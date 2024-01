Choc humiliant pour le projet Mega-Hyped Vanity de Narendra Modi

AYODHYA, Inde — C’était censé être un moment emblématique pour consolider la place du Premier ministre Narendra Modi comme l’un des plus grands nationalistes hindous de l’histoire de l’Inde, mais malgré toute la fanfare et les célébrations, il n’a pas réussi à tenir le coup.

Lorsque le nouveau temple hindou, imposant et controversé, sera inauguré devant une foule immense lundi, le complexe ne sera pas terminé.

Un fidèle qui s’est rendu à Ayodhya avec six prêtres en pèlerinage à Ram Mandir, ce grand symbole du nationalisme hindou, n’a pas pu cacher sa déception lorsqu’il est arrivé sur les lieux.

“Une maison incomplète est un manque de respect dans notre scénario pour Lord Ram”, a déclaré Lakshman Das Nirmohi, 55 ans, d’Ahmedabad, au Daily Beast.

Le temple est en cours de construction sur le site où un temple musulman du XVIe siècle, appelé Babri Masjid, a été démoli par une foule d’environ 150 000 hindous le 6 décembre 1992, sous le regard des autorités. Une série de violentes émeutes qui ont suivi ont fait environ 2 000 morts, pour la plupart des musulmans.

Récompenser la destruction et la violence en remplaçant le lieu saint musulman par une célébration criarde de l’hindouisme est un coup dur porté à la minorité islamique de l’Inde, qui a vu ses droits érodés sous une décennie de règne de Modi. Il est également considéré comme le couronnement de la défense de l’Hindutva par Modi, faisant de l’Inde une nation hindoue.

“ On dit aux musulmans d’accepter l’injustice comme une justice. » — Apoorvanand

Loin des gros titres, ici dans la ville sacrée d’Ayodhya, la construction du temple est clairement toujours en cours. Les allées menant à l’entrée principale sont jonchées de machines, de poussière, de matériaux de construction et d’ouvriers assidus à la réparation des murs qui délimitent le complexe du temple du marché voisin et de quelques maisons environnantes.

Cela ressemble à un chantier de construction.

De fervents hindous de tous les coins de l’Inde sont déjà en visite, exprimant leur gratitude au BJP pour avoir réalisé leurs rêves. Les fidèles font patiemment la queue après de nombreux contrôles de sécurité, aspirant à apercevoir le Ram Mandir au-delà des barrières métalliques. La zone est entourée de fils et de barricades pour maintenir un processus de construction ininterrompu. De loin, les fidèles ne peuvent voir que les piliers et le tombeau du sanctuaire, offrant ainsi leurs respects de loin.

Une fois qu’ils découvrent que le temple n’est pas terminé, des inquiétudes surgissent.

Ravi Kanth Tiwari, qui a joué un rôle actif dans l’organisation de la foule qui a démantelé la mosquée Babri, n’a pas été impressionné.

« Cela ne crée pas une impression favorable pour les fidèles, car nous ne pouvons assister qu’à un Mandir partiellement construit. Il semble que cela prendra encore quatre ou cinq ans. Si le temple avait été entièrement terminé, il aurait présenté un spectacle plus attrayant », a-t-il déclaré au Daily Beast.

Prakash Kumar, un ingénieur de chantier chez Tata Consultancy, a déclaré au Daily Beast qu’ils travaillaient 24h/24 et 7j/7 pour terminer les piliers et le revêtement de sol à l’intérieur du temple à temps pour l’inauguration. Il a admis que l’ensemble du complexe du Mandir ne serait achevé qu’en 2027.

Alors qu’une grande partie des médias pro-Modi et des pom-pom girls de son parti Bharatiya Janata (BJP) célèbrent le nouveau temple, certains hindous ultra-religieux expriment leurs inquiétudes.

Les chefs des quatre monastères hindous, connus sous le nom de Shankaracharyas, ont refusé d’y assister.

« La construction du Mandir est toujours en cours et ils l’inaugurent sans aucune raison impérieuse de se précipiter. Exprimer nos réserves et choisir de ne pas participer à l’inauguration nous a valu d’être qualifiés d’anti-Modi », a expliqué le chef spirituel Jyotiramath Shankaracharya.

Un autre Shankaracharyas était encore plus méprisant. « Modi va inaugurer le temple, il touchera l’idole, alors que suis-je censé faire ? Levez-vous et applaudissez ? » dit Puri Shankaracharya.

Transformer la religion en votes

Le temple, qui s’étend sur 2,7 acres, se dresse à proximité du site vénéré comme le lieu de naissance de Lord Ram, une divinité hindoue qui symbolise le triomphe du bien sur le mal. Le 22 janvier, Modi présidera la cérémonie alors qu’ils déplaceront une idole de Lord Ram dans le sanctuaire intérieur du temple.

Il achèvera la transformation d’Ayodhya en une icône de la nation Hindutva, un projet promu par le gouvernement BJP au pouvoir depuis son arrivée au pouvoir en 2014. La ville entière est ornée de teintes safran sur les murs, de graffitis de divinités hindoues sur les volets des magasins et les sons des hymnes hindous résonnent dans les temples dispersés autour du Ram Mandir.

