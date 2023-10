Les produits chocolatés, y compris le chocolat noir, sont dérivés des fèves du Théobroma cacao arbre, également connu sous le nom de cacaoyer ou cacaoyer.





Le chocolat noir contient un pourcentage de cacao plus élevé que le chocolat au lait ou le chocolat mi-sucré, bien que le pourcentage varie en fonction du type de chocolat noir acheté. La plupart des produits à base de chocolat noir contiennent entre 70 et 85 % de cacao, bien que certains types puissent contenir des pourcentages de cacao beaucoup plus faibles ou plus élevés. Par exemple, le chocolat très noir peut contenir environ 90 % de matières solides de cacao.





Parce qu’il est généralement riche en matières solides de cacao, le chocolat noir est riche en minéraux et en composés végétaux protecteurs qui peuvent être bénéfiques pour la santé de plusieurs manières, par exemple en améliorant les facteurs de risque de maladies cardiaques et en favorisant la santé digestive.





Voici tout ce que vous devez savoir sur le chocolat noir, y compris sa nutrition, ses bienfaits potentiels pour la santé et ses risques.







Les produits à base de cacao, comme le chocolat noir, sont riches en composés antioxydants et anti-inflammatoires.





Les antioxydants ont pour fonction de protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules très réactives qui peuvent nuire à la santé lorsque leur nombre dépasse les défenses antioxydantes de l’organisme. Lorsqu’il y a une production excessive de radicaux libres, cela entraîne un état connu sous le nom de stress oxydatif, qui a été associé à un certain nombre de maladies chroniques, telles que certains cancers et maladies cardiaques. Les antioxydants réduisent ou inhibent les dommages cellulaires en interagissant avec les radicaux libres et en les neutralisant avant qu’ils n’endommagent les lipides, les protéines et l’ADN.





Le chocolat noir est une excellente source d’antioxydants, notamment de composés flavonoïdes tels que les catéchines, les anthocyanes et les proanthocyanidines. En fait, la recherche montre que les produits à base de cacao, comme le chocolat noir, ont la plus forte teneur en flavonoïdes en poids de tous les autres aliments. Parce qu’il est plus riche en solides de cacao, le chocolat noir est cinq fois plus riche en flavonoïdes que le chocolat au lait.





Le chocolat noir a également de puissants effets anti-inflammatoires. De nombreuses études ont montré que manger du chocolat noir est efficace pour réduire les marqueurs inflammatoires. Par exemple, une étude de 2023 portant sur 59 personnes sous hémodialyse a révélé que les participants qui consommaient 40 grammes (g) de chocolat noir contenant 70 % de cacao trois fois par semaine pendant deux mois présentaient des taux sanguins réduits du marqueur inflammatoire facteur de nécrose tumorale alpha. (TNF-α) par rapport au groupe témoin.





D’autres études ont montré que la consommation de chocolat noir est efficace pour réduire d’autres marqueurs inflammatoires, tels que l’interleukine-6 ​​(IL-6) et la protéine C-réactive hautement sensible (hs-CRP), chez les personnes atteintes de maladies connues pour augmenter l’inflammation dans le corps. , comme ceux atteints de diabète de type 2.







La consommation de produits à base de cacao, comme le chocolat noir, peut être un moyen efficace et délicieux de favoriser la santé de votre cœur. Parce que le chocolat noir est si riche en composés anti-inflammatoires et antioxydants, il peut aider à protéger et à réduire les facteurs de risque de maladies cardiaques tels que l’athérosclérose (accumulation de plaque dans les artères) et les niveaux élevés de lipides et de tension artérielle.





Des études montrent que la consommation de chocolat noir est associée à une réduction de la plaque athéroscléreuse dans les artères coronaires et à une diminution du risque de maladie coronarienne, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.





