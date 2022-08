« Choc et horreur » : le monde littéraire réagit à l’attaque de Salman Rushdie

“C’est une attaque contre la liberté d’expression et de pensée, qui sont deux valeurs fondamentales de notre pays et de l’institution Chautauqua”, a écrit M. Schumer. “J’espère que M. Rushdie se rétablira rapidement et complètement et que l’agresseur fera l’objet d’une responsabilité et d’une justice complètes.”

Un porte-parole du Conseil des relations américano-islamiques, le plus grand groupe de défense des droits civiques musulmans du pays, a déclaré qu’il craignait que les gens ne se précipitent pour blâmer les musulmans ou l’islam pour l’attaque avant que l’identité ou le motif de l’agresseur ne soit connu.

“Les musulmans américains, comme tous les Américains, condamnent toute violence visant quiconque dans notre société”, a déclaré Ibrahim Hooper. “Cela va sans dire. Nous devrons surveiller la situation et voir quels faits seront révélés. »

Pile de Liam reportage contribué.