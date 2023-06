Choc de Love Island alors que Jess est forcée de se séparer de Sammy et interdite de recouplage

LOVE Island a plongé dans le chaos après que les concurrents furieux aient refusé de filmer après la dernière tournure cruelle de la série.

L’animatrice Maya Jama a annoncé que les couples Jess Harding et Sammy Root et Leah Taylor et Mitchel Taylor devraient se séparer et sortir avec deux nouvelles bombes.

Rex

Rex

Mais dans des scènes non montrées dans l’épisode d’hier soir, l’esthéticienne blonde Jess était tellement bouleversée qu’elle a refusé de participer et a dû être ramenée sur le plateau par l’équipe d’ITV2.

La tournure choquante des événements a été provoquée par un vote insulaire sur la compatibilité.

Une source a déclaré: «Jess et Sammy et Leah et Mitchel étaient tous ennuyés de perdre le vote aux mains de leurs co-stars.

«Cela a vraiment ébouriffé certaines plumes – et cela a empiré quand Jess a découvert qu’elle devait aller à un rendez-vous avec le nouveau garçon.

« Ce n’était rien de personnel contre lui, mais un producteur a dû la consoler pendant qu’elle sanglotait et l’inciter à continuer le tournage.

« Finalement, elle a continué et ça a été lissé, mais c’était une telle tournure de bombe, il n’était pas surprenant que les insulaires soient si ennuyés. »