Manger du chocolat noir dans le cadre d’une alimentation saine pour le cœur peut aider à réduire les facteurs de risque de maladies cardiaques tels que l’hypertension artérielle et les taux élevés de lipides sanguins. Un examen de 2022 de 31 études a révélé que la consommation de cacao réduisait considérablement la tension artérielle systolique et diastolique chez les personnes ayant une tension artérielle normale et élevée. Les chercheurs ont noté que le chocolat est plus efficace pour abaisser la tension artérielle que les boissons chocolatées et que les produits à base de cacao riches en antioxydants flavonoïdes avaient les plus grands effets hypotenseurs.





Il a également été démontré que la consommation de chocolat réduit les taux de « mauvais » cholestérol LDL, de sucre dans le sang et de triglycérides, et améliore le fonctionnement des vaisseaux sanguins et la circulation sanguine, ce qui peut réduire le risque de maladie cardiaque.





Par exemple, une revue de 2021 comprenant huit études portant sur les effets de la consommation de cacao et de chocolat noir chez les personnes atteintes de diabète de type 2 a révélé que la consommation de chocolat noir était associée à une réduction significative du cholestérol LDL et de la glycémie à jeun.







Les produits chocolatés sont étonnamment riches en certains nutriments. Par exemple, le chocolat noir est une excellente source de minéraux comme le magnésium et le fer.





Le magnésium est un minéral nécessaire à la régulation de la glycémie et de la pression artérielle, à la contraction musculaire, à la fonction nerveuse et à la synthèse de l’ADN. Bien que consommer suffisamment de magnésium quotidiennement soit essentiel pour la santé globale, l’alimentation de nombreuses personnes est pauvre en cet nutriment important. Une sous-consommation de magnésium peut entraîner des problèmes de santé, notamment une hypertension artérielle. C’est pourquoi il est si important de choisir des aliments riches en magnésium, tels que les légumes, les haricots et les produits à base de cacao.





Le chocolat noir est riche en magnésium, avec une portion d’une once de chocolat noir contenant 70 à 85 % de solides de cacao fournissant 64,6 milligrammes (mg) de magnésium, ce qui couvre 15 % de la valeur quotidienne (VQ).





Le chocolat noir est également riche en fer, un minéral nécessaire à la production d’une protéine qui transporte l’oxygène dans tout le corps appelée hémoglobine, ainsi qu’à la croissance et au développement, à la fonction cellulaire et à la synthèse de certaines hormones.





Une portion d’une once de chocolat noir à 70-85 % fournit 3,37 mg de fer, ce qui couvre 19 % de la VQ.





En plus du fer et du magnésium, le chocolat noir est une bonne source d’autres minéraux, comme le manganèse et le cuivre. Le manganèse est nécessaire au métabolisme énergétique et à la fonction immunitaire, tandis que le cuivre agit comme cofacteur pour les enzymes impliquées dans la production d’énergie, la synthèse des neurotransmetteurs, le métabolisme du fer, etc.







Votre alimentation a un impact significatif sur la santé de votre intestin, y compris sur les bactéries qui habitent votre système digestif, collectivement appelées votre microbiote intestinal.





Le chocolat noir fournit des nutriments connus pour leurs bienfaits sur l’intestin, comme les prébiotiques. Les prébiotiques sont des composés qui agissent comme carburant pour les bonnes bactéries qui résident dans votre tube digestif. La consommation d’aliments riches en fibres prébiotiques peut contribuer à favoriser la croissance de bactéries bénéfiques, améliorant ainsi la santé de l’intestin.





Une étude de 2022 portant sur 48 adultes en bonne santé a révélé que les participants qui consommaient 30 grammes de chocolat noir à 85 % pendant trois semaines présentaient une augmentation significative de la diversité des bactéries intestinales et une augmentation des niveaux de Blautia obéum les bactéries, qui sont des bactéries qui produisent le butyrate d’acide gras à chaîne courte (SCFA). Les SCFA, comme le butyrate, sont des composés qui alimentent les cellules tapissant le gros intestin, maintiennent la santé intestinale et régulent l’inflammation de l’intestin.





