La maison de 10 millions de livres sterling de Guy Ritchie a été ciblée par des cambrioleurs – en écho à l’un de ses films policiers.

Les pillards ont fouillé dans les pièces de la maison géorgienne du réalisateur à Londres, mais sont repartis les mains vides alors que la police se précipitait sur les lieux.

On ne sait pas si l’ex-mari de Madonna – dont les films incluent Lock, Stock et Two Smoking Barrels and Snatch – était à la maison au moment du raid tôt dimanche.

Les cambrioleurs ont été « vus par un occupant de la maison », a déclaré une source, ajoutant: « Très peu de temps après, la police est arrivée et les suspects l’ont poussé dans la rue et se sont enfuis. »

Ritchie, 52 ans, père de cinq enfants, partage la maison de huit chambres dans l’exclusif Fitzrovia avec l’actrice Jacqui Ainsley.

L’incident est l’un des nombreux crimes récents très médiatisés dans la région. En février, un voleur est entré par effraction dans la maison voisine du mannequin Kelly Brook et s’est enfui avec des bijoux et des appareils électroniques.

La police regarde des images de vidéosurveillance de la maison du réalisateur ainsi que des propriétés à proximité. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Ritchie et sa femme, 39 ans, ont partagé leur temps entre la maison londonienne et leur domaine du XVIIIe siècle dans le Wiltshire, qui lui a été donné dans le cadre de son divorce avec Madonna en 2008.

Un cambrioleur est entré par effraction dans le manoir de campagne en 2010. Un voisin a déclaré hier: «C’est choquant et toujours inquiétant lorsque vous entendez parler d’un incident comme celui-là. Nous engageons tous des sociétés de sécurité privées pour nous protéger. Je paie 3700 £ par mois.

« C’est à la sécurité privée de faire des promenades la nuit et de garder un œil sur. Ils surveillent la zone.

Le voisin a déclaré au Sun: « Nous pensons que des criminels organisés opèrent dans la région et ciblent ces maisons. C’est un très beau quartier.

«Nous savons que nous allons être une cible. J’espère que la police pourra trouver les responsables. Nous devons nous sentir en sécurité. »

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: « Les détectives enquêtent à la suite d’un rapport sur un cambriolage dans une adresse résidentielle de Fitzrovia.

«On ne pense pas que quoi que ce soit a été pris.

Les représentants de Ritchie ont été sollicités pour commentaires.