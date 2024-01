Chock et Bates remportent le 5e titre américain de patinage artistique en danse sur glace. Kam et O’Shea remportent l’épreuve en couple

Madison Chock et Evan Bates sont devenus si dominants en danse sur glace que même une maladie soudaine n’a pas pu les arrêter samedi.

Deux jours après avoir commencé à développer des symptômes pseudo-grippaux, les partenaires de longue date du patinage artistique se sont rendus sur la glace et ont organisé une danse libre aux championnats américains qui leur a valu l’or. Chock et Bates ont marqué 215,92 points pour distancer facilement Christina Carreira et Anthony Ponomarenko pour leur troisième titre consécutif et cinquième au classement général.

“Je pense qu’Evan et moi avons toujours eu beaucoup de détermination et de volonté”, a déclaré Chock, “et nous avons pensé : ‘Est-ce que nous regretterions de ne pas y être allés et de faire de notre mieux aujourd’hui ?’ Et quand la réponse à cette question a été « Oui », nous nous sommes dit : « OK, allons y arriver ». Sortons et donnons tout ce que nous avons. Nous l’avons fait aujourd’hui et je suis vraiment fier.

Carreira et Ponomarenko ont en fait dominé les champions du monde en titre en patinage libre pour terminer avec 210,04 points, tandis qu’Emily Bratti et Ian Somerville ont devancé Caroline Green et Michael Parsons pour remporter la médaille de bronze.

“Nous savions que nous étions capables de monter sur le podium et c’était un très gros objectif pour nous”, a déclaré Bratti. « Et surtout après la danse rythmique, nous avons eu beaucoup de motivation et de confiance dans notre capacité à le faire. Mais c’était définitivement une surprise.

Dans l’épreuve en couple, Ellie Kam et Danny O’Shea ont devancé Alisa Efimova et Misha Mitrofanov pour la médaille d’or.

Kam et O’Shea ont eu du mal sur leurs deux éléments de lancer et ont terminé avec 187,86 points, tandis qu’Efimova et Mitrofanov sont passés de la cinquième place après leur programme court à la deuxième place avec le programme libre le plus performant et ont terminé avec 186,91 points.

Valentina Plazas et Maximiliano Fernandez ont remporté la médaille de bronze au Nationwide Arena de Columbus, Ohio.

Emily Chan et Spencer Howe ont mené la compétition en couple après le programme court, mais ils se sont retirés avant le programme libre afin de préserver leur santé. Howe se remet encore d’une opération chirurgicale visant à réparer un labrum déchiré à l’épaule.

Les championnats américains se terminent dimanche, quand Ilia Malinin tente de remporter son deuxième titre consécutif avec son programme libre.

Chock et Bates ont commencé à se sentir mal jeudi soir, à peu près au moment où ils prenaient les devants dans la danse rythmique. Le lendemain matin, Chock a déclaré qu’elle ne pouvait pas sortir du lit et se demandait s’ils pourraient même concourir samedi.

« Si la compétition avait eu lieu hier, dit-elle, je ne pense pas que nous serions rendus à la patinoire. Heureux d’avoir eu une journée de congé pour me ressaisir un peu. Il suffit de boire des liquides, de passer une bonne nuit de sommeil, de dire quelques prières et nous y voilà.

Même si leur programme libre, sur la musique de « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd, n’a pas répondu à leurs propres standards élevés, cela a suffi à les placer parmi l’un des Meryl Davis et Charlie White pour le plus grand nombre de titres américains avec six .

Reste à savoir s’ils tenteront d’égaler le record. Chock, 31 ans, et Bates, 34 ans, se marient cet été et ils ont déclaré qu’ils décideraient chaque année s’ils voulaient continuer à concourir.

Un facteur déterminant pourrait être le fait que les Jeux olympiques de Milan-Cortina de 2026 auront lieu dans moins de deux ans. Chock et Bates ont fait partie de trois équipes américaines et ont raté de peu le podium aux Jeux de 2022 avec une quatrième place.

Ils ont cependant une médaille de Pékin dans l’épreuve par équipe, même s’ils n’en connaissent pas encore la couleur. Les médailles ont été refusées alors que les autorités antidopage enquêtaient sur un résultat positif renvoyé par Kamila Valieva, membre de l’équipe gagnante de patineurs russes, et que le Tribunal arbitral du sport entendait un appel ultérieur dans une affaire qui traînait en longueur.

L’Agence mondiale antidopage demande une suspension de quatre ans pour Valieva, ce qui la disqualifierait de la compétition olympique et ferait vraisemblablement des Américains les champions par équipe. La décision du TAS est attendue prochainement, peut-être dès cette semaine.

« Vous savez, nous sommes les deux seuls athlètes de l’équipe de Pékin à encore concourir. Chacun d’entre nous a évolué », a déclaré Bates. «Je pense que deux ans, c’est trop long pour que cette décision soit prise, et nous ne saurons peut-être jamais pourquoi cela a pris autant de temps.

“Nous attendons avec impatience une fermeture après une longue période d’attente.”

___

Sports AP : https://apnews.com/sports