Les chercheurs ont également constaté que le groupe chocolaté à 85 % présentait une amélioration de son humeur, associée à une plus grande abondance de Blautia bactéries.





Cela suggère que manger du chocolat noir de haute qualité peut avoir un impact positif sur la santé intestinale et également améliorer votre humeur.







Voici la répartition nutritionnelle pour une portion d’une once de chocolat noir à 70-85 % :





Calories : 170

170 Graisse: 12,1 grammes (g)

12,1 grammes (g) Protéine: 2,21g

2,21g Glucides : 13g

13g Fibre: 3,09 g

3,09 g Sucre: 6,8g

6,8g Cuivre: 0,5 mg, soit 56 % de la VQ

0,5 mg, soit 56 % de la VQ Fer: 3,37 mg de fer, soit 19 % de la VQ.

3,37 mg de fer, soit 19 % de la VQ. Magnésium: 64,6 mg, soit 15 % de la VQ

64,6 mg, soit 15 % de la VQ Zinc: 0,93 mg, soit 8 % de la VQ





Le chocolat noir est une bonne source de fibres et est riche en minéraux essentiels à la santé globale, comme le magnésium, le fer, le cuivre et le zinc. Il fournit également de plus petites quantités d’autres vitamines et minéraux, notamment du phosphore, du potassium et de la vitamine K.





Cependant, il est relativement riche en calories, il doit donc être consommé avec modération plutôt qu’en grandes portions.







Comme mentionné ci-dessus, le chocolat noir est relativement riche en calories, il ne doit donc pas être consommé régulièrement en grandes portions. Manger trop de chocolat pourrait vous entraîner dans un surplus calorique, ce qui entraînerait une prise de poids.





De plus, tous les produits à base de cacao contiennent de la caféine, à laquelle certaines personnes sont plus sensibles que d’autres. Le chocolat contient également un stimulant naturel appelé théobromine. Étant donné que le chocolat noir contient des stimulants, en manger trop peut entraîner des effets secondaires tels que des troubles du sommeil, de l’anxiété et de la nervosité, en particulier chez les personnes sensibles à la caféine.





De plus, des recherches suggèrent que la consommation de produits à base de cacao pendant les derniers stades de la grossesse peut contracter un vaisseau sanguin fœtal appelé canal artériel, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la santé du fœtus.





En raison de ce risque potentiel, les femmes en fin de grossesse devraient éviter de consommer de grandes quantités de produits à base de cacao, comme le chocolat noir.







Il existe de nombreuses façons de déguster le chocolat noir. Cependant, il est important de noter que, même si le chocolat noir offre des bienfaits pour la santé, il contient pas mal de calories et constitue une source de sucre ajouté, ce qui devrait être limité dans toute alimentation saine.





Pour cette raison, il est préférable de déguster du chocolat noir en petites quantités, comme gâterie occasionnelle.





Voici quelques façons d’ajouter du chocolat noir à votre alimentation :





Utilisez des morceaux de chocolat noir pour ajouter de la saveur aux produits de boulangerie comme les muffins et le pain.

Ajoutez des pépites de chocolat noir au granola et aux boules énergétiques

Snack avec un morceau de chocolat noir enduit de beurre de cacahuète naturel

Trempez des fruits frais, comme des fraises ou des bananes, dans du chocolat noir fondu pour un dessert nutritif

Préparez votre propre mélange montagnard en utilisant du chocolat noir, des fruits secs non sucrés et des noix





Lorsque vous achetez du chocolat noir, il est important de noter que certains produits chocolatés contiennent beaucoup plus de sucre ajouté que d’autres. En général, les produits de chocolat noir qui contiennent un pourcentage plus faible de solides de cacao sont généralement plus riches en sucre ajouté, tout comme les produits de chocolat noir qui contiennent des ingrédients sucrés comme le caramel et le caramel.





