Choc en tant que concurrent majeur stupéfait à l’US Open

Stefanos Tsitsipas est sorti au premier tour lundi

Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, a subi une sortie choc au premier tour de l’US Open alors que le Grec s’est incliné face au qualifié colombien Daniel Galan en quatre sets lundi.

Galan a profité d’une performance désastreuse de Tsitsipas pour gagner 6-0, 6-1, 3-6, 7-5, remportant le concours à la neuvième balle de match. À un moment donné, Tsitsipas a perdu 11 matchs consécutifs contre son rival numéro 94 mondial.

Alors que le Grec de 24 ans s’est généralement mieux comporté aux Internationaux d’Australie et de France au fil des ans – atteignant les demi-finales à trois reprises à Melbourne et la finale de l’année dernière à Paris – il devait toujours se battre pour la deuxième semaine à New York.

Mais ce ne sera pas le cas car Galan, 26 ans, a organisé une rencontre de deuxième tour avec l’Australien Jordan Thompson pour ce qui sera la première fois que le Colombien atteindra ce stade à Flushing Meadows.

“Certainement l’un des meilleurs moments de ma carrière” Galan a dit après coup.

“Certainement le meilleur match de ma carrière, pas seulement à cause des circonstances, mais aussi de l’adversaire. Je suis vraiment heureux.”

Tsitsipas, quant à lui, a subi deux sorties au premier tour lors de ses cinq apparitions à l’US Open et a produit 57 fautes directes dans l’une de ses pires performances de mémoire récente.

Lire la suite Williams fait ses adieux à l’US Open avec une victoire

La défaite survient après que le Grec ait battu le numéro un mondial russe Daniil Medvedev en demi-finale du Masters de Cincinnati dans la préparation de New York.

“Il a dominé le match, je n’ai tout simplement pas pu entrer dedans” Tsitsipas a parlé de sa défaite face à Galan.

Ailleurs, il y a eu un autre bouleversement dans le tableau masculin lorsque la 10e tête de série américaine Taylor Fritz s’est défaite en quatre sets contre son compatriote Brandon Holt, qui est le fils de la double championne de l’US Open Tracy Austin.

Holt, 24 ans, a réussi les qualifications pour atteindre le tableau principal et affrontera ensuite l’Argentin Pedro Cachin au deuxième tour.

La tête de série et championne en titre Medvedev a négocié son match du premier tour à Flushing Meadows lundi, battant Stefan Kozlov des États-Unis en deux sets pour gagner un match contre le Français Arthur Rinderknech mercredi.