilleures couleurs : Le vert olive, le miel, le beige et l’écaille clair sont les couleurs qui conviennent le mieux à votre teint.

Teint frais

Les tons de peau bleus et roses indiquent un teint frais.

Couleurs à éviter : Le jaune, l’orange vif et le marron foncé ne s’accordent pas bien car ils ne mettent pas en valeur les traits de votre visage.

Le jaune, l’orange vif et le marron foncé ne s’accordent pas bien car ils ne mettent pas en valeur les traits de votre visage. Meilleures couleurs : Les montures noires, argentées, roses, violettes ou grises seront vos alliées pour le visage.

MirageC/Getty Images

Les meilleures montures de lunettes pour la forme de votre visage

Une fois que vous aurez déterminé la forme de votre visage, vous voudrez décider quelle monture lui convient le mieux. Voici les meilleurs ajustements pour chaque type :

Visage rond: Visez des cadres rectangulaires avec des lignes angulaires audacieuses. À leur tour, ceux-ci peuvent rendre vos fonctionnalités plus nettes.

Visage oval: Les visages ovales sont plus polyvalents. Des montures larges avec un pont solide améliorent les traits de votre visage.

Coeur en forme de visage: Trouvez des montures qui équilibrent un menton étroit et un front plus large pour un look plus symétrique. Les montures avec des lignes épaisses en bas et légèrement plus larges que votre front vous aideront également à atteindre cet objectif.

Visage carré: Les montures plus rondes adoucissent les angles du visage. S’il est associé à une lentille légèrement plus large que vos pommettes, vous créerez plus de symétrie dans le visage.

Visage de diamant : Les lunettes œil-de-chat et ovales rehaussent vos pommettes.

Considérez votre style de vie

Vos lunettes doivent également être pratiques pour vos activités quotidiennes. Vous voudrez peut-être une paire pour les jeux, les longues journées de travail devant un écran fulgurant ou la lecture pour réduire la fatigue oculaire. Et si vous êtes actif, avoir des cadres flexibles qui ne se cassent pas lorsqu’ils sont pliés est un match parfait.

Laissez briller votre personnalité

En fin de compte, vos montures doivent afficher votre personnalité et votre style. Vous voudrez peut-être une paire amusante et séduisante pour les week-ends entre amis. Et une paire plus raffinée mais mignonne pour le bureau – c’est amusant mais cela signifie aussi que vous êtes sérieux. Bien que vous puissiez garder à l’esprit les considérations de ce guide, il n’y a pas de règles. Si le cadre et la couleur vous rendent heureux et confiant, c’est tout ce qui compte.