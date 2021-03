«La sécurité des résidents et des personnes impliquées est primordiale et les routes, les sentiers et la rivière de la zone seront fermés à l’accès du public. J’exhorte tout le monde à s’installer sur son canapé, à se mettre à l’écoute de la couverture télévisée et bien sûr à crier fort en faveur de Cambridge.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy