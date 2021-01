Alors que les démocrates et la #Resistance en ligne se réjouissaient de la décision de Twitter d’interdire définitivement le président américain Donald Trump, ses partisans, des journalistes indépendants et même des critiques, encore non purgés, craignaient que le pas n’aille trop loin.

Quelques minutes après l’annonce de vendredi soir que Trump serait « Suspendu définitivement » parce que ses tweets exprimant son soutien à ses électeurs et son refus d’assister à l’inauguration de Joe Biden « Pourrait être interprété » comme incitant et glorifiant la violence, «MERCI TWITTER» et #TrumpBanned sont devenus les sujets les plus en vogue aux États-Unis.

Cependant, un certain nombre de personnes de tous les horizons politiques – des partisans de Trump, la plateforme n’a toujours pas réussi à purger, aux critiques de Conservatism Inc., aux journalistes de gauche et au lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden – ont vu l’interdiction comme une source de préoccupation. .

« Les hystériques habituelles de cerveau ont bien sûr adoré ça, » m’a dit le journaliste indépendant Michael Tracey, appelant la justification de Twitter « Conneries totales. »

La justification du risque de "la violence" est une connerie totale. C’était un calcul politique et une capitulation devant des bébés hystériques. Si vous l’acclamez, vous êtes une dupe autoritaire avec la prévoyance d’une mouche des fruits – Michael Tracey (@mtracey) 9 janvier 2021

«C’était un calcul politique et une capitulation devant des bébés hystériques. Si vous l’acclamez, vous êtes une dupe autoritaire avec la prévoyance d’une mouche des fruits », dit Tracey.

La réponse de Snowden a été de publier un lien vers la page Wikipédia pour «Damnatio memoriae», une ancienne pratique romaine qui consiste à effacer toute trace d’un individu de l’histoire, comme si elle n’avait jamais existé. Il avait été appliqué à un certain nombre d’empereurs romains renversés lors de coups d’État de palais, tels que Caligula, Néron et Commode.

https://t.co/lYdgVu7SyK – Edward Snowden (@Snowden) 9 janvier 2021

Le militant conservateur Mark Dice a rappelé à tout le monde que la censure s’est intensifiée lentement au fil des ans, les purges initiales ciblant «Alex Jones fou» d’Infowars.

2018: «Ce n’est que fou Alex Jones», ont-ils dit. 2021: Le président des États-Unis interdit définitivement les réseaux sociaux. – Mark Dice (@MarkDice) 9 janvier 2021

«En moins de 12 mois, ils ont fermé nos entreprises, nous ont obligés à porter des muselières, nous ont éloignés de nos familles, ont tué nos sports, incendié nos villes, pris le pouvoir de force et mis fin à notre discours», a tweeté Raheem Kassam, qui co-anime le podcast War Room avec l’ancien assistant de Trump – également purgé – Steve Bannon. «Puis ils nous ont accusés du coup d’État.

En moins de 12 mois, ils ont fermé nos entreprises, nous ont forcés à porter des muselières, nous ont éloignés de nos familles, ont tué nos sports, incendié nos villes, pris le pouvoir de force et mis fin à notre discours. Puis ils nous ont accusés du coup d’État. pic.twitter.com/Zu97jjOY6E – Raheem Kassam (@RaheemKassam) 9 janvier 2021

Le fils du président, Donald Trump Junior, a opté pour un peu de whataboutisme, notant que «L’ayatollah et de nombreux autres régimes dictatoriaux peuvent avoir des comptes Twitter sans problème malgré la menace de génocide contre des pays entiers et le meurtre d’homosexuels, etc. avant d’ajouter, «Mao serait fier,» se référant au premier dirigeant communiste chinois Mao Zedong.

Ainsi, l’ayatollah et de nombreux autres régimes dictatoriaux peuvent avoir des comptes Twitter sans problème malgré la menace de génocide à des pays entiers et le meurtre d’homosexuels, etc., mais le président des États-Unis devrait être suspendu définitivement. Mao serait fier. – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 9 janvier 2021

Le journaliste Glenn Greenwald, dont la politique est à gauche brésilienne, a retweeté une capture d’écran du compte géré par le ministère de la Justice d’Arabie saoudite, en réaction à un commentaire de Ryan Browne s’interrogeant «Comment Twitter peut maintenant justifier de ne pas interdire les dirigeants, ministres et propagandistes des régimes les plus répressifs du monde tels que l’Iran et la Chine.»

Nikki Haley, ancien gouverneur de la Caroline du Sud et premier ambassadeur de Trump à l’ONU, a également pris pour cible Pékin, écrivant que faire taire les gens « C’est ce qui se passe en Chine et non dans notre pays. »

Haley avait pleinement souscrit aux accusations des démocrates selon lesquelles Trump avait « Incité » Prise d’assaut mercredi du Capitole américain.

Faire taire les gens, sans parler du président des États-Unis, c’est ce qui se passe en Chine et non dans notre pays. #Incroyable – Nikki Haley (@NikkiHaley) 8 janvier 2021

Le média satirique Babylon Bee a publié un article affirmant que Trump était revenu sur Twitter déguisé en «Chongald Xrump», un «représentant des relations publiques du Parti communiste chinois».

Trump se faufile sur Twitter en se déguisant en représentant des relations publiques du Parti communiste chinoishttps: //t.co/98m5kro8SR – L’abeille de Babylone (@TheBabylonBee) 9 janvier 2021

Carl Zha, un animateur de podcast chinois, a simplement mis en place une photo du PDG de Twitter, Jack Dorsey, avec « Souverain est celui qui décide de l’exception, » une citation du philosophe allemand Carl Schmitt, qui a approuvé la montée au pouvoir d’Hitler.

Analyste de données Karl Dierenbach accusé Twitter et Facebook d’avoir été «Absorbé dans l’administration Biden.«

Ce n’est pas vraiment exagéré, étant donné que les employés des grandes entreprises technologiques ont fait des dons massifs aux démocrates en 2020 et qu’un certain nombre de leurs dirigeants travaillent avec l’équipe de transition de Biden.

Avant le permaban de Trump vendredi, Facebook et Twitter avaient purgé des milliers de ses partisans, y compris des noms tels que le général Michael Flynn et Sidney Powell, les journalistes des médias grand public plaidant pour cette décision, affirmant que c’était dû à leur association avec «Théorie du complot QAnon» et les événements de mercredi au Capitole.