Le BJP et ses groupes alliés de droite ont généré une anticipation et une promotion considérables autour de l’inauguration, soulignant l’importance sans précédent de ce temple en Inde.

« Modi a transformé notre rêve et notre lutte vieux de 500 ans en réalité, un exploit qu’aucun précédent Premier ministre n’a réalisé pour notre pays. Les fondations de ce temple ont été posées le 6 décembre 1992, lorsque l’hindou Kar Sevaks a démoli la structure de la mosquée. Maintenant, il est temps de célébrer cette victoire », a déclaré Rajendra Sharma, un fidèle, au Daily Beast..

Pour le Premier ministre Modi, cette réalisation va au-delà de la simple brique et mortier ; cela représente un triomphe idéologique, une sorte de couronnement, qui, espère-t-il, le mènera à un troisième mandat historique.

L’événement a été programmé pour coïncider avec les prochaines élections législatives de 2024, où Modi espère écraser ses rivaux.

Tout comme la démolition de Babri – qui a suivi les discours des principaux dirigeants du BJP – a joué un rôle central dans la mise en avant des politiques sectaires en Inde, l’inauguration du temple est un autre mécanisme visant à consolider la polarisation et à récolter les dividendes électoraux d’un renforcement du pouvoir. Majorité hindoue, qui représente 80 pour cent de la population du pays.

Le gouvernement a déjà obtenu un soutien substantiel au cours des deux mandats précédents, tirant parti de son attachement à l’idée de l’Inde en tant que nation hindoue.

La préparation méticuleuse et la promotion de l’inauguration du Ram Mandir sont un signal clair de la part de Modi que le concept de l’Inde en tant que nation laïque, inscrit dans sa constitution post-indépendance, est mort.

A l’approche de l’inauguration du temple, de gros efforts sont déployés pour mobiliser un nombre conséquent d’hindous pour l’occasion. Des trains et des bus spéciaux sont mis en service pour l’occasion et environ 8 000 VIP devraient être rejoints par plus de 100 000 personnes à Ayodhya ce jour-là.

Des projections sont prévues non seulement à travers le pays, mais également dans les ambassades indiennes du monde entier, avec une exposition sponsorisée même prévue à Times Square à New York. Des dizaines de panneaux d’affichage dans des États comme le Texas, l’Illinois, New York, le New Jersey et la Géorgie ont également été installés avec des messages sur la cérémonie à venir.

L’organisation paramilitaire nationaliste hindoue de droite RSS, interdite sous les gouvernements précédents pour avoir fomenté la violence, a été activée pour rallier les hindous, les exhortant soit à visiter le nouveau temple, soit à participer aux rituels dans leurs temples locaux.

Le RSS, qui a joué un rôle déterminant dans le lancement de la carrière politique de Modi et dont il reste membre, recueille activement le soutien de Modi et de sa politique hindouiste sur les groupes WhatsApp et d’autres médias sociaux pour diffuser des vidéos montrant l’engagement de Modi dans la construction du Ram. Mandir.

Frapper les musulmans

La transformation rapide d’Ayodhya a semé la peur parmi les communautés minoritaires musulmanes résidant à la périphérie de la ville principale. À environ deux kilomètres du Mandir se dresse une mosquée nommée Malik Shah Masjid, entourée de quelques familles musulmanes qui restent désormais à l’intérieur pour éviter d’éventuels affrontements avec des rassemblements hindous et des groupes de droite qui passent sur la route du Mandir.

À côté de la mosquée, un petit sanctuaire dédié à un saint musulman a été démoli il y a 10 mois, apparemment dans le cadre du processus visant à transformer Ayodhya en une ville modèle pour les visiteurs du temple. Selon le gardien de la mosquée, des tentatives ont été faites il y a quelques jours pour peindre les murs extérieurs et la façade de la mosquée avec de la couleur safran, une décision à laquelle il a résisté.

Mohammad Shazaad, 55 ans, a déclaré que sa famille a pleuré la profanation du sanctuaire pendant des jours. Le gardien de la deuxième génération de la mosquée vieille de 500 ans a été un témoin oculaire de la démolition de la mosquée Babri en 1992.

« Je donnerai ma vie pour résister à toute modification de la forme originale de cette mosquée. J’ai inculqué les mêmes enseignements à mes deux fils, et ils emboîteront le pas », a-t-il déclaré au Daily Beast.

Non seulement les musulmans, mais aussi un nombre important de commerçants de la ville sont mécontents du projet du gouvernement concernant une nouvelle ville. Nand Kumar, le chef de l’association des commerçants, a révélé qu’ils avaient subi des pertes importantes lorsque l’Autorité de développement d’Ayodhya a démoli leurs magasins pour élargir la route il y a deux ans, et que la construction est toujours en cours.

Kumar a exprimé son mécontentement face au manque de compensation pour les terrains pris pour l’expansion de la route, de nombreux commerçants perdant une partie importante de leur activité. Craignant des représailles de la police, Kumar a déclaré : « Nous avons peur d’élever la voix contre cela. »

Pour les musulmans d’Ayodhya, la grande fierté et la célébration entourant le Ram Mandir rappellent douloureusement le détournement de…