Choc de l’antisémitisme suisse devant une enseigne d’un magasin de Davos interdisant les skis aux Juifs

Il ya 1 heure

La police suisse a ouvert une enquête sur l’annonce d’un magasin de location de skis selon lequel il ne louerait plus de skis et de luges aux clients juifs.

Mais nombreux sont ceux qui estiment qu’il s’agit d’une violation flagrante des lois suisses contre la discrimination et l’incitation à la haine raciale ou religieuse.

Des affiches dans la vitrine du magasin de sport informaient les clients qu’en raison d’incidents, notamment de vols, “nous ne louons plus d’équipements sportifs à nos frères juifs”.

Le magasin en question, qui fait partie du restaurant de montagne Pischa, a déclaré dans un premier communiqué que le matériel n’était souvent pas restitué et que son personnel ne voulait plus “s’embêter” à parcourir les flancs des montagnes à la recherche de luges abandonnées.

Mais à peine 24 heures après leur pose, les affiches ont été retirées après une tempête de protestations. Le maire de Davos, Philipp Wilhelm, a déclaré aux médias suisses: “Toute forme d’antisémitisme, de racisme et de discrimination doit être condamnée. Cela n’a pas sa place à Davos.”

Mais les groupes suisses de lutte contre le racisme soulignent que cibler un groupe racial, religieux ou ethnique dans son ensemble en raison du mauvais comportement présumé de quelques-uns est plus grave qu’une formulation maladroite ; en fait, c’est un signe classique de racisme et de discrimination.

Une meilleure façon de prévenir le vol et les dommages, disent-ils, serait de faire ce que font déjà de nombreux magasins de location de ski : prendre une pièce d’identité et une carte de crédit des clients.

Ce n’est pas non plus la première fois que Davos, qui accueille chaque année le Forum économique mondial, est en proie à des difficultés avec ses visiteurs juifs. La station est devenue populaire auprès de la communauté juive orthodoxe d’Israël, qui la visite en nombre croissant, et le chef de l’office du tourisme a déclaré qu’il y avait eu des cas de clients se comportant de manière irrespectueuse envers leurs hôtes.