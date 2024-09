Choc de Young & Restless : Sharon tue-t-elle Daniel ?

Crédit : capture d’écran de CBS

Si seulement il se passait quelque chose Jeune et agité Outre les PDG du secteur musical, l’histoire de Sharon est bien sûr un peu différente. Elle a pris une tournure inquiétante et constitue sans doute l’intrigue la plus intrigante du moment. Voici un aperçu de ce qui s’est passé et de ce qui va suivre.

Je ne le sens pas

La rupture de Billy et Chelsea a été émouvante, et ses scènes ultérieures avec Connor étaient douces. Mais il ne m’a pas échappé qu’il s’est immédiatement rendu disponible pour une longue conversation avec ce gamin, alors que sa propre fille a récemment dû se battre pour un peu de son temps. À l’avenir, il est clair que nous nous dirigeons vers des retrouvailles entre Adam et Chelsea, avec Connor à la tête de la campagne pour les remettre ensemble. Il ne sait pas qu’ils ont déjà une longueur d’avance.

Je ne suis pas fan de la façon dont ils minimisent ce qu’Adam a eu avec Sally, et ses sentiments soudains supposés pour Chelsea n’ont aucun sens à mes yeux. L’ambiance n’est tout simplement pas là entre les personnages à l’écran. Comme c’est le cas pour tant d’autres, je ne sais pas où ils pourraient emmener cette histoire pour la rendre intéressante.



Dirigeants de l’industrie musicale

Lily a été renvoyée d’Abbott Chancellor et s’est retrouvée dans le bureau de Victor en train d’essayer de conclure un accord. J’avais de grands espoirs pour ce retournement de situation, mais hélas, elle a donné à Victor les informations dont il avait besoin sans rien obtenir par écrit. Son meilleur espoir est qu’il la nomme co-PDG aux côtés de Nikki. Ce n’est pas son genre de mettre quelqu’un d’autre que sa famille dans une telle position, mais l’avertissement de Michael sur la capacité de Nikki à prendre la tête de l’entreprise semblait prémonitoire.

Lily étant partie et Chance étant absent, la dernière série de postes de direction musicale verra Phyllis être placée au poste de directrice des opérations de Billy, selon l’aperçu. Au moins, ce duo luttant contre Victor pourrait être divertissant. Il semble évident que Victor gagnera, mais j’ai toujours l’espoir d’un retournement de situation, honnêtement. Des idées ?



Nouveau triangle amoureux

Billy qui travaille avec son ex, Phyllis, et qui se rapproche de plus en plus de sa compagne de compassion, Sally, pourrait être le point de départ d’un tout nouveau triangle amoureux imprévu. Tout ce que je sais, c’est que lorsque Phyllis et Sally se sont affrontées dans le passé, c’était très amusant.



Triangle amoureux, partie II

En parlant de triangles amoureux potentiels, nous allons certainement avoir Claire/Kyle/Summer avant trop longtemps. Summer est peut-être amoureuse de Chance en ce moment, mais il ne faut pas être un génie pour comprendre qu’elle est pas Je vais adorer voir Kyle avec Scary Poppins. Après tout, elle et Kyle ne se sont pas séparés parce qu’ils ne s’aimaient plus.



Spirale descendante

La décision de Chance de redevenir policier arrive à un moment fortuit, car il semble que son ex, Sharon, soit sur le point de commettre un crime grave… contre Daniel Romalotti ! Fantasmer sur la mort de l’homme était le premier indice, et l’aperçu où Sharon dit à Cameron que son idée était répugnante était un énorme signal d’alarme. Bien sûr, Sharon et Cameron sont d’accord à ce stade, et il a souligné que c’était en fait le cas. son L’idée n’est pas de bon augure pour Daniel, et je m’attends à ce que Sharon se lance dans une sorte d’attaque contre lui alors que cette partie de l’histoire atteint son apogée. Mais ça ne s’arrêtera pas là… Phyllis contre Sharon va exploser à nouveau en conséquence, j’en suis sûr. Quant à ce qui se cache derrière la psychose de Sharon, ce fut un retournement de situation et demi lorsque Mariah a découvert que sa mère prenait ses pilules. Découvrez la vérité sur les médicaments de Sharon ici.



Odd ‘n’ Sods

Le défi de Cole envers Victor était plus épicé que sa scène de chambre avec Victoria, qui a duré trois secondes avec eux entièrement habillés… Audra et Nate étaient une autre histoire – chauds !… Lucy s’avère être une puce du vieux bloc, avec le « bloc » incluant Sheila Carter, Daisy Carter et Phyllis… J’attends que Diane revienne à son type depuis son retour, alors j’espère que son départ pour Kyle est un précurseur de quelque chose de dramatique.



Les opinions exprimées sont les miennes. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur l’actualité de cette semaine. Jeune et agité dans les commentaires.

