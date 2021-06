Chocs électriques, coups de tuyaux de fer, pénis serrés

Les « cachots de torture » infernaux de VLADIMIR Poutine donneraient prétendument aux détenus pris au piège des décharges électriques et des coups de tuyaux de fer dans la Crimée occupée, selon des rapports horribles.

Les pénis des victimes terrifiées sont même serrés pour les forcer cruellement à se soumettre, ajoutent des militants des droits humains.

Des détenus sont électrocutés, selon des militants Crédit : Telegram/traktorist_dn

Le peintre de Donetsk Serhiy Zakharov, montrant son expérience dans la « prison du sous-sol » Crédit : Serhiy Zakharov

Les victimes sont mises en cage et torturées dans la Crimée annexée, selon des militants des droits humains Crédit : Unian

Les révélations de leur ignoble torture surviennent alors qu’une Grande-Bretagne provocante a averti Poutine qu’il n’empêcherait pas nos navires de passer à nouveau devant la Crimée, après que les bateaux russes n’ont pas réussi à faire changer de cap un destroyer de la Royal Navy.

La péninsule de Crimée a été illégalement annexée à l’Ukraine par la Russie en février-mars 2014.

Les observateurs des droits de l’homme ont enregistré plus de deux cents cas de traitement inhumain de personnes, dont un quart sont des cas de torture, selon Unian Information Society.

Ibrahimjon Mirpochchaev, né en Crimée – qui a réussi à s’enfuir en lieu sûr – a déclaré aux journalistes qu’il avait été capturé lors d’un raid du FSB dans sa maison.

Ibrahimjon a été attaché à une chaise, ses jambes et ses mains attachées avec du scotch, puis il a été brutalement battu, raconte Unian.

Il s’agirait d’une prison secrète située dans un ancien bunker nucléaire dans l’est de l’Ukraine

Les prisonniers affirment avoir été torturés dans des chambres comme celle-ci Crédit : Telegram/traktorist_dn

Des agents du FSB lui auraient mis un sac sur la tête et l’auraient étranglé, exigeant qu’il avoue son extrémisme.

« Ils m’ont enlevé mon jean et mes sous-vêtements, m’ont mis par terre, m’ont attaché les mains autour des pieds.

« Ils m’ont enfoncé quelque chose par derrière et ont connecté quelque chose, ils m’ont fourré un chiffon dans la bouche.

« Ils ont allumé une sorte de machine et j’ai été touché par l’électricité, j’avais l’impression de brûler à l’intérieur », a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons que deviner combien de personnes ont déjà subi la torture russe en Crimée », déclare Unian.

Il n’y a aucun accès en Crimée pour les chiens de garde des droits de l’homme, car la Russie a bloqué leur entrée.

Open Democracy fait également état de ceux qui ont été forcés d’avouer des crimes sous la torture.

Une victime, Evgeny Panov, s’est souvenue : « Pendant la torture, ils ont mis une pince sur mon pénis, puis l’ont vissé jusqu’à ce que je devienne engourdi ».

Ses ravisseurs l’ont ensuite battu et électrocuté : « Ils ont attaché des électrodes à mon genou droit, ma jambe gauche et ma hanche avec du ruban adhésif, et ont allumé l’électricité.

« J’ai perdu connaissance plusieurs fois. »

Panov a ajouté : « Ils m’ont frappé la tête avec un tuyau de fer, mon dos, mes reins, mes bras, mes jambes, ils ont étiré mes menottes jusqu’à ce que mes mains soient engourdies.

« Ils m’ont suspendu par les menottes : ils ont plié mes jambes au niveau des genoux, m’ont ramené les menottes devant moi juste sous mes genoux, puis ont mis une barre de fer sous mes genoux.

« Puis deux hommes ont pris cette barre et moi de chaque côté, me causant une douleur incroyable. »

Depuis que la Russie s’est emparée de la péninsule de Crimée en Ukraine, les Tatars de Crimée – qui se sont presque unanimement opposés et ont résisté à la prise de contrôle russe – sont la cible de répressions, explique Radio Free Europe.

Il a rapporté en 2020 que des centaines d’enfants de Tatars de Crimée sont détenus par la Russie.

Ibrahimjon Mirpochchaev, né en Crimée, victime de torture Crédit : Unian

La militante tatare de Crimée Mumine Saliyeva, dont le mari, Seiran Saliyev, a été arrêté, a parlé des punitions extrêmes qui y sont infligées quotidiennement.

Elle a décrit comment une personne qui a osé protester a ensuite été retrouvée mutilée : « Nous avons vu des gens disparaître sans laisser de trace.

« Ils chargent les gens dans des fourgons de police et les emmènent dans les prisons russes.

