Après avoir passé plus de deux ans en prison, Bill Cosby a été libéré après que le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle – une évolution qui peut déclencher des émotions douloureuses pour les victimes d’abus sexuels.

« Mettre en sourdine tout ce qui touche à Cosby et à sa libération. Extrêmement déclenchant et les raisons de sa libération sont encore plus déclenchantes », un utilisateur de Twitter partagé suite à l’actualité.

« Envoyer des prières et de l’amour à ceux qui ont été agressés sexuellement… molestés, etc… cette libération de Bill Cosby est au-delà du déclenchement », un autre utilisateur ajoutée.

« S’il vous plaît, soyez très doux avec les personnes que vous connaissez qui ont subi une agression sexuelle. La condamnation de Cosby qui sera annulée sera probablement très déclenchante pour elles », une autre personne a tweeté. « En tant que survivante du viol, je vous envoie un amour supplémentaire et un rappel d’être doux avec vous-même dans les prochains jours. »

Autrefois aimé en tant que «père de l’Amérique», Cosby, 83 ans, a été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé l’accusatrice Andrea Constand. Il devait purger une peine de trois à 10 ans dans une prison d’État près de Philadelphie, mais s’était engagé à purger les 10 ans plutôt que de reconnaître les remords de la rencontre de 2004 avec l’employé de l’Université Temple dans son domaine de banlieue.

La Dre Elizabeth Jeglic, psychologue clinicienne au John Jay College of Criminal Justice spécialisée dans la prévention de la violence sexuelle, affirme que certains indices ou contextes peuvent déclencher des souvenirs d’agression sexuelle.

« Lorsque vous voyez une affaire très médiatisée comme celle de Cosby être annulée, cela peut faire que les (survivants) se sentent à nouveau impuissants et désespérés », déclare Jeglic. « Il en faut beaucoup pour que quelqu’un se manifeste et passe par le processus de justice pénale. Et lorsque justice n’est toujours pas rendue, cela revictimise à nouveau les survivants et ramène ces souvenirs du traumatisme lui-même. »

Il en va de même pour la lecture des gros titres et des reportages sur les agressions sexuelles, selon Sonya Martinez-Ortiz, thérapeute et directrice exécutive du Rape Recovery Center de Salt Lake City, Utah.

« La couverture médiatique des violences sexuelles… en particulier celles qui sont très médiatisées, peut poser de nombreux défis aux survivants », a-t-elle déclaré, y compris le souvenir d’un événement traumatisant.

Ce rappel peut amener les victimes à « revivre les symptômes traumatiques, ce qui pourrait être des flashbacks, de l’anxiété et de la peur, de la tristesse, des pleurs, de l’irritabilité, des attaques de panique, de la colère et même de la dissociation pour certaines personnes ».

« Cela peut en fait refléter ou imiter certaines des choses qu’ils ont ressenties lorsqu’ils ont été agressés », ajoute-t-elle. « Pour certaines personnes, cela peut même évoquer une expérience à laquelle elles n’avaient même pas pensé ou envisagée depuis un certain temps. »

En partie à cause du mouvement #MeToo, Martinez-Ortiz affirme que son organisation a constaté une augmentation du nombre de survivants signalant et recherchant des services. Elle dit que lorsqu’une affaire comme celle de Cosby est annulée, cela « a absolument (a) un impact » sur le désir des gens de se manifester.

« Environ 80% des survivants ne rapportent même jamais », dit-elle. « Malheureusement, des cas comme celui-ci … peuvent exacerber cette hypothèse selon laquelle les gens peuvent venir avec que les gens ne vont pas les croire ou que rien n’arrivera à cette personne de toute façon – cela a certainement un impact plus important », dit-elle.

Les experts disent que la libération anticipée de Cosby est également un « rappel » d’une « réalité douloureuse » pour certaines survivantes : que les auteurs de violences sexuelles ne seront souvent pas tenus pour responsables.

« Ce résultat n’est que trop familier en ce sens qu’une fois de plus, la personne qui a commis une agression sexuelle ou du harcèlement n’est pas officiellement tenue pour responsable », a déclaré Laura Palumbo, porte-parole du National Sexual Violence Resource Center. « Les survivants de Cosby ont sacrifié leur réputation, leur sécurité , et bien-être de dénoncer Cosby et à la fin de la journée, ils n’ont toujours pas obtenu justice.

Comment faire face aux nouvelles déclenchantes :

1. Limitez votre consommation d’actualités au besoin : La guérison d’un traumatisme n’est pas linéaire, dit Palumbo. Mais pour certains, il peut être utile d’éteindre les informations et même de demander aux personnes de votre entourage de ne pas parler du résultat.

2. Soyez présent : S’engager dans des activités comme le yoga, les exercices de respiration ou le jardinage peut « vous aider à être présent et conscient de votre situation actuelle pour être dans votre corps et connecté à votre corps ».

3. Partagez vos réflexions avec les sympathiques : Parlez à des personnes « qui connaissent votre histoire et se soucient de vous », explique Melanie Greenberg, psychologue clinicienne dans le comté de Marin, en Californie, et auteur de « The Stress-Proof Brain ».

4. Prenez soin de votre corps : Mangez bien et dormez plus, suggère le psychologue clinicien Jim Hopper. « Votre corps est une fondation », dit-il. En prendre soin « vous aidera à ne pas devenir incontrôlable ».

5. Demandez de l’aide si nécessaire : « Une chose que je suggérerais est que si les gens sont en crise immédiate et ont du mal à faire face, de contacter la hotline nationale RAINN… et ils peuvent parler à des défenseurs formés », conseille Martinez-Ortiz.

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre une assistance via la ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE et online.rainn.org).

Contribution : Jayne O’Donnell, USA AUJOURD’HUI

« Je viens de rompre »:La star de ‘90210’ AnnaLynne McCord se souvient de la scène qui a déclenché un traumatisme sexuel