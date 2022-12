Choc spécial de Strictly Come Dancing Christmas alors que le gagnant fuit en ligne avant la diffusion du spectacle

LE gagnant du spécial Strictly Come Dancing Christmas a été divulgué en ligne – avant la diffusion de l’émission.

L’épisode festif a été filmé il y a deux semaines et a vu six nouvelles célébrités concourir pour le très convoité trophée Glitterball.

La taupe – qui a été avertie par les patrons de Strictly de sa conduite gâtée – s’est de nouveau rendue sur Twitter pour révéler le résultat de la danse tendue.

Tout au long de la série actuelle, les meilleurs chiens de Strictly sont devenus de plus en plus inquiets et frustrés car la taupe a refusé de s’arrêter semaine après semaine – bien qu’elle ruine le spectacle pour les fans.

L’épisode de dimanche est enregistré le samedi soir, ce qui signifie que les spectateurs pourraient divulguer les informations.

Le spécial de Noël de cette année présente le présentateur de CBeebies George Webster qui danse avec Amy Dowden et Nicola Roberts de Girls Aloud en partenariat avec le danseur professionnel Giovanni Pernice.

L’acteur Larry Lamb est la star la plus âgée à participer avec la danseuse professionnelle Nadiya Bychkova, l’actrice de feuilleton Alexandra Mardell avec Kai Widdrington, le DJ Rickie Haywood-Williams avec Luba Mushtuk et la podcasteuse Rosie Ramsey qui sera associée à Neil Jones.

Les juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke et Shirley Ballas seront de retour pour l’épisode spécial.

L’émission spéciale de Noël est diffusée ce soir à 17h10.