« En Crimée, ils arrêtent spécifiquement les hommes les plus nobles, les plus courageux et les plus forts moralement.

« Les enfants pris dans cette histoire sont les créatures les plus vulnérables et sans défense.

« Certains des enfants sont handicapés, certains ont des maladies graves. »

La torture est utilisée par les services secrets russes, le FSB, pour extorquer des « aveux » avec des « procès » basés uniquement sur des « témoins » anonymes, prévient le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Qualifiant la Crimée de territoire occupé dans un nouveau rapport, il dénonce les graves abus commis « dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol, en Ukraine ».

La Russie a refusé la demande du HCDH d’effectuer une mission en personne en Crimée et de surveiller de première main le traitement réservé aux détenus.

Au lieu de cela, l’organisation a interrogé des victimes de violations présumées des droits humains en Crimée via une surveillance à distance.

Le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire interdisent « la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants », a-t-il déclaré.

LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE EN GUERRE La RUSSIE et l’Ukraine sont restées techniquement en guerre depuis 2014. Le conflit a été déclenché par la révolution ukrainienne – lorsqu’un soulèvement a renversé le gouvernement pro-russe de Viktor Ianoukovitch. Les forces de Vladimir Poutine ont annexé la région de Crimée à l’Ukraine dans un mouvement qui a été largement condamné par l’Occident. Le conflit a ensuite dégénéré lorsque des groupes pro-russes de l’est de l’Ukraine ont pris les armes contre l’État. La Russie a apporté son soutien aux forces séparatistes qui ont formé des républiques séparatistes à Donetsk et à Lougansk. Les forces de Poutine ont alors lancé une incursion militaire dans ces régions alors qu’elles apportaient leur soutien aux rebelles. Près de sept ans se sont maintenant écoulés et la guerre dans le Donbass reste dans une impasse. Les États-Unis et l’Europe ont accusé la Russie de bloquer les solutions pour tenter de mettre enfin un terme au conflit. « La Russie doit cesser immédiatement son agression dans l’est de l’Ukraine et mettre fin à son occupation de la Crimée », a déclaré le diplomate américain Rodney Hunter. « Nous appelons la Russie à retirer ses forces d’Ukraine, à cesser son soutien à ses mandataires et à d’autres groupes armés et à mettre en œuvre tous les engagements qu’elle a pris dans le cadre des accords de Minsk. »

Il a rapporté que les personnes arrêtées par les autorités se voient refuser l’accès à des avocats, y compris lorsqu’elles ont été « enlevées par la police ».

« Le HCDH a reçu des informations selon lesquelles les victimes ont été contraintes de s’auto-incriminer, de témoigner contre d’autres ou de fournir des échantillons d’ADN en dehors du cadre standard pour le faire », ajoute-t-il.

Les tribunaux ont continué à prononcer des verdicts de culpabilité dans des affaires très médiatisées dans lesquelles les garanties d’un procès équitable des accusés n’avaient peut-être pas été pleinement respectées.

« Au moins 10 personnes (tous des hommes) ont été condamnées presque exclusivement sur la base de témoignages anonymes », a-t-il ajouté.

Ses responsables ont également vérifié des cas « d’entrave et de harcèlement délibérés d’avocats en exercice qui ont activement défendu les droits de leurs clients dans des affaires très médiatisées faisant l’objet d’enquêtes par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie en Crimée ».

Des images montrent l’intérieur de prétendues prisons dirigées par des Russes Crédit : Telegram/traktorist_dn

Les forces de Vladimir Poutine ont annexé la région de Crimée à l’Ukraine Crédit : Getty

Les allégations troublantes font suite à un reportage dans le Sun Online de la prison secrète de Poutine dans l’est de l’Ukraine, où des victimes auraient été électrocutées et abusées sexuellement dans une chambre de torture.

Ruslan Zakharov, 31 ans, affirme avoir été emmené au sous-sol de la prison d’Izolyatsia à Donetsk, une ville sous contrôle russe, après avoir été accusé d’être un espion en 2019.

Il a déclaré au Telegraph : « Cela vous secoue tous si fort : la moitié de votre corps s’engourdit.

« Vous pensez qu’ils vont vous tuer : vous vous sentez impuissant. Vous pensez que vous êtes seul et que personne ne viendra à votre secours.

Les victimes présumées ont affirmé que les détenus avaient été laissés sur des supports suspendus, noyés dans l’eau et forcés de se battre les uns contre les autres.

Les hommes et les femmes détenus à la prison ont poursuivi la Russie et l’Ukraine devant la Cour européenne des droits de l’homme.

M. Zakharov a déclaré que les ravisseurs le frapperaient avec un fil sous tension alors qu’ils « lui arracheraient la vérité ».