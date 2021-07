‘Chocolate Biryani’ est la nouvelle combinaison d’aliments bizarre que personne n’a commandée

Il y a deux façons d’expérimenter avec la nourriture. Une façon consiste à utiliser des ingrédients entièrement différents mais qui finissent par rendre le plat encore plus délicieux. L’autre utilise un ingrédient qui détruit carrément le caractère sacré du plat et sa relation avec notre palais. Certaines combinaisons peuvent sembler aussi fausses qu’elles en ont le goût, et cet article porte sur l’une de ces combinaisons. Avant d’aller plus loin, voici une clause de non-responsabilité pour nos lecteurs : l’article contient un certain contenu documenté qui est de nature graphique et peut être dérangeant pour certains téléspectateurs. Il peut ne pas convenir aux téléspectateurs émotifs, et en particulier aux amateurs de biryani.

FHM Pakistan, une chaîne YouTube, a récemment mis en ligne une vidéo qui a surpris quelques personnes au-delà des limites. La vidéo est tournée à Karachi. L’hôte présente son programme d’aujourd’hui et la caméra se penche sur un biryani parfaitement servi et à la texture impeccable. Les choses se sont détraquées lorsque le vendeur de biryani verse une tasse pleine de chocolat épais sur cette pieuse assiette de biryani.

Nous vous présentons prudemment le CHOCOLAT BIRYANI.

C’est quelque chose! N’est-ce pas ? Nous sommes aussi énervés que vous.

La vidéo laisse perplexe les téléspectateurs lorsque l’hôte commence à manger le biryani et en apprécie réellement le goût. Il dit : « agar ye nahi khaaya, toh kuch nahi khaaya (si vous n’avez pas mangé cela, vous n’avez rien mangé) », puis complimente le chef pour le biryani au chocolat.

La boîte de commentaires était remplie de remarques hilarantes sur le biryani et la réaction de l’hôte après l’avoir mangé, tandis que certains ont reculé en regardant la vidéo. « Une performance primée aux Oscars », a écrit l’un des utilisateurs, « Comment n’a-t-il pas vomi », a écrit un autre.

Il semble que des combinaisons alimentaires étranges soient devenues l’une des nouvelles manigances des médias sociaux. Pizza Gulab-Jamun, moutarde sur pastèque, beignets aux pommes, dosa à la crème glacée, etc., sont quelques-uns des exemples que l’on peut voir sur Internet. En ce qui concerne le biryani au chocolat, nous sommes certains que cela pourrait marquer les mangeurs à vie, mais si vous n’êtes même pas sûr, essayez le biryani au chocolat, ou peut-être pas.

